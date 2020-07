Świętowanie Halloween może być w Polsce karane. Do sejmu trafił projekt ustawy

To nie żart, do polskiego sejmu trafił projekt ustawy, który zakaże świętowania Halloween.

Halloween to tradycyjny zwyczaj, który przywędrował do nas z USA. Każdego roku, 31 października tłumy chętnych uczestniczą w licznych maskaradach. Przebieranie się w fantastyczne postacie, jak również wędrowanie od domu do domu w poszukiwaniu łakoci (słynne "cukierek albo psikus"), to najbardziej charakterystyczne elementy tego wydarzenia. W Polsce Halloween jest obchodzone od niedawna, jednak z każdym rokiem można zauważyć coraz więcej osób, które w wigilię Wszystkich Świętych ruszają na ulice w niecodziennych kostiumach.

Niestety, może się okazać, że już niebawem w Polsce nie będzie można obchodzić Halloween. Dlaczego? Otóż do sejmu trafił właśnie projekt ustawy, który zakłada, że: "każdy kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni."

Skąd pomysł na poruszanie tak niezwykłej sprawy przez Sejm? Otóż do sejmu wpłynęła petycja o wspieraniu tradycji narodowych RP. Jej autor (a należy pamiętać, że na mocy uchwalonej w 2014 roku ustawy o petycjach może nim zostać każda osoba fizyczna) stwierdził w uzasadnieniu, że "Halloween próbuje młodemu pokoleniu wywrócić w głowie sens uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego".

Choć wydaje się to śmieszne, to Sejm będzie musiał pochylić się nad tą niecodzienną ustawą, bowiem jej dalszy bieg nadała marszałek sejmu Elżbieta Witek.

Nam pozostaje mieć nadzieję, że sejm szybko upora się z tym projektem ustawy, a Halloween w Polsce pozostanie nienaruszone.

Zobacz również: Marvel’s Avengers - otwarta beta wystartuje już 7 sierpnia, ale tylko na PlayStation 4

Do Halloween jeszcze sporo czasu, ale jeśli lubicie się bać to sprawdźcie koniecznie Resident Evil 3 Remake lub nieco starszy Resident Evil 7, szczególnie, że już w przyszłym roku zagramy w Resident Evil 8 Village.