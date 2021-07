Szczepienia na COVID-19 – etapy szczepień i jak się zapisać [Aktualizacja 13.07.2021r.]

Szczepienia na koronawirusa rozpoczęto już także w Polsce. Zebraliśmy dla was najważniejsze informacje, na temat przebiegu tego procesu w naszym kraju: w jaki sposób się zapisać na szczepienie, jak ono wygląda, kto dostanie preparat w pierwszej kolejności i wiele innych.

Spis treści

Już od około roku, funkcjonowanie i uwaga świata skupione są woków koronawirusa. Nic jednak dziwnego, skoro już dawno, żadne wydarzenie nie odcisnęło bezpośredniego piętna na niemal wszystkich mieszkańcach naszej planety. Niestety, jak to bywa w przypadku rozprzestrzeniania zarazy, nie jest to wpływ pozytywny. Wiele osób chorych, ofiary śmiertelne, upadające firmy, ludzie tracący pracę, problemy z dostępnością towarów, ograniczenie swobody przemieszczania się, restrykcje sanitarne oraz ciągły strach o zdrowie swoje i bliskich nam ludzi. To jedynie część ze skutków panującej pandemii, jednak jasno pokazuje, jak ważne jest pokonanie koronawirusa i powrót do, przynajmniej względnej, normalności.

Na szczęście, dzięki współpracy najlepszych specjalistów z całego świata, udało się opracować szczepionkę, a jest to najważniejszy krok ku zwycięstwu w tej, dotychczas nierównej walce. Pierwszym, zatwierdzonym w licznych krajach specyfikiem, jest produkt kolaboracji firm Pfizer i BioNTech, którym 27 grudnia rozpoczęto szczepienia również w Polsce (informacje na temat skutków ubocznych oraz przeciwwskazań do jej przyjęcia tutaj).

Jak wygląda proces szczepienia

Tym, co w pierwszej kolejności należy wiedzieć na temat szczepionki jest to, że specyfik jest całkowicie darmowy a jego przyjęcie jest dobrowolne. Tak więc, w celu jego przyjęcia należy wcześniej zgłosić takową chęć w odpowiednim miejscu.

Sama szczepionka na COVID-19 podawana jest domięśniowo w formie zastrzyku, zawierającego 0,3ml rozcieńczonego roztworu. Konieczne jest podanie dwóch dawek specyfiku, w odstępie około 21 dni, jednak odporność zostaje nabyta dopiero około siedem dni od drugiej iniekcji.

Po otrzymania zastrzyku, pacjent powinien pozostać na terenie placówki jeszcze przez około pół godziny. Ma to na celu obserwację stanu pacjenta oraz możliwość szybkiego zgłoszenia ewentualnych skutków ubocznych.

Gdzie będą odbywały się szczepienia

Realizacja szczepień będzie odbywać się w całej sieci placówek medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, tj. szpitale i przychodnie lekarskie. Utworzone zostaną także dodatkowe punkty szczepień, zarówno mobilne, jak i stacjonarne. Dodatkowo, w określonych przypadkach realizowane będą szczepienia „wyjazdowe” w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Na stronie rządowej opublikowana jest pełna lista punktów szczepień i mapka z ich wykazem, wraz z podziałem na województwa.

Kto nie może przyjąć szczepionki

Nie we wszystkich przypadkach możliwe jest podanie szczepionki firmy Pfizer. Jednym z przeciwwskazań jest wiek – przyjmować ją mogą jedynie osoby powyżej szesnastego roku życia (nie ma górnej granicy wiekowej szczepień). Szczepieniu nie powinni poddawać się także pacjenci przyjmujący lekki hamujące krzepnięcie krwi, kobiety w ciąży (lub planujące zajście w ciążę w ciągu około trzech miesięcy od otrzymania specyfiku) oraz osoby uczulone na którykolwiek ze składników szczepionki (skład i zawartość specyfiku znajdziecie tutaj).

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych szczepień, nie powinni się im poddawać osoby o obniżonej odporności oraz będące w stanie chorobowym, np. mający gorączkę lub infekcje.

W jakiej kolejności odbywać się będą szczepienia

W niedzielę, 27 grudnia 2020 roku rozpoczęła się pierwsza faza szczepień na COVID-19, tzw. Etap 0. W jego ramach szczepieni będą:

Pracownicy sektora ochrony zdrowia, w tym personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, a także osoby wykonujące prywatną praktykę.

Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Etap 1:

Pensjonariusze DPS-ów oraz innych zakładów opiekuńczo-leczniczych i miejsc stałego pobytu.

Osoby powyżej 60. roku życia (w kolejności od najstarszych).

Służby mundurowe (m.in. Wojsko Polskie).

Nauczyciele.

Etap 2:

Osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego częstego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

Osoby „bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa”, wykonujące czynności wymagające częstych kontaktów społecznych.

Etap 3:

Przedsiębiorcy oraz pracownicy sektorów zamkniętych i o ograniczonej działalności wskutek wystąpieniem stanu epidemii.

Powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Gdzie, kiedy i w jaki sposób zapisać się na szczepienia

Rejestracja do powszechnego etapu szczepień rozpocznie się prawdopodobnie 15 stycznia 2021 roku, a e-skierowania będą wystawiane automatycznie w systemie P1 (zgodnie z obowiązującą kolejnością szczepień) lub indywidualnie przez lekarza. Następnie, konieczne będzie zarejestrowanie się w centralnym systemie e-rejestracji. Dokonać tego będzie można:

Przez Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl)

Przez specjalnie uruchomioną Infolinię - pod numerem 989

U lekarza w placówce medycznej

Bezpośrednio w najbliższym punkcie szczepień.

Po umówieniu się na wizytę, otrzymamy SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Pacjent będzie od razu umawiany na 2 wizyty i także przed drugą dawką szczepionki otrzyma odpowiednie powiadomienie SMS-em.

Zaświadczenie o szczepieniu

Po przyjęciu obydwu dawek szczepionki, otrzymamy pisemne zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Stosowana informacja zostanie również zamieszczona w e-Kartach Szczepień w systemie P1 oraz w specjalnie utworzonym systemie, w którym będzie możliwa weryfikacja szczepienia m.in. za pomocą kodu QR.

Możliwe, że wkrótce Polska będzie także jednym z krajów, które wzorem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zatwierdzi również kolejną szczepionkę, tym razem stworzoną przez firmę Moderna. Najważniejsze informacje dotyczące tego specyfiku znajdziecie tutaj.

