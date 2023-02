Świętuj Dzień Kobiet z Philips - z takich rabatów żal nie skorzystać

Zastanawiasz się nad prezentem z okazji dnia Dnia Kobiet? Jeśli nie wiesz co kupić lub szukasz wyjątkowych okazji - najnowsza akcja Philips może Cię przekonać. Sprawdziłam, którym produktom warto się przyjrzeć.

Niewiele osób wie, że Dzień Kobiet najprawdopodobniej nosił zabarwienie polityczne. Pierwszy obchody w historii datuje się na 1909 rok, a to z inicjatywy Socjalistycznej Partii Ameryki i sufrażystki - Theresy Malkiel. Niemniej, idea została dość dobrze przyjęta przez inne państwa, a jej celem było uhonorowanie kobiet. Warto dodać, że ówcześnie walczono o prawa kobiet, a w tym możliwość głosowania, tak więc miało to dość dużą wagę i wywoływało nie lada zainteresowanie. Święto było także chętnie obchodzone w Polsce - zyskując znaczną popularność w PRL'u i to ze pełną akceptacją władz. Od tego czasu upłynęło kilka dekad, jednak doniosłość dnia nie pozwoliła nam zapomnieć o świętowaniu, co jest dobrą okazją do drobnych podarunków. Sprawdziłam, co z tej okazji przygotował dla nas Philips.

Dzień Kobiet z Philips - tych rabatów nie przegap

Blender próżniowy wysokoobrotowy Philips HR3752/00

Wysokoobrotowy blender umożliwia regulację poziomów prędkości, tak aby dopasować tryb do składników. Do naszej dyspozycji są oddane aż 4 programy automatyczne oraz przycisk próżniowego przygotowywania koktajli.

Najważniejsza funkcja: ProBlend 6 3D

Zasilanie: 1400 W

Pojemność dzbanka: 2,2 l

Pojemność robocza blendera: 1,8 l

Obr./min — blender (maks.): 35 000 r/min

Cena: 1339 zł - 899 zł

Zobacz również:

Automatyczny ekspres do kawy Philips EP5444/90

Powyższy model umożliwia przygotowanie napoju w aż 12 wariantach - jeśli lubisz mocniejszą kawę, wystarczy skorzystać z funkcji Extra Shot. System Aroma Extract utrzymuje temperaturę wody na poziomie od 90 do 98 stopni.

Pojemność zbiornika wody: 1,8 l

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 275 g

Waga produktu: 8 kg

Ciśnienie: 15 bar

System spieniania mleka: LatteGo

Regulowana wysokość kranika: od 85 do 145 mm

Cena: 3699 zł - 2999 zł

Blender kielichowy z bidonem Philips HR3573/90

Z pomocą tego urządzenia możliwe jest przygotowanie zarówno koktajli z miękkich składników, jak i kruszenie lodu oraz przyrządzanie warzywnych potraw. Za szybkie blendowanie odpowiada zastosowana technologia ProBlend Crush.

Zasilanie: 1000 W

Pojemność dzbanka: 2 l

Pojemność robocza blendera: 1,5 l

Cena: 529 zł - 417 zł

Rozwiązanie do prasowania All-in-One Philips GC628/80

Prasowanie wcale nie musi być męczące, a to dzięki nowoczesnym technologiom. Sprzęt pozwala na ustawienie deski pod różnymi kątami, a strumień pary może uporać się z wszelkimi zagnieceniami w szybkim tempie. Jest gotowy do użycia zaledwie po upływie 1,5 minuty.

Pojemność zbiornika wody: 2000 ml

Zasilanie: 2020-2400 W

Ciągły strumień pary: 90 g/min

Prasowanie w pionie: Tak

Ciśnienie : 6 barów

Cena: 1879 zł - 1699 zł

Soniczna szczoteczka do zębów z SenseIQ Philips HX9992/11

Odpowiednia higiena jamy ustnej to podstawa. Dzięki zastosowaniu SenseIQ, model może stale kontrolować proces szczotkowania poprzez dopasowanie ustawień. Jest wyposażony w końcówkę A3 typu All-in-One.

Szybkość: do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Czas pracy baterii: ponad 2 tygodnie

Aplikacja: tak

Rączka: DiamondClean Prestige 9900

Cena: 1529 zł - 1299 zł

Warto dodać, że Philips nierzadko oferuje specjalne oferty wyłącznie dla klubowiczów. Jeśli polujesz na rabaty i zależy Ci na znalezieniu najniższych cen, możesz skorzystać z możliwości zapisania się do newslettera (kod zostanie wysłany automatycznie). Wszystkie produkty przygotowane z okazji Dnia Kobiet wraz ze szczegółami znajdziesz pod tym linkiem.

