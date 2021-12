Sylwester 2021 - wystrzałowe filmy na Netflix, HBO GO i CDA Premium

Zastanawiasz się nad tym, jaki film obejrzeć w Sylwestra? Już nie musisz, gdyż pomyśleliśmy za Ciebie i wybraliśmy absolutnie najciekawsze tytuły dostępne na platformach Netflix, HBO GO oraz CDA Premium. Sprawdź!

Już dziś Sylwester, który ze względu na kwestie bezpieczeństwa część z nas zamierza spędzić w ciepłym domu. Pytanie jednak, czy da się ten wyjątkowy dzień świętować inaczej niż oglądając koncerty gwiazd? Jak najbardziej! Na dowód tego niech stanowi nasza lista ciekawych filmów, które możecie obejrzeć na najpopularniejszych platformach VOD w Polsce takich jak: Netflix, HBO GO i CDA Premium.

Zdjęcie autorstwa cottonbro z Pexels

Miłosna pułapka

reż. Hernán Jiménez García

“Miłosna pułapka” to amerykańska komedia romantyczna w klimacie świątecznym wyreżyserowana przez Hernána Jiméneza García. Scenariusz “Love Hard” został napisany przez Danny’ego Mackeya oraz Rebekę Ewing. Fabuła opowiada o młodej dziennikarce z Los Angeles, która prowadzi własną serię felietonów o randkowych porażkach. Natalie materiał zbiera po prostu chodząc na spotkania z mężczyznami poznanymi przez aplikację do złudzenia podobną do Tindera. Niestety, dziewczyna nie ma szczęścia do miłości, co dokładnie opisuje w coraz to nowszym artykule. Pewnego dnia koleżanka zwiększyła zasięg poszukiwania partnerów z jednego kilometra na całe Stany Zjednoczone. Takim sposobem Natalie poznaje Josha — idealnego mężczyznę, którego jedyną wadą jest to, że mieszka na drugim końcu kraju. Film można obejrzeć na Netflixie. Naszą recenzję możecie przeczytać tutaj.

Zobacz również:

Niewidzialny człowiek

reż. Leigh Whannell

"Niewidzialny człowiek" to straszny horror wyreżyserowany przez Leigh Whannell. W roli głównej pojawia się Elisabeth Moss, która znana jest ze swojej genialnej roli w serialu "Opowieść podręcznej". Fabuła opowiada o kobiecie, która podstępem kończy toksyczną relację. Ex-partner jest genialnym i bogatym naukowcem owładniętym obsesją kontroli, która nie kończy się nawet po jego tajemniczej śmierci. Film dostępny jest do obejrzenia na platformie Netflix.

Nie patrz w górę

reż. Adam McKay

"Nie patrz w górę" to amerykański film wyreżyserowany przez Adama McKaya. Fabuła opowiada o studentce astronomii Kate Dibiasky i jej profesorze dr Randall Mindy, którzy odkrywają, że po systemie słonecznym krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią. Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej, zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, by świat po prostu spojrzał w górę? Film dostępny jest na Netflixie.

Czerwona nota

Gdy Interpol wystawia czerwoną notę — globalny list gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie — do akcji wkracza najlepszy behawiorysta z FBI John Hartley. W czasie pościgu przypadkiem trafia w sam środek brawurowego skoku. Aby złapać najgroźniejszego złodzieja dzieł sztuki na świecie znanego jako „The Bishop”, musi współpracować z jego rywalem Nolanem Boothem. Szalona przygoda rzuci to — ku niezadowoleniu niektórych — nierozłączne trio w najdalsze zakątki świata, na parkiet taneczny, do więzienia i do dżungli. Film dostępny jest na Netflixie.

Agent i pół

reż. Rawson Marshall Thurber

"Agent i pół" to zwariowany film szpiegowski wyreżyserowany przez Rawson Marshall Thurber. Fabuła skupia się na Agencie CIA, który nawiązuje kontakt z dawnym znajomym ze szkoły. Wspólnie będą starali się powstrzymywać śmiertelny spisek wymierzony w amerykańskich tajnych agentów. Na wielkim ekranie pojawiają się: Kevin Hart, Dwayne Johnson, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Jason Bateman, Aaron Paul, Ryan Hansen, Tim Griffin, Timothy John Smith oraz Sione Kelepi. Film można zobaczyć w ramach subskrypcji na platformie Netflix.

Kraina lodu

Królestwo Arendelle spowiła wieczna zima. Jest to efekt czarów Królowej Śniegu, Elsy, która nie potrafi kontrolować swoich niezwykłych mocy. Na ratunek bajkowej krainie wyrusza Anna, młodsza siostra władczyni. W wyprawie towarzyszą jej mieszkaniec gór Kristoff, renifer Sven i pocieszny bałwanek Olaf. W czasie pełnej niebezpieczeństw podróży bohaterowie przeżyją wielką zamieć, staną oko w oko z wilkami i spotkają magiczne trolle. Ale czy uda im się odnaleźć nieobliczalną Elsę i uwolnić królestwo spod panowania zimy? Film "Kraina Lodu" dostępny jest w ramach szerokiej biblioteki filmów i seriali platformy HBO GO.

Renifer Niko

"Renifer Niko" to familijny film świąteczny, którego głównym bohaterem jest tytułowy Niko. Młodzieniec nigdy nie poznał swojego ojca, który należy do Powietrznej Eskadry Świętego Mikołaja. Postanawia więc wyruszyć w długą i niebezpieczną podróż w poszukiwaniu taty, ale stawka jest bardzo wysoka - trzeba powstrzymać wilki, które chcą zniszczyć święta Bożego Narodzenia. Fim jest dostępny do obejrzenia na CDA Premium.

W lesie dziś nie zaśnie nikt 2

reż. Bartosz M. Kowalski

“W lesie dziś nie zaśnie nikt” to polski shasher, który krótko po premierze pierwszej części osiągnął ogromną popularność na platformie Netflix. Fabuła opowiada o grupie nastolatków, którzy decydują się przyjechać na obóz do lasu. Tam okazuje się, że poluje na nich dwóch zdeformowanych kanibalów. Druga część tej serii opowiada o młodym i nieszczęśliwym policjancie, który szuka swojego miejsca na świecie. Sprawy komplikuje jego zauroczenie niejaką piękną Wanessą. W rolach głównych pojawiają się: Mateusz Więcławek (“Zieja”), Julia Wieniawa-Narkiewicz (“W lesie dziś nie zaśnie nikt”), Zofia Wichłacz (“Zgoda”), Andrzej Grabowski (“PitBull”), Wojciech Mecwaldowski (“Kowalscy kontra Kowalscy”), Izabela Dąbrowska (“Biała sukienka”), Sebastian Stankiewicz (“Sexify”) oraz Robert Wabich (“Na układy nie ma rady”).

Winni

reż. Antoine Fuqua

Film "Winni" to nowy dramat w reżyserii Antoine Fuqua, który na swoim koncie ma już takie produkcje jak: "Dzień próby", "Do utraty sił" oraz "Strzelec". Fabuła opowiada o dyspozytorze ratunkowym, który odbiera serię dziwnych telefonów. Finalnie okazuje się, że są ze sobą połączone, więc próbuje uratować pewną kobietę. Konsekwencje będą jednak dramatyczne.

To już wszystkie nasze propozycje. Tymczasem życzymy Wam szczęśliwego nowego roku 2022!