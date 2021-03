Szczepionka Sputnik V wkrótce może trafić do Polski. Co o niej wiemy?

Rosyjska szczepionka Sputnik V staje się popularna, a jej zatwierdzenie rozważa również Unia Europejska. Oznacza, iż wkrótce może trafić do Polski. Co o niej wiemy?

Zarówno Rosja, jak i Chiny dość szybko ogłosiły opracowanie swoich szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Od początku, kraje te prowadzą szczepienia wyłączenie przy wykorzystaniu własnych preparatów i o ile w przypadku preparatu z Chin niezależne źródła donoszą o jego mniejszej skuteczności niż deklaruje producent, to Sputnik V jest zupełnie innym tematem.

Działanie szczepionki oraz wysoki poziom odporności wykazywany po jej przyjęciu został potwierdzony przez rosyjskich oraz zagranicznych badaczy. Co więcej, substancja jest stosunkowo tania, szczególnie w porównaniu do wiodących szczepionek od Pfizera i Moderny. Nic więc dziwnego, że Sputnik V zyskuje na popularności, a Węgry były jedynie jednym z pierwszych krajów, które złożyły zamówienia na rosyjski preparat. Na dzień dzisiejszy, chęć jego otrzymania wyraziło już około 50 państw.

Unia Europejska – Sputnik V

W związku z pozytywnymi doniesieniami, zainteresowanie Sputnikiem V wyraziła także Unia Europejska. Oczywiście, jej przedstawiciele są ostrożni w wydawaniu osądów i zezwoleń więc puki co, pracujący dla UE badacze przeprowadzają szczegółowe analizy substancji.

Ogłoszono także, że Unia wyśle w kwietniu do Rosji swoich przedstawicieli, których celem będzie przeprowadzenie kontroli samej produkcji i analiza wyników uzyskanych przez rosyjskich badaczy. Jeśli jednak ostateczny rezultat tych działań będzie zadowalający, a sama szczepionka przejdzie następnie oficjalny proces zatwierdzenia, to możemy się spodziewać, że trafi ona także do Polski.

Jakim rodzajem preparatu jest Sputnik V?

Sputnik V jest szczepionką wektorową, czyli podobnie jak klasyczne preparaty, zawiera nieaktywny fragment wirusa. Co ciekawe jednak, stworzone zostały dwie wersje substancji, które są stosowane w ramach jednego procesu szczepień. Oznacza to, że do każdej z dwóch wymaganych iniekcji używana jest substancja o niemal takim samym składzie, jednak różniąca się rodzajem dołączonego andowirusa.

To właśnie, według badaczy, jest źródłem skuteczności Sputnika V, a połączona odpowiedź układu immunologicznego na dwa różne rodzaje endowirusa sprawia, że szczepionka ma jeszcze szersze zastosowanie.

Skuteczność rosyjskiego preparatu przeciw Covid-19

Według dotychczasowych doniesień, skuteczność szczepionki Sputnik V oscyluje na poziomie 92%, co jest sporym osiągnięciem nawet wśród wiodących preparatów. Nie odnotowano także ani jednego przypadku ciężkiego przebiegu choroby wśród zaszczepionych pacjentów.

Możliwe też, iż kombinacja dwóch rodzajów endowirusa zwiększy skuteczność preparatu w przypadku pojawiających mutacji koronawirusa, takich jak wariant brytyjski szalejący obecnie w Polsce i nie tylko.

Skutki uboczne szczepionki Sputnik V

Wstępne, przeprowadzone głównie przez rosyjskich naukowców badania wykazały, iż negatywne skutki przyjęcia Sputnika V występują w zaledwie 0,2% przypadków. Co istotne, w zdecydowanej większości były to reakcje typowe dla wszelkiego rodzaju szczepionek, czyli ból i podrażnienie w miejscu iniekcji, objawy grypopodobne oraz czasowe osłabienie organizmu.

W przypadku pojawienia się kolejnych, istotnych wiadomości na temat rosyjskiej szczepionki Sputnik V, będziemy informować o nich na bieżąco.

