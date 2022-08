Szadź – sezon 3. O czym jest serial i gdzie go obejrzeć?

Seryjny morderca, uparta policjantka i śmiertelna gra... Szadź z Maciejem Stuhrem i Aleksandrą Popławską w rolach głównych to jeden z największych przebojów spod znaku Player Original. Trzeci sezon serialu już wkrótce będzie miał swoją premierę, a my sprawdzamy, o czym opowie, kto w nim wystąpi i gdzie będzie go można zobaczyć.

fot. Player