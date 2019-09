System Shock 3 – otrzymaliśmy nowy materiał z rozgrywki

Kontynuacja kultowej serii otrzymała krótki materiał filmowy, na którym możemy zobaczyć grę w akcji.

System Shock 3 to wielki powrót kultowej serii pierwszoosobowych gier akcji z elementami RPG, zapoczątkowanej w 1994 roku przez Looking Glass Studios. Za nową odsłonę cyklu odpowiada studio OtherSide Entertainment, które przy pracach nad scenariuszem wspiera Chris Avellone.

Na zaprezentowanym właśnie materiale możemy zobaczyć jak System Shock 3 prezentuje się w akcji. Mamy tu trochę walki, trochę eksploracji i mnóstwo klimatu. Na uwagę zasługuje również design przeciwników.

Niestety, jako iż jest to dopiero pokaz gry w wersji pre-alfa, nie mamy co liczyć na jej rychłą premierę. Twórcy dalecy są od sugerowania daty premiery, szczególnie, że System Shock 3 ma już za sobą wyjątkowo trudny okres produkcyjny. Na początku tego roku projekt stracił wydawcę (Starbreeze), a studio chcąc go ratować było zmuszone do wykupienia licencji.

Oczekiwanie na trzecią część System Shock może umilić wam niedawno zapowiedziana odświeżona wersja System Shock 2 bądź kompletny remake pierwszej odsłony serii. Co ciekawe nad obydwoma tymi projektami pracuje nie OtherSide Entertainment, a inne studio - Nightdive.