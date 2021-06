Szczepienia przeciw COVID-19 będą płatne i to już wkrótce

Rząd planuje zmiany w dotychczasowym programie walki z pandemią, a w ich ramach wprowadzenie opłat za szczepienia.

Pandemia koronawirusa uderzyła szybko i z impetem. Zachwiała ona nie tylko życiem poszczególnych osób, ale również fundamentami całych państw i ich społeczeństw. Od samego początku, priorytetem wszelkich działań było więc zwalczenie zagrożenia i w ramach osiągnięcia tego celu – opracowanie skutecznej szczepionki, a następnie zaszczepienie jak największej liczny ludzi tak szybko, jak tylko to możliwe. Wobec powyższego, sprawą dość marginalną były koszta związane z procesem szczepień, szczególnie w stosunku do strat powodowanych niemal każdego dnia przez pandemię.

Dość oczywiste było więc, że w najlepszym interesie każdego poszczególnego kraju są nieodpłatne szczepienia. Szczególnie, że w przypadku państw członkowskich UE, to właśnie wspólnota odgórnie finalizuje umowy z producentami szczepionek oraz zdecydowała, że szczepionki będą darmowe. W Polsce jednak, wkrótce może się to zmienić.

Płatne szczepienia już od jesieni

Jak poinformowała zarówno profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej działającej przy premierze oraz sam obecny minister zdrowia Adam Niedzielski, możliwe, że już od 1 października szczepienia będą odpłatne. Oczywiście, wobec prawa unijnego oraz sposobu nabywania preparatów przeciw COVID-19, same szczepionki są darmowe i w żaden sposób nie można tego zmienić. Płatność będzie za wizytę lub usługę medyczną (Źródło: Bruno Germany/Pixabay) Nasz rząd wpadł jednak na pomysł, że odpłatne będą szczepienia, jako wizyta lekarska lub usługa medyczna wykonywana przy użyciu jednej z substancji przeciw koronawirusowych. Oznacza to, iż choć szczepionki będą za darmo to szczepienie nimi już nie. Minister uspokaja jednak, że przewidywane są refundacja dla osób najbardziej potrzebujących, jak np. seniorzy. Warto przy tym zaznaczyć, że ostateczna decyzja związana z odpłatnymi szczepieniami jeszcze nie zapadła i jak na razie dyskutowana jest takowa możliwość.

Dlaczego szczepienia będą płatne?

Pojawiły się spekulacje, że po porażce różnych metod, grożenie płatnymi szczepieniami jest tylko zabiegiem, mającym na celu zachęcenie obywateli do szczepień. Miałoby to działać na zasadzie „szczepcie się, dopóki jest za darmo”. Pomijając powody planowania płatnych szczepień od jesieni, wprowadzenie takowych może mieć negatywne skutki m.in. dla osób już zaszczepionych.

W związku z pojawianiem się nowych wariantów koronawirusa, poszczególni producenci postanowili „usprawnić” działanie swoich preparatów, jak również opracować dodatkowe, tzw. dawki przypominające. Ich celem jest m.in. utrwalenie działania rozdysponowanych już szczepionek, podwyższenie ilości przeciwciał wyprodukowanych w ich wyniku oraz uodpornienie pacjentów na nowe mutacje.

Źródło: Angelo Esslinger/Pixabay

Rozwiązania takowe pojawią się prawdopodobnie już na jesieni i jeśli w Polsce szczepienia staną się wtedy płatne, to pacjenci będą zmuszeni zapłacić za tą dodatkową ochronę z własnej kieszeni. Jak duża to skala problemu? Otóż nowe dawki i formy swoich substancji już od dawna opracowuje Pfizer oraz Moderna, a podobne prace ogłosił właśnie także koncern AstraZeneca.