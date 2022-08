Świetny, nowy flagowiec w super cenie i do tego jeszcze laptop za darmo? To możliwe tylko w tej promocji

Asus Zenfone 9 to według mnie jedna z najciekawszych premier tego roku. Dzięki świetnej premierowej promocji jest to jeszcze lepszy kąsek - do telefonu możemy dostać laptop za darmo!

Spis treści

Asus Zenfone 9 to telefon unikalny w dzisiejszych czasach. Kiedy większość producentów stara się stworzyć jak największe flagowce, Asus trzyma się solidnego, kompaktowego formatu. Wygląda na to, że jest na tym polu już ostatnim graczem.

O samym telefonie więcej napisaliśmy tutaj. Jednak pokrótce - jest to kompaktowy flagowiec z najmocniejszym Snapdragonem 8+ Gen 1, ekranem 5,9" AMOLED 120 Hz i naprawdę sprawnymi kamerami. Do tego ładowanie 30 W, bateria 4300 mAh i 8/16 GB RAM oraz 128/256 GB pamięci wewnętrznej - to naprawdę sprawna paczka, której nie brakuje nic w stosunku do o wiele większej konkurencji. Mamy nawet mini Jack!

Zobacz również:

Asus Zenfone 9 - nowa promocja przedpremierowa

Znamy też datę premiery telefonu. W sklepach pojawi się on 18 sierpnia, a zamówienia przedpremierowe możemy składać już dzisiaj. Całkiem możliwe, że taka decyzja może mieć dużo sensu, bo firma wraz z x-kom przygotowała naprawdę niesamowitą okazję przedpremierową!

Już dziś, aż do 22.08 (albo, oczywiście, do wyczerpania zapasów), kupując najnowszego Asus Zenfone 9, możemy dostać zupełnie za darmo laptop! Jest to ASUS ChromeBook CX1400CNA - poręczny Chromebook, który idealnie sprawdzi się jako maszyna do pracy zdalnej lub komputer dla dzieci do wykonywania szkolnych zadań.

Muszę przyznać, że promocja jest naprawdę ciekawa. I tak za nowy flagowiec Asusa zapłacimy 3799 zł - to i tak mniej, niż flagowe telefony innych firm. Jednak w tej cenie otrzymamy też laptop o wartości 1499 zł. Nic tylko brać! Promocja potrwa tylko do 22.08 (albo do wyczerpania zapasów), jeśli więc już teraz jesteście zainteresowani - nie zwlekajcie.

Jak odebrać darmowy laptop?

Jak w takim razie wziąć udział w tej promocji? Jest to bardzo proste. Na stronie x-kom wystarczy włożyć do koszyka biały lub czarny wariant Asusa Zenfone 9 8/128 GB. Następnie w koszyku musimy aktywować kod rabatowy: "zen-czarny" lub "zen-biały" - w zależności od naszego koloru. Strona doda wtedy automatycznie upragniony laptop do naszego koszyka.

Warto jednak pamiętać, że promocja obejmuje tylko warianty biały i czarny - czerwony i niebieski telefon nie mogą wziąć w niej udziału. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że większość osób korzysta z telefonów z etui, nie jest to raczej duży problem.

Czy to się opłaca?

Jeśli chodzi o pytanie o opłacalność tej promocji - nie ma co się zastanawiać. Jeśli tylko jesteśmy zainteresowani nowym, kompaktowym flagowce, Zenfone 9 to absolutnie najlepszy możliwy wybór. Dodatkowo możemy do niego dostać darmowy komputer - ta oferta to same plusy, naprawdę warto więc z niej skorzystać! Co więcej, Zenfone 9 sam w sobie jest jednym z najciekawszych obecnie telefonów na rynku. Pokazuje on, że flagowiec wcale nie musi być ogromnym telefonem, aby mieć świetną wydajność i bardzo dobry czas pracy na baterii. Dlatego tym bardziej warto wspierać takie produkty.