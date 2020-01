Systemy operacyjne 2019: Windows 10 podbił rynek

Windows 10 zadebiutował w roku 2015, a na początku roku 2020 zdecydowanie dominuje na globalnym rynku. Microsoft może mieć powody do zadowolenia.

Jak podaje najnowszy raport Net Applications, w ostatnim miesiącu przed końcem wsparcia udział Windows 7 na rynku spadł o 0,2%, jednak nie zmienia to faktu, że nadal jest to system, pod którym pracują miliony urządzeń na całym świecie - jego udział w globalnym rynku to 32,74%. Biorąc pod uwagę, że zadebiutował 22 lipca 2009, jest to wynik wręcz rewelacyjny. Tymczasem Windows 10 zyskał 1,3% i zakończył rok z wynikiem 47,65%. Ocenia się, że używa go 63% wszystkich desktopów i laptopów pracujących pod Windows. Od tego miesiąca udział Windows 7 powinien jednak spadać, a ponieważ większość użytkowników przejdzie prawdopodobnie na Windows 10, proporcje będą się zmieniać - ale powoli. Analitycy szacują, że 1 stycznia 2012 roku Windows 7 będzie mieć udział w rynku 18,7%, podczas gdy Windows 10 ponad 60%.

Tymczasem Windows XP, dla którego wsparcie zakończyło się w kwietniu 2014 roku, nadal napędza ok. 20 milionów komputerów na świecie! Choć w grudniu 2019 jego udział w rynku spadł o 0,7%, ma on nadal 1,2%. Ciekawostka - po raz ostatni przekraczał 10% w lipcu 2016 roku. A co Windows 8 i 8.1? Tutaj ciekawostka - zyskały użytkowników, a ich udział podskoczył o 0,4% do poziomu 4,3%. Zyskał także macOS - dzięki wzrostowi liczby użytkowników o 0,5% ma obecnie 11,1% rynku. Systemy z rodziny Linux kończą rok z wynikiem 1,41% udziału w rynku.

Podsumowując: