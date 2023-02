Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night – wielka premiera filmu! Gdzie obejrzeć anime z kultowej serii?

Jeśli jesteście fanami śmiertelnie niebezpiecznego świata gry VRMMORPG, już w tym miesiącu będziecie mieli wielkie powody do radości. Nadchodzi bowiem Scherzo of Deep Night, czyli adaptacja japońskiej powieści z cyklu Sword Art Online Progressive.

Spis treści

Już za kilka dni fani anime z pewnością zgodnie pobiegną do kin, gdyż na wielkie ekrany trafi wyjątkowy film. Sword Art Online to seria japońskich powieści autorstwa Rekiego Kawahary. Opowiadają one o nastoletnim chłopcu imieniem Kirito, który zostaje wciągnięty do Sword Art Online – gry typu VRMMORPG (virtual reality massive multiplayer online role-playing game). Jak się szybko okazuje, powrót do prawdziwego świata jest możliwy tylko po ukończeniu rozgrywki, czyli dotarciu na najwyższy poziom zawieszonego w chmurach zamku Aincrad. Problem polega na tym, że roi się w nim od wrogów, a śmierć w grze jest równoznaczna ze śmiercią w realnym świecie.

Powieści Japończyka doczekały się ekranizacji w formie serialu anime, a także powiązanych serii mang i gier. Reki Kawahara zdecydował się na reboot swojej opowieści i, by pogłębić wymyślony świat, stworzył cykl pt. Sword Art Online Progressive. W 2021 roku do kin trafiło Sword Art Online The Movie Progressive: Aria of a Starless Night, czyli animowana adaptacja nowego cyklu pisarza.

Z kolei w lutym 2023 roku światło dzienne ujrzy kontynuacja, czyli Scherzo of Deep Night.

Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night

Stworzona przez studio A-1 Pictures animacja opowie o wydarzeniach, które rozegrały się miesiąc po tym, jak 10 tysięcy użytkowników zostało uwięzionych w Sword Art Online. Po oczyszczeniu pierwszego poziomu zamku Aincrad, Asuna łączy siły z Kirito. Bohaterowie starają się przebić na najwyższe piętro i idzie im całkiem dobrze, jednak do czasu...

Na drodze bohaterom staje konflikt między dwoma gildiami – ALS (Aincrad Liberation Squad) i DKB (Dragon Knights Brigade). Co gorsza, na scenie pojawia się tajemnicza postać, która wydaje się pociągać za wszystkie sznurki. Asuna i Kirito muszą więc zmierzyć się z zupełnie nowym, śmiertelnie niebezpiecznym zagrożeniem.

Gdzie obejrzeć animację?

Choć japońskie animacje nieczęsto goszczą w kinach, fani Sword Art Online mają szczęście. Scherzo of Deep Night jeszcze w tym miesiącu będzie można podziwiać na wielkim ekranie! Premiera filmu odbędzie się 24 lutego 2023 roku. W których kinach zagości animacja?

Cinema City – seans 2D, napisy polskie

– seans 2D, napisy polskie Helios – seans 2D, napisy polskie

– seans 2D, napisy polskie Multikino – seans 2D, napisy polskie

W gry z serii Sword Art Online możecie zagrać na PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i PC.