Aktualizacja [06.01.2021r.]

Na stronie rządowej opublikowano pełną listę placówek, w których dokonywane są szczepienia na COVID-19. Dla ułatwienia, dołączono także mapę punktów szczepień w całej Polsce, wraz z podziałem na poszczególne województwa. Niewykluczone, że w momencie uruchomienia ostatniego etapu szczepień, tzw. etapu powszechnego, spis ten zostanie powiększony o dodatkowo utworzone mobilne i stacjonarne jednostki. gdy to nastąpi,mapa punktów szczepień zostanie przez nas zaktualizowana.

Aktualizacja [12.01.2021r.]

W związku z dużym zainteresowaniem szczepieniami oraz wysoką liczbą osób w podeszłym wieku, Ministerstwo Zdrowia postanowiło nieco zmienić kolejność szczepień w obejmującym seniorów etapie. Przypomnijmy, że dotychczas wyznaczona granica wiekowa w tych fazach wynosiła osoby w wieki sześćdziesięciu lat i starsze. Obecnie kolejność będzie uzależniona od daty urodzenia i tak, pierwsi w kolejce będą seniorzy w wieku przekraczającym osiemdziesiąt lat, a następnie pomiędzy 70-80 lat i kolejno 60-70 lat. Jak poinformowała również minister Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiSP) - Marlena Maląg, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu szczepień na COVID-19 wśród pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej (DPS-ów), udostępnione zostaną specjalne, mobilne punkty szczepień. Dzięki temu, seniorzy ci będą otrzymywać szczepionkę na koronawirusa bez potrzeby przemieszczania się do stacjonarnych punktów szczepień. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Działa już również oficjalna infolinia dotycząca szczepień, pod numerem 989. Możemy tam zasięgnąć szczegółowych informacji na temat punktów szczepień, terminów oraz zarejestrować się na szczepienie.

Aktualizacja [26.01.2021r.]

Rząd Polski podjął decyzje o zmianie kolejności szczepień w Polsce. Jak już wiadomo, w ramach pierwszego powszechnego etapu szczepień w pierwszej kolejności szczepieni są seniorzy powyżej sześćdziesiątego roku życia (w zależności od rocznika) oraz pensjonariuszy DPS-ów. Następni, w ramach kolejności tzw. 1b będą pacjenci i osoby przewlekle chore, natomiast w grupie trzeciej tego etapu, tzw. 1c znajdują się wszelkie służby mundurowe i nauczyciele, jako osoby najbardziej narażone i kluczowe dla funkcjonowania państwa. Według najnowszego rozporządzenia, do tego ostatniego grona dopisano także prokuratorów i asesorów prokuratorskich. Oznacza to, że pełniący te funkcje będą szczepieni przed pozostałą częścią społeczeństwa.

Oczywiście wzbudziło to wiele kontrowersji. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) - Michał Dworczyk, oznajmił, że funkcje te również są "kluczowe dla funkcjonowania państwa", dlatego też, ich dopisanie do listy uprzywilejowanych osób pierwszego etapu szczepień jest naturalne. W dobie jednak cyfryzacji i zdalnego wykonywania obowiązków, wątpliwości społeczne w tym względzie można uznać za uzasadnione i zastanawiać się, czy nie ma zawodów, które w porównaniu do prokuratorów są bardziej kluczowe i w większym stopniu narażone na zakażenie SARS-CoV-2.

Aktualizacja [10.02.2021r.]

Szczepienia nauczycieli

Ruszyły szczepienia na koronawirusa wśród nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych oraz wychowawców w przedszkolach i żłobkach (ponieważ na razie jedynie w tych wypadkach edukacja odbywa się stacjonarnie). Pomimo kontrowersji w tej grupie zawodowej, związanych z przyjmowaniem preparatu od AstraZeneca, do tej pory zgłosiło się już wielu chętnych. Nauczyciele mają także dodatkowo ułatwione zapisywanie się na szczepienie przeciwko Covid-19, ponieważ nie muszą tego robić za pośrednictwem powszechnych kanałów, a wystarczy, że zgłoszą takową chęć do dyrektora swojej placówki edukacyjnej, a ten z kolei rejestruje listę chętnych i gotowe.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe przepisy dotyczące obostrzeń pandemicznych, uwzględniające zmiany w kolejce szczepień.

Aktualizacja [23.02.2021r.]

Rząd postanowił wprowadzić zmiany w dotychczasowych obostrzeniach pandemicznych, a wśród nowych przepisów znalazły się także takie, które bezpośrednio dotyczą etapów szczepień. Według nowych wytycznych, obowiązujących już od dnia dzisiejszego - 23 lutego 2021r., rozszerzono liczbę osób uprawnionych do szczepień w ramach obecnego, pierwszego powszechnego etapu. Do nauczycieli oraz wychowawców przedszkolnych dołączą teraz także inni pracownicy placówek i jednostek oświaty, a mianowicie:

Pomoc nauczyciela oraz pomoc wychowawcy w placówkach oświatowych

Członkowie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych

Nauczyciele skierowani do pracy za granicą

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne

Osoby pracujące w ramach opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat

Dodatkowo, szczepieni w tym etapie będą także osoby pracujące z dziećmi oraz inni pracownicy w placówkach:

Wsparcia dziennego

Opiekuńczo-wychowawczych

Regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej

Interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

W ramach obowiązującej kolejki szczepień, w etapie tym będą szczepieni również osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach. Jadnak ta grupa otrzyma preparat przeciwko SARS-CoV-2 po zakończeniu szczepień pracowników oświaty.

Aktualizacja [22.03.2021r]

Kolejne zmiany w procesie szczepień w Polsce. Tym razem, chodzi o zawirowania wokół szczepionki AstraZeneca oraz podejrzenia, że wpływa ona negatywnie na krzepnięcie krwi, co w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do śmierci. Choć wiadomości te nie zostały jeszcze potwierdzone, a śledztwo w tej sprawie nadal trwa, to aż 19 krajów postanowiło na razie wstrzymać szczepienia preparatem AZD1222.

