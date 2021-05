Switch, PS5 czy Xbox? Która konsola jest najpopularniejsza?

Według raportów z pierwszego kwartału 2021 roku, konsole Nintendo Switch biją na głowę swoich konkurentów z nowszej generacji pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy.

Piers Harding-Rolls, znany w branży gier analityk, opublikował swój raport dotyczący sprzedaży trzech najpopularniejszych obecnie konsol na rynku: Nintendo Switch, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Konsole Switch kontynuują swoje świetne wyniki z 2020 roku i w pierwszych miesiącach obecnego roku sprzedało się ich 5.86 miliona. Jest to wynik dwukrotnie wyższy od kolejnego w rankingu PlayStation 5 oraz aż czterokrotnie wyższy od konsol Xbox Series X|S. W tym zestawieniu należy też odnotować dużą różnicę w sprzedaży urządzeń Sony – 2.83 miliona oraz Microsoftu – 1.31 miliona.

Console hardware Q1 2021 sell-through performance:



Switch family - 5.86m units

PS5 family - 2.83m units

Xbox Series X|S - 1.31m units



Switch up 12% yoy versus Q1 2020

PS5 outsells Xbox Series by more than 2:1



Details here: https://t.co/CPeE0OQnNJ pic.twitter.com/zofQLzCbzr — Piers Harding-Rolls (@PiersHR) May 20, 2021

Warto także dodać, że obecna sprzedaż konsol Switch wzrosła o 12 procent, w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Możliwe jednak, że ten trend nie utrzyma się w kolejnym kwartale, ponieważ w marcu 2020 premierę miało Animal Crossing: New Horizons, a postępująca pandemia i obostrzenia z nią związane zmusiły większość ludzi do pozostania w domach. Premiera wspomnianego tytułu byłą głównym motorem napędowym świetnych wyników Switcha w drugim kwartale, co doprowadziło do sprzedaży ponad 30 milionów konsol w całym 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że urządzenia Nintendo w dalszym ciągu będą najlepiej sprzedającymi się konsolami w 2021 roku.

Oczywiście duży wpływ na takie wyniki sprzedaży konsol Sony i Microsoftu mają problemy z ich dostępnością, a niepewne dostawy kolejnych podzespołów sprawią, że ten problem utrzyma się do końca obecnego roku. Dominacja Nintendo Switch nad konsolami nowej generacji zapewne utrzyma się, bądź nawet wzrośnie, chociaż planowane gry dedykowane wyłącznie PlayStation 5 lub Xbox Series S|X mogą znacząco wpłynąć na popularność tych konsol.

Zobacz także: Planujesz zakup PlayStation 5? Możesz mieć problem.