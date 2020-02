Systemy operacyjne w styczniu 2020: Windows 10 do góry, Windows 7 w dół

Koniec wsparcia Windows 7 to zarazem zmniejszenie jego obecności na rynku. Windows 10 z kolei rośnie w siłę i rządzi.

Windows 10 w styczniu odnotował drugi największy w swojej historii wzrost użytkowników - ich liczba zwiększyła się aż o 3,7%! Oczywiście jest to związane z przechodzeniem wielu firm na ten system z Windows 7. Na koniec stycznia Windows 10 miał 57,1% rynku. A jak "siódemka"? Tutaj bardzo duży spadek - aż o 4% i w tym momencie ma 25,56%. Jest to największa strata użytkowników od sierpnia 2016 roku. Kolejne 12 miesięcy powinno przynosić dalsze spadki - ale w mniejszym tempie. Analitycy przewidują, że za rok o tej porze Windows 7 będzie mieć 17% rynku. Jak na rok od wycofania powszechnego wsparcia (jest także płatne ESU) to i tak nieźle.

Windows 8 i 8.1 to już relikty przeszłości, mające łącznie 4% rynku. Ubiegły miesiąc to spadek ich użytkowników o 0,1%. Prognozy mówią, że za rok będzie to 2,8-3%. Z kolei macOS zyskało 0,6% i ma w tej chwili 9,7% rynku, zajmując trzecie miejsce, a więc mieści się na podium. Linux z kolei ma 1,4%, a leciwy Windows XP to 1,1% . Podsumowując całość: Windows ma łącznie 88% i zdecydowanie dominuje. Nic nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy miał ulec w bieżącym roku zmianie.