Polska nie należy do tego grona i jak wynika z oficjalnych wypowiedzi przedstawicieli rządu oraz doradzających mu specjalistów, do momentu otrzymania jednoznacznych dowodów na szkodliwość substancji iniekcje obywateli Polski za pomocą szczepionki Oxfordzkiej nie zostaną zawieszone. Problem jednak w tym, że nasi rodacy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Jak wynika z nowych informacji, wielu pacjentów wyrażających chęć zaszczepienia wycofuje się lub nie stawia na zastrzyk w momencie, gdy dowiadują się, iż mają otrzymać substancję AstraZeneca. W związku z tym, że obecnie preparatu AZD1222 jest więcej niż chętnych, rząd planuje zmiany w kolejności szczepień.

Nie ma chętnych na szczepienie preparatem AstraZeneca, więc rząd planuje zmiany w etapach szczepień.

Mają one obejmować ożliwość zaszczepienia w niedługim czasie substancją AstraZeneca wszystkich osób, które wyrażą takową chęć. Nawet, gdy domyślnie wchodzą one w skład ostatniej grupy, obejmującej młodych, zdrowych i nieuprzywilejowanych. Wystarczy, iż podczas zapisywania się na zastrzyk wyrazimy pozytywne nastawienie do nieco kontrowersyjnego w obecnej chwili preparatu i otrzymamy przybliżony termin iniekcji. Oczywiście, o kolejności szczepień również w tym gronie nadal będzie decydować wiek i na wcześniejsze terminy mogą liczyć osoby w podeszłym wieku.

Przypominamy także, że od dziś, 22 marca 2021 roku ruszają zapisy na szczepienia osób w wieku 65 i 66 lat, a w zależności od ilości chętnych, grupa ta może zostać w każdej chwili rozszerzona.

Aktualizacja [29.03.2021r]

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Michał Dworczyk, ujawnił, że rząd rozważa całkowitą rezygnację z etapów szczepień. Mianowicie, po zakończeniu bieżącego, pierwszego etapu szczepień miałaby zostać uruchomiona rejestracja do programu szczepień dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek, stan zdrowia czy zawód.

Co więcej, jednym z pomysłów jest wprowadzenie od kwietnia tzw. zapisów populacyjnych, które pozwoliłyby uniknąć nadmiernego chaosu przy powszechnych zapisach na szczepienia. W praktyce wyglądałoby to tak, że każdego poszczególnego dnia odbywałaby się rejestracja innej grupy populacyjnej w kolejności wiekowej czyli jednego dnia 55 latkowie, drugiego 54 latkowie itd.

Szef KPRM Michał Dworczyk

Ze słów Dworczyka wynika, iż rząd optymistycznie patrzy na nadchodzące dostawy szczepionek do Polski i ma nadzieję, że uda się zaszczepić wszystkich chętnych obywateli do końca września bieżącego roku. Jedynym problemem według szefa KPRM jest dostateczna ilość punktów szczepień oraz personelu do przeprowadzenia tak szeroko zakrojonego przedsięwzięcia. Jakie będą ostateczne decyzje podjęte przez nasz rząd dowiemy się prawdopodobnie wkrótce, jednak plusem wprowadzenia wyżej wspomnianych rozwiązań byłoby choćby to, iż młodsza część społeczeństwa nie musiałaby już czekać na szczepienie osób starszych i schorowanych, co przyspieszyć by mogło znacznie ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa wśród aktywnej części społeczeństwa.

Aktualizacja [02.04.2021r]

Ciężko w skrócie opisać ostatnie zawirowania w zapisach na szczepienia przeciwko Covid-19. Choć rząd zapowiadał, iż w związku z zastojem zapisów wśród chętnych na szczepienia seniorów (spowodowanym m.in. podejrzeniami wobec szczepionki AstraZeneca oraz jej związku z zakrzepami krwi) wcześniej zostanie uruchomiona rejestracja osób młodszych, to bałagan jaki powstał jest wprost imponujący.

Jednego dnia, bez wcześniejszej zapowiedzi, na szczepienie mogły zapisać się osoby w wieku 40-59 lat, które otrzymywały terminy iniekcji na kwiecień tego roku. Następnie ogłoszono, że to wynik usterki, ponieważ grupa ta powinna dostawać terminy na maj i do każdego zapisanego tego dnia (około 60 tysięcy osób) zgłosi się ktoś z infolinii w celu zmiany terminu, a w związku z zamieszaniem zapisy zostały zawieszone. Przy okazji zaznaczono, iż terminy dla osób powyżej lat 50, które zarejestrowały się tego dnia pozostają bez zmian.

Na tym jednak nie koniec, tego samego wieczora opublikowano nowelizację rozporządzenia, według której wszystkie terminy wyznaczone w tym felernym dniu są obowiązujące, a osoby do nich upoważnione otrzymają iniekcję w otrzymanym wcześniej terminie. Niedługo po północy natomiast, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ogłosił, że możliwość rejestracji roczników 1962-1981 została wznowiona. Jak się jednak okazuje, w dniu dzisiejszym jest to praktycznie niemożliwe, bowiem na infolinię niemal nie da się dodzwonić, a internetowe i SMS-owe systemy sypią błędami oraz informacjami o braku terminów. Teoretycznie więc osoby, które ukończyły 40 lat mają już możliwość zapisania się na iniekcję preparatem przeciw SARS-CoV-2, o ile oczywiści systemy wrócą do normy.

Aktualizacja [09.04.2021r]

Na zwołanej dziś nieco znienacka konferencji prasowej, minister zdrowia - Adam Niedzielski, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Michał Dworczyk, oraz pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa - Marek Zagórski, poruszyli temat procesu szczepień w Polsce. Jak się okazało, w związku z m.in. trzecią falą zachorowań na Covid-19 i tragicznego przyrostu dobowego ilości zakażeń oraz zgonów w wyniku rozprzestrzeniania koronawirusa opracowano nowe przepisy dotyczące szczepień.

Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski

Poinformowano m.in. o dostawach preparatu Johnson&Johnson do Polski, a także o licznych zmianach dotyczących kwalifikacji pacjentów do szczepień, z których poszczególne budzą pewne wątpliwości. Poruszono także kwestię tzw. kolejki szczepień i związanych z nimi zawirowań, jaki miały miejsce w ostatnim czasie. W związku z tym, szef KPRM przypomniał, iż od najbliższego poniedziałku, 12 kwietnia ruszy możliwość rejestracji dla osób urodzonych w 1962 roku. Natomiast rządowy pełnomocnik ds. cybezbezpieczeństwa przypomniał o panujących podczas zdalnej rejestracji zasadach:

Chcę zaapelować, żeby zwracać uwagę na to, że zapisy dla kolejnych roczników zaczynają się w konkretnych dniach i nie ma możliwości zapisywania się wcześniej, ale każdy rocznik może zapisywać się również później, nie tylko w dniu rozpoczęcia zapisów. - Marek Zagórski

Trzeba przyznać, iż ciężko nadążyć za kolejnymi ustaleniami dotyczącymi tego, kto i kiedy może się zarejestrować na szczepienie przeciw Covid-19, a nowe przepisy, często znoszące poprzednie, ogłaszane są czasem nawet tego samego dnia. Przydałoby się trochę jasności i systematyczności w procesie szczepień, tym bardziej, że pandemia trwa od ponad roku, a same szczepienia są aplikowane od grudnia 2020 roku.

Aktualizacja [12.04.2021r]

Kalendarz szczepień

Nareszcie, po serii wprowadzających chaos zabiegów postanowiono wprowadzić coś, co faktycznie ułatwia "ogarnięcie" obecnego zamieszania. Pierwsze, co w tym pomoże, to rocznikowe uporządkowanie rejestracji na szczepienia od konkretnego dnia. Teoretycznie nie jest to nic nowego, że od danego dnia poszczególne grupy wiekowe mogły zapisywać się na szczepienie, jednak daty te dotychczas były ruchome i czasami niejednokrotnie zmieniane. Teraz (o ile nic się nie zmieni w tym względzie) sprawa jest o wiele prostsza.

Od dziś, 12 kwietnia 2021 r, rejestracji na iniekcję preparatem przeciw SARS-CoV-2 dokonać mogą osoby urodzone w roku 1962 i każdego dnia uruchamiana będzie taka możliwość dla kolejnych grup wiekowych. Tym samym, od jutra mogą zapisywać się na szczepienie urodzeni w 1963 roku, następnego dnia - w 1964, itd. Potrwa to wstępnie do 24 kwietnia, gdy przyjdzie kolej na urodzonych w 1973 roku, tak więc bez problemu obliczymy, którego dnia dany rocznik będzie mógł się zapisać na listę szczepień. Pamiętając oczywiście, iż jeśli przegapimy dzień rozpoczęcia zapisów dla naszej grupy wiekowej to nic straconego, bowiem nie ma terminu zakończenia takowych rejestracji i dokonać będziemy jej mogli w dowolnym, późniejszym czasie.

PESEL prawdę ci powie

Kolejnym, nie małym udogodnieniem jest to, że od teraz możemy sprawdzić możliwość naszego poddania się szczepieniu na dzień dzisiejszy. Wystarczy, że wejdziemy na stronę rządową pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl i w widoczną na środku ekranu rubrykę wpiszemy nasz numer PESEL.

Od razu po jego zatwierdzeniu numeru PESEL otrzymamy powiadomienie o tym, czy w systemie widnieje nasze e-skierowanie, wystawiane automatycznie każdej do osobie do tego uprawnionej. Co istotne, predyspozycją do otrzymania takiego przywileju nie jest jedynie wiek, ale także nasz stan zdrowia i zawód, również w przypadku osób, które nie skorzystały ze swojej możliwości w terminie wcześniejszym. E-skierowanie mogą mieć wystawione poszczególne osoby powyżej 40 roku życia (bez względu na zdrowie czy obowiązki), które już w styczniu wyraziły za pośrednictwem systemu rejestracji chęć poddania się iniekcji przeciw Covid-19.

Warto więc sprawdzić, czy możemy już teraz otrzymać odpowiedni preparat chroniący nas w dobie obecnej pandemii, tym bardziej, że nie wymaga to jakiejkolwiek rejestracji lub zakładania konta. Wystarczy kliknąć na wcześniejszy link, wpisać PESEL i potwierdzić. Nic prostszego.

Zapisy na szczepienia i mapa

Zaktualizowana została także mapa szczepień w Polsce, wzbogacona o wszystkie aktywne punkty szczepień i jest ona już dostępna na stronie gov.pl.

Warto także dodać, iż do wcześniejszych możliwości zapisu na iniekcję preparatem przeciwko SARS-CoV-2 dołączyła także rejestracja za pośrednictwem SMS-a. Wystarczy wysłać na numer 664-908-556 lub 880-333-333 SMS o treści Szczepimysie, po czym otrzymamy wiadomość z prośbą o podanie naszego numeru PESEL, a następnie o przesłanie kodu pocztowego i otrzymamy możliwość rejestracji.

Aktualizacja [19.04.2021r]

Szczepienia dla wszystkich pełnoletnich osób

Podczas otwarcia jednego z nowych punktów szczepień, premier Mateusz Morawiecki ogłosił ważne informacje na temat kolejki i procesu szczepień w Polsce. Przede wszystkim, zmianie ulegną dotychczasowe ustalenia, według których każdego dnia miały być uruchomiane zapisy na szczepienia dla kolejnych roczników. Najpierw ogłoszono, że potrwają one do 24 kwietnia, kiedy to możliwość przyjęcia szczepionki otrzymają urodzeni w 1973 roku, a następnie przedłużono ten okres do 17 maja tak, aby dzienna rejestracja objęła wszystkich pełnoletnich obywateli.

Tak więc, najnowsza deklaracja premiera jest nieco zaskakująca, ponieważ już od 10 maja wszystkie osoby powyżej 18 roku życia będą mogły wpisać się na listę szczepień przeciw Covid-19. W tym samym dniu, każdej pełnoletniej osobie zostanie wystawione wirtualne skierowanie, bez którego nie ma możliwości rejestracji i nic już nie będzie stać na przeszkodzie, aby się zapisać i czekać na wyznaczony termin iniekcji.

Premier Mateusz Morawiecki

Poinformowano również, iż w przypadku możliwości zmarnowania szczepionki, będzie można podać ją już teraz dowolnej osobie powyżej 18 lat, a nowe przepisy regulujące tą kwestię zostaną wprowadzone już jutro. Nie wiadomo jednak, na jakiej zasadzie przebiegać by miała taka przyspieszona kwalifikacja. Możliwe, że uwzględni ona osoby, które już w styczniu za pośrednictwem serwisu rządowego wyraziły chęć zaszczepienia się i w momencie gdy np. zarejestrowany na szczepienie pacjent się nie stawi, a fiolka ze specyfikiem została już odpieczętowana (wtedy kwestią godzin jest jej wykorzystanie bądź zmarnowanie) to odpowiedni osoby skontaktują się z chętnym i poinformują gdzie oraz w jakim czasie może otrzymać specyfik przeciw SARS-CoV-2.

