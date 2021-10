Świt żywych trupów - od dziś do obejrzenia na HBO GO

Do szerokiej biblioteki filmów i seriali platformy HBO GO dołączył właśnie nowy film o tytule "Świt żywych trupów". O czym opowiada?

Dziś na platformie HBO GO odbywa się premiera horroru z 2004 roku o tytule "Świt żywych trupów" w reżyserii Zacka Snydera. Jest to remake filmy George'a A. Romero z 1978 roku. Fabuła opowiada o Anie, która po przebudzeniu znajduje w swojej sypialni małą dziewczynkę będącą zombie. Gdy ginie jej mąż kobieta ucieka z domu i napotyka grupkę ocalałych, do których dołącza. Przetrwanie w takich warunkach jest jednak bardzo trudne.

