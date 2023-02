System na Galaxy S23 zajmuje w Polsce więcej miejsca niż na niektórych modelach za granicą!

Premiera nowych flagowców Samsunga wiąże się z dość dziwnym odkryciem.

Smartfony z serii Galaxy S23 zostały zaprezentowane w zeszłym tygodniu podczas eventu Galaxy Unpacked. Wśród pokazanych modeli znalazły się następujące warianty urządenia:

Galaxy S23 (podstawowy model),

Galaxy S23 Plus (model z większym ekranem i pojemniejszą baterią),

Galaxy S23 Ultra (najdroższa wersja smartfona).

Wszystkie modele zostały oparte na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2, który dodatkowo ma oferować wyższe taktowanie zegara we flagowcach Samsunga niż na urządzeniach konkurencji. Smartfony otrzymały również pamięć UFS 4.0, która jest niemalże dwukrotnie szybsza (zarówno w zapisie jak i odczycie plików) niż jej poprzedniczka. Nie dotyczy to jednak bazowej wersji modelu Galaxy S23 (w wersji 128 GB), która nadal wykorzystuje pamięć UFS 3.1. Jest to związane z brakiem możliwości zamontowania 128 GB miejsca na pliki w nowszym typie pamięci.

W związku z premierą nowych urządzeń z serii Galaxy portal SamMobile - specjalizujący się w oprogramowaniu oraz urządzeniach Samsunga - dotarł do ciekawego odkrycia. Wiele wskazuje na to, że system w Galaxy S23 zajmuje różną ilość miejsca w zależności od kraju sprzedaży lub konkretnego egzemplarza. Na stronie portalu pojawiły się zrzuty ekranu pochodzące z Galaxy S23 Ultra w wersji holenderskiej oraz indyjskiej. Na pierwszym z nich (po prawej) system zajmuje niemalże 60 GB, a na drugim niecałe 40 GB. Różnica jest więc naprawdę ogromna.

Postanowiliśmy sprawdzić jak dużo miejsca zajmuje oprogramowanie na bazowym modelu Galaxy S23 i okazuje się, że w przypadku testowanego przez nas egzemplarza system jest obszerniejszy niż na jednym z Galaxy S23 Ultra! W analizowanym przez nas wariancie oprogramowanie zajmuje około 44 GB, czyli więcej niż w indyjskiej wersji topowego flagowca.

Tyczy się to tylko jednego z wariantów, bo holenderski egzemplarz został wyposażony w system, który zajmuje znacznie więcej miejsca. Dla porównania mój prywatny Galaxy S10 Plus ma jedynie 18 GB miejsca zajętego przez system, choć warto zauważyć, że jest to już stary flagowiec (2019 rok) i brakuje w nim wielu rozwiązań z nowych smartfonów.

Najbardziej zastanawiające jest to, czy ilość miejsca zajmowanego przez oprogramowanie w nowych Galaxy S23 zależy od kraju, w którym został zakupiony smartfon czy od konkretnych egzemplarzy. Nie sposób jednak pominąć tej różnicy, bo dysproporcja w niektórych przypadkach (jak np. w opisywanych wcześniej holenderskich i indyjskich wariantach S23 Ultra) jest ogromna.