Aktualizacja [20.04.2021r]

Nowy harmonogram szczepień

Ogłoszono nowy harmonogram szczepień w Polsce. Od najbliższego poniedziałku (26 kwietnia), każdego dnia będzie uruchamiana możliwość zapisu już nie dla jednego, ale dla dwóch roczników na dobę. Co więcej, od 7 maja proces jeszcze bardziej przyspieszy i możliwość rejestracji będą otrzymywać kolejne trzy roczniki dziennie. Tak więc, do 9 maja wszystkie pełnoletnie osoby będą miały wystawione wirtualne skierowanie na szczepienie, uprawniające do iniekcji preparatem przeciw Covid-19.

Jest też dobra wiadomość dla osób, które między styczniem i marcem zarejestrowały swoją gotowość do zaszczepienia za pomocą wirtualnego formularza. Wszyscy pacjenci pomiędzy 30 a 39 rokiem życia z tej grupy, będą mieli możliwość zapisania się na szczepienie już od 28 kwietnia, natomiast osoby w wieku 18-29 już od 4 maja.

Nowy harmonogram szczepień według roczników:

26 kwietnia (poniedziałek) - roczniki 1974-1975

27 kwietnia (wtorek) - roczniki 1976-1977

28 kwietnia (środa) - roczniki 1978-1979

29 kwietnia (czwartek) - roczniki 1980-1981

30 kwietnia (piątek) - roczniki 1982-1983

1 maja (sobota) - roczniki 1984-1985

3 maja (poniedziałek) - roczniki 1986-1987

4 maja (wtorek) - roczniki 1988-1989

5 maja (środa) - roczniki 1990-1991

6 maja (czwartek) - roczniki 1992-1993

7 maja (piątek) - roczniki 1994-1996

8 maja (sobota) - roczniki 1997-1999

9 maja (niedziela) - roczniki 2000-2003

Aktualizacja [30.04.2021r]

Bez potrzeby zakładania Profilu Zaufanego

Dobra wiadomość dla chcących zarejestrować się na szczepienie przeciw Covid-19 za pośrednictwem internetu. Teraz nie trzeba już zakładać Profilu Zaufanego, aby tego dokonać. Wystarczy wejść na stronę pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl, a następnie wpisać nazwisko, PESEL i numer telefonu. W odpowiedzi, odpowiednie osoby skontaktują się z nami pod wpisanym przez nas numerem telefonu, w celu ustalenia szczegółów. Szybko i konkretnie.

Szczepienia majówkowe bez rejestracji

Oto kolejne pozytywne informacje dla tych, którzy nie zdążyli się w natłoku zajęć zarejestrować i zaszczepić. Podczas majówki, czyli w dniach 1-3 maja, można otrzymać preparat przeciw koronawirusowi w specjalnych, mobilnych punktach szczepień i to bez potrzeby wcześniejszej rejestracji. Wystarczy stawić się w odpowiednim miejscu w godzinach funkcjonowania takowego punktu i właściwie tyle. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie tutaj.

Aktualizacja [04.05.2021r]

Przedłużenie "majówkowych" szczepień

Iniekcje przeciw koronawirusowi podczas długiego, majowego weekendu, okazały się niespodziewanym sukcesem. Na tyle dużym, iż postanowiono przedłużyć możliwość szczepień bez rejestracji w poszczególnych, wojewódzkich punktach szczepień, utworzonych na potrzeby akcji. Puki co, nie wiadomo dokładnie do kiedy będzie obowiązywać taka możliwość przyjęcia szczepionki przeciw Covid-19 i uzależnione będzie to prawdopodobnie od dostępności substancji Johnson&Johnson, którą rozdysponowuje się w ramach przedsięwzięcia.

Wybór preparatu nie jest oczywiście przypadkowy, ponieważ jest to jedyna na rynku szczepionka, wymagająca podanie pojedynczej dawki, bez potrzeby przyjmowania powtórnego zastrzyku. Jako, że specyfika przedsięwzięcia zainicjowanego podczas minionego weekendu zakłada brak potrzeby wcześniejszej rejestracji, szczepionka szwedzkiego koncernu Jehnssen jest tu dość oczywistym targetem.

Kolejne roczniki

Dziś o północy e-skierowania na szczepienie zostały wystawione osobom z roczników 1988 i 1989, a do 9 maja możliwość zaszczepienia przeciw wirusowi SARS-COV-2 będą mieć już wszyscy pełnoletni mieszkańcy Polski. Tym lepiej więc, iż przedłużono "majówkowe" szczepienia i kolejne osoby będą mogły skorzystać z akcji. Warto tez pamiętać, że obecnie zaszczepić się mogą również młodsze roczniki, pod warunkiem, iż wpisały się wcześniej na rządową listę chętnych, a takowych pacjentów jest około 400 tysięcy.

Szczepienia w zakładach pracy

Od dziś, poszczególne zakłady pracy mogą zgłosić chęć przeprowadzenia szczepień przeciw Covid-19 na terenie swoich placówek. Aby doszło to do skutku, należy spełnić kilka mniejszych, bądź większych warunków. Poza wyodrębnieniem odpowiedniego miejsca, głównym wyznacznikiem jest zgromadzenie przynajmniej 300 chętnych na szczepienie osób. Co istotne, nie wszystkie muszą być pracownikami danej firmy, a w skład tego grona wchodzą także:

Rodziny pracowników

Osoby współpracujące na zasadzie umowy o dzieło

Osoby samozatrudnione, wykonujące czynności na rzecz zakładu

Firmy współpracujące (np. dostawcy)

Członkowie samorządów zawodowych

Członkowie stowarzyszeń branżowych

Jeśli uda się zebrać odpowiednią ilość chętnych, wystarczy wypełnić formularz, dostępny na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To jednak nie wszystko, w ramach organizacji pracodawca zobowiązany jest także do kontaktu z odpowiednim punktem szczepień, w celu uzgodnienia możliwości nawiązania współpracy w zakresie tego przedsięwzięcia.

Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy ruszą szczepienia w zakładach pracy, a uzależnione jest to w znacznej mierze od dostępności preparatów przeciw Covid-19, w których dostawach są obecnie znaczne opóźnienia.

Aktualizacja [10.05.2021r]

Dodatkowe pieniądze za szczepienia w zakładach pracy

Szczepienia w zakładach pracy jeszcze się nie rozpoczęły, co będzie miało miejsce od 1 czerwca, a już okazuje się, że mogą być problemem finansowym dla zainteresowanych nimi pracodawców. Okazuje się bowiem, iż punkty szczepień, które miałyby partycypować w akcji, domagają się dodatkowych pieniędzy od właścicieli firm, chcących zorganizować szczepienia dla swoich pracowników oraz ich rodzin.

Co więcej, te tzw. koszty własne wydają się w niektórych przypadkach bardzo duże, bowiem maja wynosić nawet od 5 do 11 zł od osoby. Przy czym, zakład pracy może zorganizować szczepienia pod warunkiem zgromadzenia około 300 chętnych osób. Wychodziło by na to, że za dojazd i pracę w weekend pojedynczy punkt życzy sobie, w najlepszym wypadku około 1500 złotych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

Przyspieszenie szczepień ozdrowieńców i drugich dawek

Rząd postanowił wprowadzić istotne zmiany w harmonogramie szczepień. Dotyczą one m.in. szczepień ozdrowieńców. Do tej pory bowiem, mogli oni trzymać iniekcję preparatem przeciw koronawirusowi około 90 dni, od uzyskania pozytywnego testu na jego obecność. Obecnie, okres ten znacznie skrócono, ponieważ aż trzykrotnie - do 30 dni. O tych postanowieniach poinformował na konferencjo prasowej Michał Dworczyk.

Szef kancelarii premiera ogłosił również, iż także czas pomiędzy poszczególnymi szczepieniami ulegnie skróceniu. Podanie drugiej dawki szczepionki, w przypadku wszystkich dostępnych w Polsce specyfików przeciw Covid-19 (oczywiście, z wyłączeniem substancji J&J, która jest jednodawkowa), odbywać się teraz będzie około 35 dni od pierwszej iniekcji. Dla porównania, kolejna dawka szczepionek typu mRNA (Pfizer i Moderna) była aplikowana po 42 dniach, natomiast AstraZeneki po około 80 dniach.

Aktualizacja [12.05.2021r]

Któż by się spodziewał, że deklaracja o skróceniu czasu pomiędzy dawkami szczepionek przeciw Covid-19 przyniesie taki chaos. Okazało się bowiem, iż punkty szczepień zalała fala telefonów i wizyt osób, które według słów szefa kancelarii premier - Michała Dworczyka, już teraz mogły by być upoważnione do przyjęcia drugiej dawki specyfiku. Sytuacja sparaliżowała niektóre punkty i przychodnie, a zdezorientowani pacjenci otrzymują odpowiedzi, które niekoniecznie przypadną im do gustu.

Chaos w punktach szczepień po przyspieszeniu drugiej dawki

Po pierwsze, nowe rozporządzenie wchodzi w życie od 17 maja. Dodatkowo, możliwość wcześniejszego tzw. pełnego zaszczepienia obejmie osoby zarejestrowane od tego terminu, co oznacza, że pacjent przyjmujący pierwszą dawkę preparatu AstraZeneca w drugiej połowie maja, drugą otrzyma już za około miesiąc, czyli pod koniec czerwca. Natomiast ci, którzy przyjęli ten sam specyfik około majówki, poczekają do połowy lipca.

Budzi to oczywisty sprzeciw, wśród osób już zaszczepionych pierwszą dawką, które będą musiały czekać na pełne szczepienie dużej, niż pacjenci, którzy jeszcze nie przyjęli szczepienia w ogóle. Michał Dworczyk stara się uspokoić nastroje i zapewnia, że zaszczepieni dotychczas, chcący przyspieszyć otrzymanie drugiej iniekcji, również będą mieli taką możliwość. Pod warunkiem jednak, iż warunki i proces szczepień w danym punkcie będzie to umożliwiał. Aby jednak ktokolwiek mógł szybciej się w pełni zaszczepić, rozporządzenie musi stać się prawomocne, a listy szczepień zaktualizowane. Do tej pory, nie ma sensu kontaktować się z podmiotami prowadzącymi szczepienia.

Mapa wolnych punktów i szczepienia nastolatków

Jak wiadomo, im szybsze tempo szczepień przeciw SARS-CoC-2 i im większe grono osób w ten sposób zabezpieczonych, tym szybciej poradzimy sobie z pandemią i powrócimy do normalności. Dlatego też, w miarę postępu procesu szczepień, co raz większa uwaga jest skupiana na młodszych członkach społeczeństwa.

Od 9 maja już wszystkie osoby pełnoletnie maja wystawione e-skierowanie, uprawniające do otrzymania szczepionki przeciw Covid-19. Co jednak z dziećmi i młodzieżą? Jak już pisaliśmy, szczepienia wśród najmłodszych są obecnie istotną obecnie kwestią, jednak badania szczepionek na dzieciach, prowadzone m.in. przez Modernę jeszcze nie dobiegły końca. W przypadku nastolatków natomiast, testy trzeciej fazy klinicznej szczepionki Pfizer zostały już zakończone, a ich wyniki są nader pomyślne. W związku z tym niedawno Kanada, a obecnie także Stany Zjednoczone rozpoczęły szczepienia nastolatków w wieku od 12 do 16 lat, za pomocą preparatu Pfizer/BioNTech właśnie.

Z podobnym zamiarem nosi się także Polska, jednak z tym prawdopodobnie trzeba będzie poczekać, aż większa niż dotychczas część pełnoletniego społeczeństwa otrzyma własne dawki.

W międzyczasie, na rządowej stronie gov.pl pojawiła się zaktualizowana mapa naszego kraju z podziałem na poszczególne regiony. Prezentuje ona obecny stan szczepień na terenie Polski, włącznie z m.in. liczba osób już zaszczepionych, dzienna liczbą szczepień, czy ilością zutylizowanych dawek. Na drugiej, mniejszej mapie znajdującej się obok, możemy zobaczyć kolorystyczna reprezentację ilości wolnych terminów szczepień w danym regionie, zarówno w ujęciu tygodniowym, jak i miesięcznym.

