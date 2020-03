System Google pojawia się w sklepie Samsunga

Najnowsza wersja WearOS pojawiła się w sklepie z aplikacjami Samsung Galaxy.

WearOS to system dla "elektroniki noszonej", czyli wearables. Jak dotąd aplikacja z nim była dostępna jedynie w Google Play Store. Bez niej nie było możliwe skonfigurowanie i używanie np. smartwatchy takich, jaki Fossil Sport lub Sunnto 7. Teraz pojawia się także w należącym do firmy Samsung sklepie Galaxy App - co umożliwi jej pobranie i instalację tam, gdzie nie ma dostępu do usług Google, np. w Chinach. Jak zauważają analitycy, może być to także oznaka tego, że w przyszłości Samsung stworzy smartwatch działający pod kontrolą tego systemu. Od czasu pokazania Samsung Galaxy Watch w 2018 roku, często słychać spekulacje na ten temat.

Południowokoreański producent jak na razie nie zamierza porzucać stworzonego przez siebie systemu Tizen, który można spotkać także w jego telewizorach. Oznacza to, że z aplikacji i usług Google nie można skorzystać na sprzęcie Samsunga. Być może pojawienie się WearOS jest pierwszym zwiastunem zmian i przyszłej współpracy obu firm. Jak na razie w segmencie premium urządzeń wearables niepodzielnie rządzi Apple, dlatego też konkurencja musi mocno się starać, aby go dogonić.

