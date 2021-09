Szczepionka Pfizer dla dzieci od 5. roku życia

Eksperci podają przybliżoną datę szczepień dla dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia. Szczepionka będzie podawana w "trybie awaryjnym".

Eksperci ze Stanów Zjednoczonych przewidują, że szczepienia przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat odbędą się już w październiku. Oczekuje się, że do tego czasu firmy Pfizer i BioNTech będą miały wystarczającą ilość danych z badań klinicznych, aby uzyskać pozwolenie na użycie awaryjne szczepionki (EUA) od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

Jeśli Pfizer złoży EUA do końca września, tak jak jest to zakładane, będzie pierwszą szczepionką podawaną w tej grupie wiekowej. Przeanalizowanie badań i wprowadzenie preparatu Moderna prawdopodobnie zajmie około trzech tygodni dłużej. Decyzja w sprawie tej szczepionki może zapaść dopiero w listopadzie, choć jest to optymistyczne założenie.

FDA poinformowała w piątek, że ​​będzie pracować nad szybkim zatwierdzeniem szczepionek przeciwko COVID-19 dla dzieci, gdy tylko firmy przekażą swoje dane. Agencja rozważy aplikacje oparte na szybszej ścieżce, aby autoryzować szczepionki do użycia w nagłych wypadkach.

Jeśli badania udowodnią, że szczepionka jest bezpieczna dla dzieci, to w październiku będzie można używać produktu Pfizera również w przypadku 5-latków.