Aktualizacja [19.05.2021r]

Szczepienia 16-17 latków

Niedawno informowaliśmy, że w poszczególnych krajach rozpoczynają się szczepienia młodszej części społeczeństwa, obecnie to samo dotyczy Polski, no prawie "to samo". Od poniedziałku bowiem możliwe jest szczepienie przeciw SARS-CoV-2 nastolatków, w przedziale wiekowym 16-17 lat. Należy jednak pamiętać, iż jako osoby niepełnoletnie, podlegają oni nieco innym procedurom, niż osoby dorosłe. Szczegóły na ten temat znajdziecie tutaj.

Co istotne, można zarejestrować się na szczepienie nie ukończywszy jeszcze 16 roku życia, pod warunkiem, że w dniu szczepienia będziemy już w owym wieku. Nawet w przypadku, jeśli akurat tego dnia obchodzone będą 16 urodziny.

Aktualizacja [04.06.2021r]

12 latki i szczepienia w szkołach

Doczekaliśmy się kolejnego, istotnego etapu szczepień, a mianowicie dopuszczenia do nich dzieci od 12 roku życia. Możliwość ta zostanie udostępniona już od 7 czerwca i podobnie, jak w przypadku 16-17 latków, iniekcje w tej grupie wiekowej również odbywać się będą za pomocą substancji Pfizer/BoNTech, która jako jedyna została zatwierdzona do tego celu na terenie Unii Europejskiej. Sama procedura również będzie identyczna, co oznacza, iż wymagana będzie zgoda rodziców przed podaniem preparatu przeciw COVID-19.

Minister edukacji - Przemysław Czarnek

Minister edukacji - Przemysław Czarnek, poinformował także, że od września planowany jest powrót uczniów do szkół wyłącznie w formie stacjonarnej, a dla zachowania bezpieczeństwa i ułatwienia procesu szczepień młodszych nastolatków, uruchomione zostaną szczepienia na terenie placówek oświatowych. W celu rozwiania obaw minister dodał, iż nie będzie prowadzona w szkołach żadnego rodzaju segregacja na dzieci zaszczepione i niezaszczepione (np. pod względem swobodnego dostępu do obszarów placówek). Przemysław Czarnek jednocześnie zaznaczył, że tak będzie z pewnością do czasu, aż szczepienia wśród dzieci nie będą obowiązkowe, co samo w sobie nie należy do jego kompetencji i trzeba będzie poczekać na decyzje innych podmiotów w tej kwestii.

Podano również wiadomość, że już od przyszłego tygodnia w szkołach ruszy intensywna kampania informacyjna, skierowana do rodziców uczniów i dotycząca szczepionek oraz wszystkiego, co z nimi związane. Ma to zachęcić rodziców do szczepień i uświadomić ich w podstawowych kwestiach na ten temat.

Aktualizacja [08.06.2021r]

Wstrzymanie drugich dawek AstraZeneca

Ważna informacja dla osób umówionych na szczepienie preparatem AstraZeneca - wstrzymano tymczasowo aplikowanie pierwszych dawek preparatu. O decyzji rządu poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Michał Kuczmierowski, który oznajmił także, że powodowane jest to opóźnieniami w dostawach preparatu Vaxzevria do Polski. Wobec tego, posiadane obecnie oraz dostarczone w najbliższym czasie dawki zostaną przeznaczone na drugie szczepienia pacjentów, którzy otrzymali już pierwszą iniekcję tym preparatem.

Na szczęście Vaxzevria nie jest jedynym, dostępnym na rynku preparatem przeciwko SARS-CoV-2

Z obywatelami umówionymi na przyjęcie pierwszego zastrzyku, zawierającego substancję AstraZeneka, w najbliższym czasie powinny skontaktować się osoby do tego oddelegowane. W związku z zaistniałą sytuacją, będą one prawdopodobnie proponować dalsze terminy lub zmianę tej szczepionki przeciw COVID-19 na inny tego typu preparat. Na jak długo wstrzymano pierwsze iniekcje Vaxzewrią? Jeszcze nie wiadomo.

Aktualizacja [22.06.2021r]

Pfizer tylko dla już zaszczepionych

Lista najnowszych zmian w narodowym programie szczepień jest dość długa. Zacznijmy od tego, że ze względu na zmniejszenie planowanych dostaw preparatu koncernu Pfizer, rząd postanowił zabezpieczyć posiadane już ilości substancji i od 1 lipca szczepionka będzie przeznaczona jedynie na drugie dawki. Oznacza to, że otrzymają ją jedynie osoby, czekające na powtórne zaszczepienie przy użyciu tego specyfiku, natomiast chętni na przyjęcie szczepionki Pfizer po raz pierwszy, mogą spróbować zarejestrować się na szczepienie jeszcze właśnie do 1 lipca. W przeciwnym razie, utracą taką możliwość i będą zmuszeni wybrać innego producenta.

Szczepienia na urlopie

Kolejną zmianą, jak wejdzie w życie od 1 lipca będzie możliwość tzw. zaszczepienia się na urlopie. W związku z przerwą wakacyjną i luzowaniem obostrzeń wiele osób planuje wypoczynek poza miejscem zamieszkania. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy zaplanowany przez nas wyjazd koliduje z datą przyjęcia drugiej dawki szczepionki. Na szczęście nowe rozwiązania ułatwiają życie i szczepienie urlopowiczom.

Barbara Cadden/Flickr

Pierwszym sposobem są dodatkowe kalendarza, dostępne w punktach szczepień dla osób, które chcą otrzymać drugą iniekcję w innym miejscu niż dostali pierwszą. W takim przypadku należy zgłosić się do odpowiadającego nam punktu około 3-4 dni przed drugim terminem. Kolejna możliwość, to zmiana miejsca umówionego szczepienia poprzez kontakt na infolinię pod numerem 989. W późniejszym czasie dojdzie także trzecia opcja, która w skrócie umożliwi przyjęcie kolejnej dawki w dowolnym momencie, nawet od razu po zejściu z plaży. Będzie to jednak związane z planowaną zmianą w dystrybucji szczepionek według zamówień złożonych przez poszczególne punkty, a nie jak dotąd - od ilości umówionych pacjentów.

Trzecie dawki szczepionki?

