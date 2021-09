Szajka sezon 2 - czy powstanie kontynuacja serialu Netflixa?

Serial kryminalny "Szajka" jest jednym z hitów Netflixa ostatnich tygodni. Pytanie jednak, czy twórcy planują 2 sezon i kiedy ma się on pojawić?

"Szajka" to zupełnie nowa i oryginalna produkcja Netflixa. Co ciekawe, jest to już kolejny francuski tytuł, który zdobywa ogromną popularność na całym świecie. Dla przypomnienia pierwszym takim serialem był "Lupin", który to zresztą po dziś dzień cieszy się sporym zainteresowaniem. Wygląda więc na to, że jesteśmy świadkami pewnej tendencji, która być może niedługo stanie się codziennością. Fabuła serialu "Szajka" opowiada o złodzieju Mehdim, który to niespodziewanie wplątuje się w sieć nietypowych zdarzeń. Co gorsze — ceną za błąd jest śmierć.

Szajka: Serial

twórcy: Hamid Hlioua, Julien Leclercq

Aby ochronić rodzinę przed baronem narkotykowym, złodziej Mehdi i jego gang rzezimieszków zaczynają brutalną wojnę na śmierć i życie.

Twórcy: Hamid Hlioua, Julien Leclercq

Scenariusz: Julien Leclercq

Obsada: Sami Bouajila, Tracy Gotoas, Samuel Jouy, Nabiha Akkari, Sofia Lesaffre, Salim Kechiouche, Noureddine Farihi, Geert Van Rampelberg, Bakary Diombera

Gatunki: Kryminalny

Kraj produkcji: Francja

Kategorie: Mocny

Kategoria wiekowa: 16+

Aktorzy

W roli głównej pojawia się absolutnie genialny aktor Sami Bouajila. Na dzień dzisiejszy pojawił się on w takich produkcjach jak: "Kłamstewka", "Dni chwały" oraz "Cienie". Poza nim na dużym ekranie widać debiutantkę Tracy Gotoas. W pozostałych rolach obsadzono: Samuela Jouy, Nabiha Akkari, Sofię Lesaffre, Salima Kechiouche, Noureddine Farihi, Geertę Van Rampelberg oraz Bakary'ego Diombera.

Data premiery

Na dzień dzisiejszy nie jest znane oficjalne stanowisko twórców co do kontynuacji serialu. Wydaje się jednak nieprawdopodobne, żeby zdecydowali się zatrzymać na tylko jednym sezonie.