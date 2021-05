Swojego gamingowego laptopa w końcu naładujesz z USB-C!

Dzięki nowemu standardowi USB Typu C Release 2.1 z wykorzystaniem nowoczesnego portu naładujemy również wydajne stacje robocze, a posiadacze ultrabooków otrzymają jeszcze szybsze ładowanie.

W dniu wczorajszym USB Implementers Forum (USB-IF) - organ wprowadzający na rynek nowe standardy portu USB opublikował nowy standard USB.

Kabel USB Typu C

To bardzo ważna informacja, ponieważ nowe wydanie USB-C Release 2.1 eliminuje jedną z największych wad portu USB Typu C - niewielką możliwość maksymalnego przesyłu prądu. Obecnie USB Typu C jest w stanie naładować komputery z mocą maksymalną do 100 W. Oznacza to, że konstrukcje dla graczy oraz mobilne stacje robocze w dalszym ciągu muszą korzystać z dedykowanych zasilaczy.

Nowy standard USB-C Release 2.1 zakłada, że w przyszłości komputery z portami USB Typu C naładujemy ładowarkami o mocy do 240 W. Oznacza to, że standard podwaja maksymalną moc ładowania urządzeń mobilnych. Dzięki tej zmianie również gamingowe laptopy będą mógłby być zasilane z wykorzystaniem portów USB Typu C/Thunderbolt 3/Thunderbolt 4.

Dedykowane złącze do ładowania w Acerze Helios 300

Obecnie na rynku są laptopy ładowane z wykorzystaniem 100 W ładowarek, które pod pełnym obciążeniem potrafią się rozładowywać pomimo podłączenia zasilacza. Mowa między innymi o Dellu XPS 15. Niektórzy producenci próbują radzić sobie wprowadzają autorskie (zmodyfikowane) zasilacze USB Typu C o podwyższonej mocy.

Na szczęście nie muszą już tego robić. Funkcja Extended Power Range (EPR) w standardzie USB-C Release 2.1 pozwala na ładowanie przez USB Typu C najwydajniejszych komputerów gamingowych. Oczywiście standard nie jest kompatybilny wstecznie - na rynku muszą pojawić się nowe wersje laptopów oraz zasilacze o wyższej mocy.

Potrzebne będą także nowe kable USB Typu C pozwalające na przesyłanie prądu o natężeniu 5A i napięciu 50V.

Dzięki nowemu standardowi USB-C Release 2.1 z ładowania z wykorzystaniem USB Typu C w przyszłości korzystać będą mogły również komputery stacjonarne oraz urządzenia typu All-in-One. Obecny iMac 24 potrzebuje 143 W prądu w związku z czym Apple zastosowało autorski zasilacz MagSafe. Kolejne generacje będą mogły korzystać z klasycznego USB Typu C.