Wiele państw ogłosiło oficjalnie, że szykuje się do kolejnego etapu szczepień. Polegać on ma na aplikowaniu dodatkowej, trzeciej dawki szczepionki, nazywanej również szczepionką przypominającą lub szczepieniem wzmacniającym. Mają się one odbywać na jesieni, aby zapobiec kolejnej fali zachorowań, która jest przewidywana w tym okresie przez ekspertów. Do takich krajów należy m.in. Wielka Brytania, zmagająca się właśnie z kolejną falą spowodowaną mutacją koronawirusa o nazwie Delta, pochodzącą z Indii. Nie wiadomo jeszcze, czy podobne plany snuje Polska, ale prace nad nowymi wariantami swoich szczepionek prowadzą obecnie m.in. Moderna i Pfizer.

Aktualizacja [01.07.2021r]

Loteria szczepionkowa

Rząd stara się wszelkimi dostępnymi środkami zachęcić ludzi do szczepień, pomimo znacznego spadku zainteresowania tym procesem. W tym celu uruchomiono już akcję, w ramach której konsultanci NFZ dzwonią do osób, które nie zarejestrowały się dotychczas na szczepienie oraz wystartowała loteria szczepień. W ramach tego przedsięwzięcia, każda osoba w pełni zaszczepiona, która ukończył 18 lat będzie miała cztery szanse na wygranie intratnych nagród. O ile zaszczepieni od 1 lipca automatycznie wezmą udział w losowaniach, o tyle osoby zaszczepione wcześniej muszą się same zgłosić do udziału. Dokładne informacje na ten temat zamieszczono tutaj.

Aktualizacja [08.07.2021r]

Druga dawka dla zaszczepionych poza krajem

W dobie wyjazdów wakacyjnych rząd przygotował już rozwiązanie dla osób, chcących przyjąć drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 w innym miejscu, niż okolice zamieszkania i punkt przyjęcia pierwszej iniekcji. Zaznaczono jednak przy tym, że przepisy dotyczą tylko punktów na terenie kraju. Coraz więcej osób planuje jednak urlop za granicą (sprawdźcie nasze porównanie portali do rezerwacji hotelu) i pojawiło się pytanie o to, co z osobami, które przyjmą pierwszą dawkę szczepionki poza Polską i czy mogą oni otrzymać drugi zastrzyk w ramach naszego, Narodowego Programu Szczepień?

Odpowiedź na to pytanie okazała się prosta i według oficjalnego komunikatu - nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć drugą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowie w dowolnym punkcie szczepień w Polsce. Wystarczy, że jesteśmy obywatelem Polski i zarejestrujemy się, a następnie stawimy na zastrzyk w punkcie krajowym.

Ważne jednak jest to, że otrzymamy w takim wypadku zaświadczenie jedynie o przyjęciu jednej dawki, ponieważ ze słów ministra zdrowia - Adama Niedzielskiego wynika, że Polska nie ma podstaw do uznania oraz środków do weryfikacji dokumentacji szczepiennej wydanej poz granicami kraju. Minister zaznaczył jednak, że może to ulec zmianie dzięki paszportom covidovym, które pomogą wkrótce zunifikować dane na temat szczepień w międzynarodowym systemie na terenie UE.

Aktualizacja [13.07.2021r]

Osoby kwalifikujące do szczepień

Według najnowszej wersji rozporządzenia, związanego z procesem szczepień w Polsce, rozszerzono listę osób, które uzyskają uprawnienia do kwalifikowania pacjentów na szczepienie przeciwko COVID-19. Najnowszy punkt może jednak wzbudzać zdziwienie, tym bardziej, że zainteresowanie szczepieniami w naszym kraku spada, więc dotychczasowi "kwalifikujący" mają raczej mniej, niż więcej pracy. Tak, czy inaczej, nowelizacja ustawy została już skierowana do publikacji i w momencie, gdy nowe przepisy wejdą w życie, prawo do kwalifikowania do szczepienia uzyskają studenci 5 roku na kierunku lekarsko-dentystycznym, czyli przyszli stomatolodzy.

Polska na tel innych krajów

Jak wspomniano, w naszym kraju znacznie spada zainteresowanie szczepieniami, a i w ogólnym rozrachunku nie mamy się czym szczycić. Okazuje się bowiem, że pod względem pułapu zaszczepionej populacji na liście państw członkowskich UE, Polska znajduje się na 8 miejscu... od końca. Jesteśmy jednym z zaledwie 9 państw, w których nie zaszczepiono jeszcze w pełni nawet 50% obywateli, a z ostatnich doniesień na temat niechęci polaków do zaszczepienia nie wynika, aby sytuacja ta uległa poprawie. Dane te opublikował portal Ourworlddata i okazuje się z nich również, że absolutnym liderem szczepień w Europie jest Malta, w której zaszczepiono już prawie 80% populacji, w tym 100% osób powyżej 60 roku życia.

Pierwszy kraj, do którego wjechać mogą jedynie osoby zaszczepione

Sprzedaż szczepionek do innych państw

Spadek ilości szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce sprawił, że milionom szczepionek zalegających w magazynach kończy się termin przydatności do użycia. W związku z tym, rząd podjął decyzje o odsprzedaży części partii substancji do innych krajów, aby zamiast do utylizacji, trafiły do potrzebujących ludzi. Choć umowy na kupno substancji przeciw SAR-CoV-2 zostały zawarte odgórnie przez UE, to zawarto w nich klauzulę o możliwości odsprzedaży szczepionek pod warunkiem, że kraj nie będzie czerpał z tego korzyści finansowych (tzn. odsprzedaż po cenie zakupu z doliczeniem kosztów transportu i logistyki). Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, pierwsza partia szczepionek, licząca około 4 milionów dawek może wyruszyć do Gruzji i na Ukrainę jeszcze w tym tygodniu. Możliwe, że część następnych transportów trafi też do Wietnamu i Australii.

Koła gospodyń oraz OSP

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, iż poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mogą liczyć na dodatkowe dotacje rządu. Wystarczy, że wezmą udział w popularyzacji szczepień i tym sposobem wspomogą walkę z pandemia COVID-19. Środki uzyskane w zamian za promocję szczepień nagrodzone jednostki będą mogły całkowicie przeznaczyć na swoje funkcjonowanie w dowolnym zakresie. Jako instytucje stricte społeczne, zarówno OSP, jak i KGW z pewności silnie oddziałują na swoje społeczności i mogą stanowić odpowiedni wzorzec do naśladowania.

