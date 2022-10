Systemy operacyjne. Windows 7 wciąż trzyma się bardzo mocno

Sprawdzamy popularność systemów operacyjnych na świecie i w Polsce, a także ich poszczególnych edycji.

Październik 2022

Jak można oczekiwać, Windows dominuje na świecie. Łączny udział wszystkich wersji na rynku to 75,06%, co jest powodem do zadowolenia dla Microsoftu. Jednak w czerwcu było to ponad 76%, a więc można powiedzieć, że zaliczył lekki spadek. Drugie miejsce zajmuje macOS, mający 14,86% i w stosunku do ostatnich miesięcy mamy tu lekki wzrost. Podobnie jak w przypadku Windows, tu także nie mamy do czynienia z najlepszym wynikiem w historii - w styczniu 2022 roku udział systemu Apple był dokładnie o 1% większy. A teraz ciekawostka - na trzecim miejscu serwis StatCounter podaje "Nieznany" z wynikiem 4,86%. Co to oznacza? Na pewno nie jakiś ukryty OS, o którym świat nie jest informowany. Są to prawdopodobnie wariacje głównych systemów, których nie można było zidentyfikować. Wyprzedzają Linuxa, który znalazł się poza podium z wynikiem 2,81%. Po nim mamy z kolei Chrome OS - 2,41%, a statystyki zamyka FreeDSB - ze śladową ilością 0,01%.

Jeśli chodzi o podział na poszczególne dystrybucje, lista w przypadku Windows prezentuje się następująco:

Windows 10 - 71,88%

- 71,88% Windows 11 - 13,56%

Windows 7 - 10,68%

- 10,68% Win8.1 - 2,7%

- 2,7% Win8 - 0,66%

- 0,66% WinXP - 0,38%

Fot.: Microsoft

A jak wygląda popularność poszczególnych systemów w Polsce? Zaskoczeń nie ma: Windows (89,12%), macOS X (4,47%), Linux (1,36%) oraz ChromeOS (0,15%). Kolejność dystrybucji jest taka sama, jedna różnią się nieco proporcje:

Windows 10 - 78,41%

- 78,41% Windows 11 - 10,2%

- 10,2% Windows 7 - 7,97%

- 7,97% Win8.1 - 2,64%

- 2,64% Win8 - 0,32%

- 0,32% WinXP - 0,32%

Podsumowując: najstarsze systemy Microsoftu wciąż są obecne na rynku, a Windows 7 śmiało można określić mianem fenomenu. Wydany 22 października 2009 (czyli niemal dokładnie 23 lata temu), przestał być wspierany 14 stycznia 2020 roku, ale użytkownicy wciąż go chcą. Zauważmy natomiast, że ani na świecie, ani w Polsce nie odnotowano obecności edycji Windows Vista.

