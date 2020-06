Systemy operacyjne: Linux z rekordowym udziałem na rynku

W maju Windows 10 umacnia się na pozycji lidera, a systemu linuksowe zyskują na popularności. Jak obecnie prezentuje się rynek systemów operacyjnych?

Jak podaje najnowszy raport Net Applications, w maju 2020 roku udział systemu Windows 10 na globalnym rynku zwiększył się o 1,8%, co oznacza, że ma on 57,8%. Jest to wynik, o którym konkurencja może póki co tylko pomarzyć. Drugi z kolei Windows 7 stracił 1,3% i zakończył miesiąc w wynikiem 24,3%. Czyli dzieje się tak, jak prognozowano - "siódemka" powoli zaczyna zanikać, a "dziesiątka" staje coraz mocniejsza. Jeśli ten trend ulegnie zmianie - będzie to dziwne. Póki co na to się jednak nie zanosi. Główną siłą utrzymującą Windows 7 na rynku są firmy, które wykupiły przedłużone wsparcie (ESU) oraz zwykli użytkownicy, którzy nie chcą przesiadać się na nowszy system. Prognoza na koniec roku: Windows 10 przekroczy 65%, a Windows 10 spadnie do 20%.

Trzecia pozycja to macOS w edycji 10.15 - 4,39% rynku. Jest to spory skok - w ubiegłym miesiącu wynik wynosił 4,15%. Apple ma zatem powody do zadowolenia. A co dalej? Miejsce poza podium mają dwa systemy liczone razem - Windows 8/8.1. Na koniec miesiąca ich udział w rynku wynosił 3,5% i jest to zaledwie 0,1% więcej od największej niespodzianki. Jak podajemy w tytule, jest nią rodzina systemów Linux, która zakończyła miesiąc, mając 3,4% rynku pod kontrolą. Jest to wzrost o 0,3%. Spośród wszystkich dystrybucji prym wiedzie Ubuntu, które stanowi 2/3 z tego udziału. To rekordowy udział systemów linuksowych w globalnych rynku - takiego wyniku jeszcze w historii nie odnotowano. A skąd ten skok? Nie ma żadnych konkretów na ten temat, ale może ludzie podczas pandemii mają więcej czasu i niektórzy postanowili wykorzystać go na spróbowanie czegoś nowego?

Na końcu zestawienia znajduje się Windows XP - jego udział to zaledwie 0,59%.