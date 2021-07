Syberia - dwie części gry do pobrania za darmo

Gry Syberia oraz Syberia 2 można aktualnie pobrać za darmo.

Spis treści

Aktualnie, w serwisie GOG.com, możemy za darmo dostać dwie pierwsze części kultowej gry przygodowej. Syberię oraz Syberię 2 można pobrać z tego linku. Obie gry dostępne są w pełnej, polskiej wersji językowej. Możemy także wybrać oryginalną ścieżkę dźwiękową i korzystać z polskich napisów.

Syberia

Młoda pracowniczka z Nowego Jorku dostaje proste zadanie. Ma zająć się sprzedażą starej fabryki, a następnie wrócić do domu. Kate Walker nie spodziewa się, że ta misja wywróci jej życie do góry nogami.

Zobacz również:

Syberia 2

Syberia 2 to kontynuacja przygód Kate Walker z pierwszej części. Po zdobyciu podpisu Hansa Voralberga udaje jej się doprowadzić do wykupu fabryki. Teraz Kate wraz ze swoim towarzyszem, wyrusza do serca tajemniczego świata, w poszukiwaniu ostatniego syberyjskiego mamuta.

Zobacz także: Call of Duty Black Ops Cold War za darmo. Wiemy, od kiedy