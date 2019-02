Świeże aktualizacje dla Windows 7 i Windows 8.1

Patch Tuesday w lutym to szereg różnego rodzaju poprawek bezpieczeństwa, które łatają niedostatki w obu systemach operacyjnych.

Windows 7 (a także Windows Server 2008 R2 Service Pack 1) otrzymał poprawkę KB448663, a edycja dla Windows 8.1 (oraz Windows Server 2012 R2) KB KB4487000. Obie poprawiają te same bugi i wprowadzają podobne zmiany - jest to między innymi wsparcie protokołu HTTP Strict Transport Security (HSTS) dla domen wyższego poziomu. Poprawki implementują zmianę w Microsoft Edge oraz Internet Explorer 11. Zdziwieni Edge? Cóż, jak widać Microsoft doszedł do wniosku, że prędzej czy później posiadacze tych systemów przejdą na Windows 10, więc już szykują pod to grunt.

Na liście naprawionych problemów znajduje się między innymi otwieranie plików w formacie Access 97 przez aplikacje używające Microsoft Jet Database. Do tej pory w takiej sytuacji pokazywał się komunikat o nierozpoznanym formacie bezy danych. Ponadto zarówno KB448663, jak i KB4487000 przynoszą poprawki bezpieczeństwa dla platformy Windows App i elementów frameworku, a także Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Wireless Networking, Windows Server oraz silnika Microsoft JET Database Engine.

Pozostaje jeszcze do naprawienia kilka znanych problemów, które prawdopodobnie zostaną rozwiązane dopiero w marcu. Jeden z nich sprawia, że nie można odzyskać prawidłowo wirtualnej maszyny. Dotyczy to systemów z procesorami AMD Bulldozer, AMD Jaguar Famle 16H i drugiej generacji rodziny AMD Puma.