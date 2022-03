Syberia: The World Before - co o grze sądzą redakcje z całego świata? [PRZEGLĄD RECENZJI]

Od wczoraj w sieci pojawiają się recenzje gry Syberia: The World Before. Jak zdaniem redakcji gamingowych z całego świata prezentuje się najnowsze dzieło Microids?

Syberia: The World Before będzie miało swoją premierę już jutro. Od wczoraj w sieci pojawiają się recenzje najnowszego dzieła Microids i Benoita Sokala. W serwisie Metacritic gra otrzymała ocenę na poziomie 79/100, co potwierdza, że otrzymamy kolejną dobrą przygodówkę z tej serii. Dla porównania, trzecia część uzyskała jedynie 51/100 punków. Co o Syberia: The World Before twierdzą recenzenci z całego świata?

Wccftech - 75/100

Syberia: The World Before to powrót do formy dla serii i solidna gra przygodowa z wciągającą fabułą, która ładnie łączy dwie różne osie czasu. urocze postacie i dobrze zaprojektowane łamigłówki. Ogólne doświadczenie pozostawia jednak wiele do życzenia, jeśli chodzi o innowacje, dzięki czemu gra jest obowiązkowa tylko dla fanów serii.

PC Invasion - 85/100

Cudowna wizualnie i pełna logicznych, ciekawych zagadek i sympatycznych postaci. Jest do godna odsłona serii, pomimo wstrząsającego zakończenia i dość słabego wykonania technicznego.

IGN France - 80/100

Wciąż widać kilka wad, ale nowa Syberia pogodzi starych fanów sagi z problematyczną Syberią 3 i oczaruje nowicjuszy lepszą kontrolą i perfekcyjną narracją.

Gamepressure - 75/100

Syberia: The World Before to dość solidna gra przygodowa, która opiera się na jej ogólnej historii i standardowych wątkach przygodowych. Chociaż może to nie dotyczyć wszystkich elementów, z pewnością tworzy narrację, która jest istotna dla zrozumienia naszej wspólnej przeszłości... a następnie rozpoznania, dlaczego powtarza się ona dzisiaj, około 80 lat później. Chciałbym, żeby więcej gier dotykało tak istotnych tematów.

Games.cz - 80/100

Syberia: The World Before nie popełnia tych samych błędów, co jej okropna poprzedniczka. Powraca stare dobre sterowanie myszką, podobnie jak piękna architektura i dziwne automaty, z których seria stała się znana. Rozpoczęcie przygody zajmuje trochę czasu, ale kiedy już się to stanie, jest bardzo wciągająca.

Jesteście ciekawi, jaką ocenę Syberii my wystawiliśmy? Pełną recenzję przeczytacie TUTAJ.

