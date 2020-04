Systemy operacyjne w marcu: Windows 7 zyskał użytkowników!

Windows 10 nadal na pozycji lidera, ale migracja użytkowników została wstrzymana. Dzięki temu Windows 7 nadal zajmuje mocne miejsce na rynku.

Jak podaje Net Applications, Windows 10 ma obecnie 57,3% rynku systemów desktopowych (wliczając w to laptopy). Oznacza to, że w tej chwili używany jest na 89,2% komputerów PC na świecie. Jednak poprzednie prognozy analityków, mówiące o tym, że do końca 2020 roku będzie mieć ok. 80% rynku, raczej nie mają szans się sprawdzić. Pandemia postawiła świat IT na głowie, a firmy mają teraz poważniejsze problemy niż migracje z Windows 7 na Windows 10. Dlatego dopóki sytuacja nie wróci do normy, nie można przewidywać, jak będzie rozwijał się rynek systemów operacyjnych. Dzięki temu Windows 7 zachował mocną pozycję - 26,2% i jest to o równy procent więcej, niż w lutym. Ostatni raz z taką sytuacją mieliśmy do czynienia we wrześniu ub. roku. Jednak wzrost nie oznacza, że ok. 12 milionów osób zainstalowało na swoich komputerach i laptopach "siódemkę". Przyczyną tego stanu rzeczy jest praca zdalna - sięgnięto po starsze maszyny, które stały nieużywane (lub były używane rzadko) w mieszkaniach prywatnych.

Jednak sytuacja taka nie potrwa długo - znając życie można się spodziewać, że Microsoft będzie naciskać i pracodawców i użytkowników prywatnych, aby przechodzili na Windows 10. Tymczasem Windows 8 i 8.1 utraciły 0,1% i mają obecnie razem 4,2% rynku. Znajdują się za systemem macOS, który stracił 0,5% użytkowników w marcu, ale zakończył miesiąc z niezłym wynikiem 8,9%. Dla Apple może być niepokojący fakt, że po raz pierwszy od lipca 2019 roku system ma mniej, niż 9% rynku.