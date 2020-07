Szczegóły specyfikacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti i RTX 3070 [PLOTKA]

Nowe karty graficzne Ampere GA104 będą posiadały do 3072 rdzeniu CUDA oraz 8 GB pamięci.

Informacje na temat specyfikacji nowych układów pochodzą od użytkownika Twittera Kopite7kimi. Zgodnie z pogłoskami, NVIDIA ma przygotować co najmniej dwie karty graficzne do gier, które będą wyposażone w procesor graficzny GA104. Plotki mówią, że będą to między innymi GeForce RTX 3070 Ti oraz GeForce RTX 3070. Podczas gdy GPU GA102 znajdzie się w modelach z najwyższej półki, GA104 będzie się charakteryzował bardziej zoptymalizowaną konstrukcją dla procesorów graficznych z segmentu około 2000 zł. Zastępując GPU TU104, który znajduje się w GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2080 i GeForce RTX 2080 SUPER, procesor graficzny GA104 zaoferuje kluczowe ulepszenia wynikające z nowej architektury oraz wyższe IPC w stosunku do generacji Turing.

To co w pogłoskach na temat specyfikacji nowych układów jest zaskakujące, to RTX 3070 Ti. Seria RTX 2000 posiada tylko jeden wariant "Ti" i jest nim RTX 2080 Ti. Reszta układów została odświeżona jako modele z dopiskiem "SUPER". W tym momencie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nowa karta będzie się rzeczywiście nazywała RTX 3070 Ti, czy będzie nosiła inną nazwę.

Specyfikacja GeForce RTX 3070 Ti

GeForce RTX 3070 Ti będzie wyposażona w pełny procesor graficzny GA104 (GA104-400-A1) z 3072 rdzeniami CUDA, tyle samo co RTX 2080 SUPER. Podaje się, że będą co najmniej dwie wersje tego układu, PG141 i PG142, z których pierwsza będzie wyposażona w pamięć GDDR6X, a druga w GDDR6. Obie karty będą wyposażone w 8 GB pamięci VRAM.

Specyfikacja GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3070 ma być wyposażony w nieco obcięty układ GA104-300. Będzie on posiadał 8 GB pamięci GDDR6 i ma być wyposażony w 2944 rdzeni CUDA, czyli tyle samom co RTX 2080.

Według plotek, GeForce RTX 3070 Ti ma kosztować 500 dolarów, a model bez "Ti" 400, co przekłada się na kolejno około 2000 i 1600 zł, do których jeszcze należy doliczyć między innymi VAT.

