Systemy operacyjne: Windows 10 dominuje, ale...

Podsumowanie listopada 2019 jasno pokazuje dwie rzeczy: że król jest jeden oraz że ma pewne kłopoty.

Użytkownicy systemów Microsoftu w listopadzie nie byli tak chętni do zmiany Windows 7 na Windows 10 i po raz pierwszy od lutego nie wzrosła liczba osób, które dokonały migracji. Ponadto po raz pierwszy od czterech miesięcy "dziesiątka" nie pozyskała nowych użytkowników i na początku grudnia 2019 roku miała 53,3% udziału w globalnym rynku. Dominuje nie tylko na rynku, ale i wśród samych systemów Windows, gdzie ma 62% Tymczasem Windows 7, którego wsparcie kończy się w przyszłym miesiącu, ani nie zyskał, ani nie stracił - jego udział to 26,9%, a w ekosystemie Microsoftu - 31,2%. Jak widać użytkowników nie przeraża widmo braku aktualizacji i poprawek od producenta. Analitycy przewidują, że rok po zakończeniu wsparcia udział tego systemu będzie wynosił ok. 14% (ok. 210 milionów maszyn).

Tutaj ciekawostka a propos prognoz - w lutym 2007 roku królował na świecie Windows XP, mając 90,6% rynku Windows. Windows 10 ma pobić ten rekord w kwietniu 2021 roku, zyskując 90,7% - co nie będzie trudnym zadaniem, skoro nie pojawił się żadna konkurencja w ekosystemie, a jeśli Microsoft nie zmieni swoich planów, z biegiem czasu może osiągnąć nawet 100%. A w globalnym rynku na trzecie miejsce wysunął się Mac OS X 10.14 z udziałem wynoszącym 4.15%. Jest to trzeci miesiąc z rzędu, gdy udział tego systemu rośnie. Analitycy spodziewają się, że system Apple przekroczy 12% w lutym. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Mac OS X 10.15 (3,93%), Windows 8.1 (3,32%), Windows XP (1,85%), Mac OS X 10.13 (1,73%) oraz Linux (1,21%).