System podtrzymywania życia na Księżycu? Zobacz, co tworzą naukowcy

Naukowcy chcą wytwarzać wodę i tlen na Księżycu poprzez "pieczenie" pyłu księżycowego. Jak to działa?

W przyszłych misjach na Księżyc - zwłaszcza jeśli chcemy wysłać tam załogę na dłuższy czas - będziemy musieli znaleźć sposób na zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka. Przywiezienie na rakiecie dużej ilości wody i tlenu nie jest praktyczne. Alternatywą jest wykorzystanie zasobów dostępnych na Księżycu do stworzenia tego, co jest potrzebne.

Dzięki badaniom Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i innych naukowców, przyszli odkrywcy Księżyca mogą być w stanie wytworzyć wodę i tlen z pyłu księżycowego. Zespół naukowców znalazł sposób na produkcję wody i tlenu poprzez wypalanie pylistej księżycowej gleby, zwanej regolitem. Aby wytworzyć niezbędne zasoby, najpierw regolit jest podgrzewany do 1 800 stopni Fahrenheita (982,2 stopni Celsjusza), co zmienia go w gaz. Gazy są przesyłane poprzez rury do konwertera i skraplacza w celu wyodrębnienia wody, a następnie tlen może być pozyskiwany za pomocą elektrolizy. W wyniku tego procesu powstają produkty uboczne w postaci metanu i wodoru, które następnie mogą być poddane recyklingowi w celu ponownego rozpoczęcia procesu.

Prof. Michèle Lavagna z Politecnico Milano, która kierowała eksperymentami, mówi:

Nasze eksperymenty pokazują, że urządzenie jest skalowalne i może działać w niemal całkowicie samopodtrzymującej się zamkniętej pętli, bez potrzeby interwencji ze strony człowieka.

Obecnie system został przetestowany jedynie w laboratorium. Następnym krokiem jest faktyczne zbudowanie technologii, która mogłaby być wykorzystywana w praktyce przez astronautów i dopracowanie szczegółów, takich jak temperatury i czas trwania poszczególnych faz procesu.

Michèle Lavagna również skomentowała:

Możliwość posiadania na miejscu wydajnych urządzeń do produkcji wody i tlenu ma fundamentalne znaczenie dla eksploracji przez człowieka i prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych na Księżycu. Te eksperymenty laboratoryjne pogłębiły nasze zrozumienie każdego etapu procesu. To nie jest koniec historii, a bardzo dobry punkt wyjścia.

Badania zostały zaprezentowane na Kongresie Naukowym Europlanet 2021.

