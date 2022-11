Świetny, budżetowiec Samsunga teraz jeszcze taniej na Cyber Monday. Warto się skusić na ten smartfon

Samsung przecenia nie tylko swoje flagowce. Warto też zwrócić uwagę na tańsze urządzenia, gdzie oferty są równie gorące!

Samsung może się pochwalić szeroką gamą interesujących telefonów. Oczywiście ma w swoim katalogu firma ma niesamowite flagowce i średniaki - czy to Galaxy S22, czy też Galaxy A53, jednak to nie wszystko. Producent ma w repertuarze także interesujące budżetowce, które mogą się pochwalić ładnym designem, niezłymi podzespołami i bardzo dobrym wsparciem aktualizacjami od koreańskiego producenta.

Jednym z aktualnie najciekawszych budżetowców od Samsunga jest bez wątpienia model M13. Jest to nie tylko telefon z dobrymi podzespołami oraz ładnym ekranem, ale też - może przede wszystkim - bardzo dobrej cenie. Ze względu na to kolejne promocje na Cyber Monday tylko jeszcze bardziej zachęcają do zakupu tego modelu!

Promocja na Galaxy M13

Wyświetlacz : 6.6", 2408 x 1080px, PLS, 90 Hz

: 6.6", 2408 x 1080px, PLS, 90 Hz Procesor : Samsung Exynos 850, Ośmiordzeniowy

: Samsung Exynos 850, Ośmiordzeniowy Wersja systemu : Android 12

: Android 12 Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Pamięć wbudowana : 64 GB

: 64 GB Aparat : Tylny 50 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx

: Tylny 50 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx Komunikacja : Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C

: Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C Pojemność akumulatora: 5000 mAh

Cena: 899 zł 699 zł. Sprawdź Media Expert, NeoNet

Czy warto skusić się na Galaxy M13 w promocji?

Jak widać, promocja jest bardzo interesująca - dostajemy naprawdę sprawny smartfon za nieduże pieniądze. Galaxy M13 może się pochwalić niezłymi aparatami, sprawnym procesorem i ładnym ekranem - to wszystko, co potrzebne w budżetowym smartfonie. Jeśli więc szukacie słuchawki za nieduże pieniądze - warto skorzystać z tej promocji.