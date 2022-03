Syberia: The World Before - Kate Walker powraca. Najważniejsze informacje o nowej grze Microids

Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat nadchodzącej gry Syberia: The World Before.

Syberia jest jedną z najlepszych serii gier przygodowych. Pierwsze dwie części uchodzą w tym momencie za kultowe, natomiast "trójka" mimo, że zebrała mieszane opinie wśród recenzentów, jest po prostu dobrą grą, która trzyma poziom. Już niedługo na rynku zadebiutuje kolejna odsłona przygód Kate Walker. Sprawdź, co wiemy na temat Syberia: The World Before.

Syberia: The World Before - data premiery

Syberia: The World Before zadebiutuje na rynku 18 marca tego roku. Gra będzie dostępna na komputerach osobistych. Mamy dobrą informację dla graczy, ponieważ najnowsze dzieło Microids pojawi się w naszym kraju w pełnej polskiej wersji językowej.

Syberia: The World Before - fabuła

Syberia: The World Before jest bezpośrednią kontynuacją opowieści z trzech poprzednich części. Podczas rozgrywki wcielimy się w dwie postacie. Pierwszą z nich jest doskonale nam znana Kate Walker, która została uwięziona w tunelach syberyskiej kopalni soli, gdzie będzie musiała walczyć o przetrwanie oraz odnaleźć własną tożsamość. Drugą grywalną postacią jest Dana Roze. Ta siedemnastoletnia dziewczyna jest stojącą u progu sławy pianistką. Jej cele i marzenia przysłania jednak widmo wybuchu II wojny światowej oraz zagrożenie, jakie niesie ze sobą przybierający na sile faszyzm. Obie bohaterki będą się musiały zmierzyć także z zapomnianymi tajemnicami a ich zadaniem będzie tychże odkrycie.

Syberia: The World Before - rozgrywka

Syberia: The World Before jest przykładem klasycznej gry przygodowej, której rozgrywka nastawiona jest przede wszystkim na eksplorację świata. Podczas zwiedzania poszczególnych lokacji będziemy zbierać przedmioty, rozmawiać z innymi postaciami oraz rozwiązywać zagadki. To one, zaraz obok niepowtarzalnego klimatu są siłą napędową i jednym z najlepszych elementów Syberii. Wiele z nich będziemy rozwiązywać korzystając z pomocy mechanicznych robotów, które nazywane są także automatonami. Jeśli poziom łamigłówek będzie dorównywał tym z wcześniejszych odsłon gry, możemy spodziewać się kolejnego świetnego tytułu spod znaku Syberii.

Syberia: The World Before - wymagania sprzętowe

Minimalne

System operacyjny - Windows 7 / 10 / 11

- Windows 7 / 10 / 11 Procesor - i5 6600

- i5 6600 Pamięć - 8 GB RAM

- 8 GB RAM Karta graficzna - Nvidia GTX 750 Ti lub Amd radeon HD 7850 / R7 260X

- Nvidia GTX 750 Ti lub Amd radeon HD 7850 / R7 260X DirectX - Wersja 11

- Wersja 11 Miejsce na dysku - 6 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane