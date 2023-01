Szczegóły o systemie nowego iPhone'a 15 właśnie wyciekły. Skupienie tylko na tych elementach może być trochę nudne

Według najnowszych przecieków, po kolejnej wersji iOS'u nie powinniśmy spodziewać się zbyt wiele. Czy brak dużych zmian w końcu się nie znudzi?

iPhone 15 ma przynieść ze sobą kilka nowości, które podsumowujemy tutaj - może nawet podstawowa wersja w końcu znowu będzie warta kupienia. Przyniesie on też ze sobą kolejną wersję systemu iOS. Dzisiaj w interenecie pojawiły się pogłoski na temat głównych zmian, jakie przynieść ma nowe oprogramowanie i ewidentnie na pierwszy rzut oka nie zauważymy ich wiele.

Według przecieków zaprezentowanych przez Leaks Apple Pro, nowa wersja systemu na iPhone'y ma skupić się raczej w ulepszeniach "pod maską". oznacza to lepszą optymalizację różnego rodzaju procesów obliczeniowych odpowiedzialnych za działanie naszego telefonu, jednak niekoniecznie widocznych gołym okiem. Ze względu na to powinniśmy spodziewać się relatywnie mało zmian wizualnych - na pewno nie będzie to podobna rewolucja, jak wprowadzenie ekranu zawsze aktywnego w iOSie 16.

Jednakże Apple ma też bardzo ważne zadanie, przez które mniej osób niż zazwyczaj pracuje stricte przy nowych możliwościach iOSu. Chodzi oczywiście o długoterminowy projekt, który jest już podobno na wykończeniu - okulary VR od firmy. Mają one być ściśle zintegrowane z systemem operacyjnym na smartfony od Apple, przez co dużym zadaniem firmy jest właśnie implementacja tej integracji do najnowszej wersji systemu, która ma być pierwszym systemem operacyjnym wspierającym gogle VR firmy z Cupertino.

Oczywiście nie oznacza to, że iOS 17 nie przyniesie zupełnie nic nowego - nie będą to po prostu wielkie zmiany na zewnątrz. Poza wspominanym wsparciem dla gogli VR, możemy się też spodziewać kilku zmian w głównych aplikacjach systemowych. Mail i Find My zostaną lekko odświeżone, podczas gdy Apple Home ma zostać zupełnie przeprojektowane. Możemy też spodziewać się lepszej, uproszczonej nawigacji w aplikacji Muzyka oraz kilka udogodnień w powiadomieniach oraz plikach.

iOS 17 ma też wspierać transfer plików z prędkościami znanymi z USB 3.2, co po raz kolejny wskazuje na wielką premierę pierwszych iPhone'ów z USB-C. Jednak w kodzie możemy wypatrzyć także różnice w prędkościach między iPhonami 15 Pro a modelami podstawowymi. iPhone 15 Pro oraz Pro Max będą mogły przewodowo przesyłać pliki ze wspomnianą prędkością, podczas gdy dla iPhone'a 15 i 15 Plus pozostanie znana już z obecnych modeli szybkość USB 2.