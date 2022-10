Szadź sezon 4 – kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o kontynuacji serialu Player Original

Piotr Wolnicki długo wymykał się wymiarowi sprawiedliwości. Gdy już wydawało się, że w drugim sezonie zostanie osądzony, jemu po raz kolejny udało się uniknąć odpowiedzialności. Oczywiście jasne było, że nie może uciekać w nieskończoność – ukrywanie się w małej mieścinie i walka z mrocznymi żądzami musiały skończyć się klęską. W ostatnim odcinku sezonu 3 policji wreszcie udało się Wolnickiego schwytać. Czy to w takim razie koniec serialu?

Pierwszy sezon Szadzi oparty był na powieści kryminalnej Igora Brejdyganta, jednak kolejne odsłony serialu były już autorskim dziełem scenarzystów. W tym momencie mogą oni pójść z opowieścią właściwie w dowolnym kierunku, zwłaszcza, że Piotr dorobił się fana i naśladowcy.

Wcielająca się w rolę Agnieszki Aleksandra Popławska stwierdziła, że jej zdaniem w sezonie 3 opowieść zbliża się do końca. Zastrzegła jednak, że nie zna planów scenarzystów:

Myślę, że jest puenta historii w 3. sezonie. Zawsze jest furtka delikatnie uchylona, zwłaszcza gdy widzowie będą chcieli kontynuacji, a scenarzyści wpadną na jakiś świetny pomysł, to jest kilka procent szans na kontynuację. Myśleliśmy jednak, że ten 3. sezon będzie finałowy.

Nieco więcej nadziei pozostawia Maciej Stuhr:

Żyjemy w takich czasach, w których rzadko kiedy domyka się ostatecznie fabuły, zwłaszcza seriali. A nawet jak się definitywnie domknie, to później jakimś cudem udaje się jednak je otworzyć. Jak mówił Edward Miszczak: Jest umowa z widzem. Jeśli widz chce dalej oglądać, to zastanawiamy się, czy kontynuować tę przygodę i czy scenarzyści znajdą pomysł. Wydaje mi się, że w przypadku Szadzi nie jest to takie oczywiste, bo ile można gonić jednego faceta.