System Shock 3 w tarapatach, prace nad grą wstrzymane

Burzliwe są losy kontynuacji kultowej serii System Shock. Niestety, coraz bardziej prawdopodobne jest to, iż projekt ten nigdy nie zostanie ukończony.

System Shock 3 ujawniono w 2015 roku. Wówczas dowiedzieliśmy się, że za produkcję odpowiada m.in. Warren Spector, czyli twórca serii. Podczas pracy nad scenariuszem miał go wspierać inny doświadczony deweloper - Chris Avellone. Na pierwszą prezentację gry musieliśmy jednak czekać aż do 2019 roku i konferencji GDC 2019 (Game Developers Conference). Choć dotychczasowe materiały i znakomity zespół mogły zwiastować nam naprawdę ciekawą produkcję, to coraz więcej wskazuje na to, że złowrogie SI - Shodan, nigdy nie powróci.

Jak właśnie ujawniono, trzon zespołu deweloperskiego System Shock 3 został zwolniony ze studia OtherSide Entertainment, do którego należą prawa do marki. Wśród zwolnionych osób są między innymi: reżyser, scenarzysta, czołowy programista oraz dyrektor kreatywny kontynuacji System Shocka.

Rewelacje te potwierdziła Sam Luangkhot, community manager studia OtherSide. W krótkim komunikacie ujawniła ona, że faktycznie znaczna część zespołu odpowiedzialnego za System Shock 3 opuściła firmę.

Wiem, że ludzie są zaniepokojeni stanem studia. Skłamałabym gdybym powiedziała, że ja się nie martwię. Grałam w wewnętrzne demo SS3, wiem że zespół z Austin wykonał kawała dobrej roboty i poczynił ogromne postępy w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Boli mnie, gdy widzę tak wielu deweloperów zwolnionych z pracy nad projektem, w który włożyli tyle serca. - Sam Luangkhot

Co ciekawe, możliwe, że to sam zespół postanowił zrezygnować z projektu, który wyraźnie ich przerósł. Luangkhot w swoim wpisie dodała wypowiedź anonimowego twórcy System Shock 3, który zdradził, że choć jego zespół miał wiele ciekawych pomysłów, to cały czas ciążyła na nim presja, że nie jest to gra tak duża i tak zaawansowana, jak oczekują tego fani serii. Liczne eksperymenty i próby dostosowania tytułu do wymogów odbiorców spowodowały, że budżet produkcji został mocno nadwyrężony, co przy jednoczesnym stracie wydawcy (Starbreeze) prawdopodobnie uśmierciło projekt.

Przypomnijmy, że to właśnie firma Starbreeze finansowała System Shock 3 od 2015 do 2019 roku, jednak wobec złych inwestycji, była ona zmuszona wyprzedać część swoich licencji, w tym tą związaną z System Shock. Ostatecznie SS3 zostało w rękach wykonawców, czyli studia OtherSide.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że to koniec nadziei związanych z powrotem serii. Szkoda, szczególnie że jeszcze we wrześniu ubiegłego roku mogliśmy podziwiać całkiem niezły gameplay z gry.

