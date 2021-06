Szczepienia dzieci – czy będą obowiązkowe i co ma do tego segregacja w szkołach

Od 7 czerwca ruszają szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia, a od września prowadzone będą one w szkołach. Czy szczepienia dzieci będą obowiązkowe?

Pandemia COVID-19 odcisnęła ogromne piętno na całym świecie i zmieniła sposób funkcjonowania wszystkich ludzi. Niestety, wielu z nich kosztowała zdrowie, a nawet życie i nic już tego nie zmieni. Jedyne co nam pozostało, to walczyć o nasz byt tu i teraz, przy czym trzeba przyznać, że najsilniejszym naszym orężem są szczepionki. Niemniej, szczepienia wśród dzieci wzbudzają liczne kontrowersje, które nasiliły się wobec najnowszych rewelacji z nimi związanych.

Po co szczepić dzieci

Pisaliśmy już na temat zasadności szczepień wśród dzieci, warto jednak podkreślić, że choć najmłodsi znacznie rzadziej chorują na COVID-19 (w przypadku nowych mutacji odsetek ten jest jednak wyższy, niż początkowo), to głównym problemem w ich przypadku jest przenoszenie koronawirusa.

Pomimo braku potencjalnego zachorowania, dzieci mogą przenosić SARS-CoV-2 i przekazywać wirus rówieśnikom. Ci z kolei przekazują go dorosłym i w ten sposób stanowią zagrożenie dla rodziców, a w szczególności dla dziadków. Już samo to wystarczy, aby pokazać, jak istotna jest aplikacja preparatów przeciwko COVID-19 również najmłodszym członkom społeczeństwa. Tym bardziej, że przeprowadzone badania udowodniły już, że szczepionki nie tylko chronią przed zakażeniem oraz ewentualnymi następstwami zachorowania, ale też znacznie zmniejszają transmisyjność wirusa (więcej na ten temat znajdziecie tutaj).

Szczepionki dla najmłodszych i szkoły

Dotychczas na drodze szczepień najmłodszych stał fakt, iż preparaty przeciw koronawirusowi testowane były w przyspieszonym tempie, wobec czego ograniczono grupę docelową grupę wiekową do osób pełnoletnich. Teraz jednak, szczepionki firmy Pfizer pomyślnie przeszły testy wśród dzieci i zostały właśnie zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków do stosowania już od 12 roku życia. Wobec tego, szczepienia tej grupy wiekowej ruszają już od 7 czerwca, natomiast od września kampania szczepień będzie prowadzona także na terenie szkół. Należy też zaznaczyć, że testy swojego preparatu przeciw koronawirusowi prowadzi na dzieciach obecnie również firma Moderna.

Decyzje w sprawie szczepień dzieci

Od samego początku, szczepienia przeciw COVID-19 są dobrowolne i podobnie będzie w przypadku najmłodszych, uprawnionych do otrzymania substancji przeciw SARS-CoV-2, a przynajmniej na razie. Istnieje bowiem możliwość, że po wakacjach się to zmieni, co może spotkać się z dużym sprzeciwem.

Niestety w Polsce, podobnie jak i na całym świecie, prężnie działają różnego rodzaju ruchy antyszczepionkowe, wprowadzające ogromną dezinformację w społeczeństwach. Przez to, wiele osób ma zastrzeżenia do stosowania preparatów zarówno w swoim przypadku, jak i własnych dzieci, jednakże w drugim przypadku nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Zadaniem szczepionek nie jest jedynie ochrona przed zakażeniem

Choć każdy ma prawo decydować o swoich działaniach pod względem medycznym, to są sytuacje, gdy nasza decyzyjność jest w tej kwestii ograniczona, np. w przypadku stanowienia zagrożenia dla innych ludzi. Choć w przypadku szczepień wśród osób dorosłych pozostawiono obywatelom wolność wyboru, to przepisy dotyczące dzieci rządzą się własnymi prawami.

Oczywiście, głównymi osobami decyzyjnymi w sprawach medycznych dzieci są ich opiekunowie. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły i mają one miejsce wtedy, gdy powstaje uzasadniona obawa, iż decyzje opiekunów prawnych mają negatywny wpływ na ich podopiecznych. Przykładowo, jeśli lekarz uzna, iż stanowisko rodzica grozi zdrowiu dziecka, ma obowiązek powiadomić odpowiednie służby. W wypadku potwierdzenia zasadności zawiadomienia, jurysdykcję nad sprawami medycznymi niepełnoletniego może przejąć sąd. Z tego samego powodu w Polsce obowiązuje obowiązek edukacyjny, a rodzice przeciwstawiający się mu, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Przymusowe szczepienia dzieci

Podobnie jest w przypadku szczepień. Choć większość z nich jest dobrowolna oraz uzależniona od decyzji opiekuna, to poszczególne szczepienia są obowiązkowe i zostały one ustalone jako takie, na podstawie badań medycznych oraz wiarygodnych informacji. Do szczepień obowiązkowych należą m.in. przeciwko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typy B. Warto przy tym zaznaczyć, że spadek ilości szczepień przeciwko odrze już obniżył odporność stadną na tą chorobę, która od wielu ostatnich lat uchodziła za już opanowaną.

Minister edukacji Przemysław Czarnek

Wobec tego, postanowienie o obowiązkowych szczepieniach dzieci przeciwko COVID-19 nie byłoby wcale zaskakujące. Czy takowe będzie? Jeszcze nie postanowiono, jednakże ostatnia wypowiedź ministra edukacji – Przemysława Czarnka potwierdza, iż istnieje taka możliwość, choć zaznacza, że nie od niego to zależy. Jak bowiem oświadczył, w odpowiedzi na pytanie o obowiązkowe szczepienia przeciw SARS-COV-2 wśród najmłodszych:

Dopóki tak nie jest, na pewno nie będziemy żadnej segregacji w szkołach prowadzić. Nie ma żadnych pomysłów, żeby wpuszczać osoby zaszczepione, a nie wpuszczać niezaszczepione, albo pozwalać chodzić do biblioteki zaszczepionym, a niezaszczepionym nie chodzić. To są rzeczy, których na pewno nie będzie. Ale nie ja decyduję, czy szczepienia są obowiązkowe. - Przemysław Czarnek

Z wypowiedzi ministra jasno można wyczytać, iż według jego wiedzy możliwość taka nie jest wykluczona, jednak ostateczne stanowisko zależy od innych podmiotów. Prawdopodobnie, decyzje z tym związane zapadną w okolicy września, gdy to uczniowie powrócą do stacjonarnego trybu edukacji, a w szkołach rozpocznie się kampania szczepień. Do tej też pory, powinna zapaść decyzja, czy preparaty przeciw koronawirusowi otrzymają także dzieci od 7 roku życia.

