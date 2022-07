Świętujemy 20 urodziny iRobot Roomba - sprawdź, co wydarzyło się przez dwie dekady

Inteligentne urządzenia, sterowanie aplikacją, rosnąca samodzielność urządzeń - wszystko to ma swój początek. W 2022 roku urodziny obchodzi iRobot Roomba. Jak wyglądał proces wdrażania innowacji, aby dojść do poziomu obecnych sprzętów?

Spis treści

iRobot Roomba - jak to się zaczęło?

Wprowadzanie technologicznych rozwiązań w 2022 roku dla nikogo nie jest zaskoczeniem. Niemniej, w przeciągu dwóch dekad - rynek produktów elektronicznych zmienił się diametralnie. Tworzenie nowych rozwiązań to długotrwały proces, który wymaga nakładu pracy wielu specjalistów oraz funduszy. W przypadku iRobot Roomba, prace nad powstawaniem robota Roomba rozpoczęły się na długo przed zaprojektowaniem sprzętu. Już w 1996 roku firma była odpowiedzialna za wyprodukowanie robota wykrywającego miny na strefach przybrzeżnych. Wraz z końcem lat 90-tych, inżynierowie opracowali 3-stopniowy system sprzątania. To i wiele innych doświadczeń przyczyniło się do pracy nad finalną wersją produktu, która ujrzała światło dzienne w 2002 roku.

iRobot Roomba - od pierwszej generacji do 40 milionów sprzedanych robotów

Jak wspominaliśmy, premiera pierwszego robota sprzątającego miała miejsce dwie dekady temu. Wówczas, urządzenie było zdolne do wykrywania wielkości pomieszczenia (S, M, L) oraz wyposażone w funkcje takie jak m.in. ochrona przed upadkiem z wysokości. Niemal pionierski produkt dość szybko zyskał sympatię, a dwa lata później do sprzedaży trafiła II generacja - seria 400, Discovery. W tym czasie mieliśmy okazję po raz pierwszy przetestować robota w Polsce, a to dzięki firmie DFL. Już wówczas byliśmy świadkami rewolucji sprzętu, ponieważ w 2005 roku iRobot wprowadził pierwszego robota zdolnego do sprzątania na mokro (znanego pod nazwą Scooba). Dzięki możliwości wykrywania powierzchni takich jak dywany i wykładziny, mógł z powodzeniem wyręczać nas również w myciu podłóg. Warto wspomnieć o patentach (łącznie, firma zarejestrowała ich aż 1000), które uczyniły roboty tak popularnymi. Wśród nich wyróżniamy DirtDetect - system wykrywania brudu i zwiększonej pracy na powierzchniach pokrytych grubszą warstwą zanieczyszczeń. Te, oraz pozostałe ulepszenia nie pełniły roli dodatkowej funkcji, a znacząco zmieniały sposób sprzątania.

Zobacz również:

Źródło: iRobot

W 2012 roku przedstawiono model Braava - pierwszą generację mopującego robota, będącą bazą dzisiejszych systemów. Droga na szczyt popularności to lata nieustannej pracy, badań oraz wysiłku wielu specjalistów. Przełomowym momentem wśród rodziny urządzeń iRobot był rok 2016. Seria 900 została wyposażona w funkcję nadzoru działań na bieżąco - dzięki temu, po odsunięciu mebla w trakcie sprzątania, robot wykryje zdarzenie i posprząta we wcześniej niedostępnym miejscu. Wśród innowacji, z których korzystamy po dziś dzień - nie należy zapominać o Clean Base. Umożliwia zarówno ładowanie akumulatora, jak i opróżnianie. Wszelkie ulepszenia, zmiany i procesy przyczyniły się do stopniowego ograniczania naszych działań w pracę robotów. To nie koniec, albowiem firma świętuje 20 urodziny, jednak nie zamierza na tym poprzestać!

Źródło: iRobot Źródło: iRobot

iRobot Roomba - sława

Wraz z okrągłą rocznicą, sprzedaż globalna modeli przekroczyła 40 milionów egzemplarzy. Co ciekawe, aż 700 tysięcy trafiło do polskich domów. Warto dodać, że Roomba serii j7 - model z 2021 roku, uzyskał certyfikat cyberbezpieczeństwa (CSC) TÜV SÜD. Urządzenia doczekały się wielu tytułów, wyróżnień, a także sławy na ekranach i płytach CD - w tym m.in. u Snoop Dogga czy w filmie Breaking Bed. O robocie śpiewał również Scott Monaghan w piosence „Brand New Friend”. Dzięki różnorodności dostępnych rozwiązań, możemy znaleźć model spełniający indywidualne potrzeby i oczekiwania. Wbudowany moduł WiFi oraz zdalna obsługa z poziomu iRobot HOME wpływa zarówno na nasz komfort, jak i możliwość dalszej nauki robota oraz aktualizacji.

Zajrzyj do: Jaki robot sprzątający wybrać? 7 rzeczy, które musisz wiedzieć.