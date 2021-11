Szczepionka Novavax gotowa do wprowadzenia

Novavax złożyło wniosek o zezwolenie na swoją szczepionkę COVID-19 przez szereg organów regulacyjnych na całym świecie. Pierwszy kraj udzielił zezwolenia.

Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Po wielu opóźnieniach przedsiębiorstwo Novavax stwierdziło, że długo oczekiwana szczepionka na COVID-19 jest już gotowa do masowej dystrybucji. Pośród lawiny wniosków składanych do agencji regulacyjnych na całym świecie, Indonezja stała się pierwszym krajem, który formalnie udzielił zezwolenia na zastosowanie awaryjne szczepionki.

Na początku pandemii szczepionka Novavax była uważana za jeden z najbardziej obiecujących preparatów w fazie rozwoju, ale w miarę upływu czasu i innych szczepionek przeciwko COVID-19 z powodzeniem podawanym ludziom, kandydat ten zszedł na dalszy plan, a opracowanie jego technologii wymagało więcej czasu. Jest to szczepionka podjednostkowa białka, co oznacza, że w przeciwieństwie do szczepionek mRNA, które zlecają naszym własnym komórkom produkcję białka wypustek koronawirusa, szczepionki podjednostkowe białka hodują te białka wypustek oddzielnie w laboratorium. Białka te są następnie łączone z nanocząsteczkami i formowane w strukturę zaprojektowaną tak, aby przypominała koronawirusa. Szczepionki podjednostkowe białka znamy już chociażby z walki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i krztuścowi. Dyrektor generalny Novavax, Stanley Erck skomentował pierwsze udzielone zezwolenie dla Novavax słowami:

Pierwsze zezwolenie na szczepionkę Novavax COVID-19 jest przykładem naszego zaangażowania na rzecz sprawiedliwego globalnego dostępu do nich i zaspokoi potrzebę Indonezji, która pomimo tego, że jest czwartym najbardziej zaludnionym krajem na Ziemi, nadal pracuje nad zapewnieniem wystarczającej ilości szczepionki dla swojej populacji.

Firma złożyła już wnioski regulacyjne do władz w Unii Europejskiej, Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) złożono również wykaz zastosowań awaryjnych. Szczepionka Novavax bez wątpienia odegra fundamentalną rolę w podnoszeniu wskaźników szczepień na całym świecie, ponieważ nierówność w dystrybucji szczepionek staje się coraz większym problemem.

Zobacz również:

Zobacz także: Astronauci SpaceX wracają na Ziemię bez dostępu do toalety

Źródło: newatlas.com