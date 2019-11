Systemy operacyjne - Windows 10 się umacnia, Windows 7 słabnie

Początek listopada to dobry czas na podsumowanie aktualnego podziału rynku pomiędzy systemy operacyjne. I - podobnie jak w przypadku przeglądarek - król jest jeden.

Net Applications podaje, że w październiku udział systemów operacyjnych Windows 10 zwiększył się o 1,9%. Jest to czwarty miesiąc z rzędu, w którym system ten zyskuje i obecnie ma 54,3%. A wśród samych maszyn z systemami Windows jest to już 62,7%. Zwiększa się dystans pomiędzy "dziesiątką" a Windows 7, który stracił 1,3% użytkowników i ma 26,9% rynku, zaś pomiędzy samymi Windowsami - 31%. Tu odwrotnie niż w przypadku Windows 10 - czwarty miesiąc z rzędu traci, jednak nie jest to gwałtowny spadek. Obecny wynik to i tak ponad 1/4 globalnego rynku, nawet biorąc pod uwagę fakt, że ten dziesięcioletni system operacyjny stracił w ciągu pół roku 9,5% (z czego 4,9% w ostatnim kwartale)! Microsoft kończy wsparcie dla Windows 7 14 stycznia 2020, czyli za ok. 10 tygodni. Firmy, które zdecydują się płatne wsparcie przedłużone - Extended Security Updates (ESU) - mogą cieszyć się nim do 2023 roku. W dniu zakończenia wsparcia "siódemka" powinna działać na 12% maszyn z Windows, czyli ok. 180 milionach urządzeń. Warto przypomnieć, że gdy w 2015 roku debiutował Windows 10, Windows 7 miał 67,1%.

Trzecie miejsce - niespodzianka - to Mac OS X 10.14. Udział tego systemu operacyjnego to 5,11% - w poprzednim miesiącu było to 4,99%. System Apple wyprzedził Windows 8.1, które odnotowało 3,52%. Jest to zauważalny spadek o ponad 0,5% i można powiedzieć, że "ósemka" kończy swój żywot. Mniejszy od niej udział mają Mac OS X 10.15 oraz Mac OS X 10.13 - odpowiednio 2,25 i 1,74%. Na siódmy miejscu Windows XP z wynikiem 1,37%, wyprzedzając nieco Linuxa - 1,1%. Pierwszą dziesiątkę zamykają dwa systemy z udziałem poniżej procenta - Mac OS X 10.12 (0,78%) oraz Windows 8 (0,56%).

Podsumowując bez podziału na wersje - system Windows działa na niemal 87% maszynach na świecie, absolutnie dominując na rynku.