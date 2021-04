Szczepionka na Covid-19 – Johnson&Johnson. Działanie, skuteczność i aplikacja [Aktualizacja 14.04.2021r]

Firma Johnson & Johnson opracowała szczepionkę na koronawirusa, która wykazuje wysoką skuteczność i wymaga przyjęcia jedynie jednej dawki. Co wiadomo o preparacie?

Choć większości z ludzi w Polsce, wyroby amerykańskiej firmy Johnson & Johnson kojarzą się głównie z produktami do pielęgnacji dzieci i niemowląt, to zakres działań oraz badań koncernu jest znacznie szerszy. Niedawno poinformowano, że działania w kwestii opracowania skutecznej szczepionki przeciw Covid-19, podejmowane przez zatrudnionych w firmie naukowców, przyniosły dobre skutki. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych - Grzegorz Cessak poinformował, że w Polsce proces rejestracji preparatu rozpocznie się prawdopodobnie w drugiej połowie lutego. Oficjalne zatwierdzenie preparatu i dopuszczenie go do dystrybucji na terenie Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych również wydaje się tylko kwestią czasu. W związku z tym, postanowiliśmy sprawdzić dokładniejsze informacje na temat tej szczepionki.

Jakim rodzajem szczepionki jest substancja J&J?

W przeciwieństwie do preparatów Pfizera i Moderny, opartych na nowej technologii wykorzystania mRNA białka kodującego wirusa, szczepionka Johnson&Johnson jest substancją bardziej „klasyczną”. Oznacza to, że jest to szczepionka wektorowa czyli zawiera ona fragment endowirusa, w tym wypadku typu 26. Został on jednak pozbawiony możliwości namnażania i wywołania choroby, a jego aplikacja do ludzkiego organizmu wywołuje rekcję obronną układu immunologicznego, adekwatną do walki z koronawirusem.

Częstym problemem w przypadku szczepionek wektorowych jest to, iż część ludzi mogła już wcześniej nabyć odporność na wykorzystywanego w danym przypadku wirusa, co niweluje skuteczne działanie takiego preparatu. Dlatego też, AstraZeneca rozwiązała ten problem korzystając z endowirusa pochodzenia zwierzęcego, natomiast Johnson & Johnson użyło typu endowirusa, który występuje wśród ludzi stosunkowo rzadko, co ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia u pacjentów odporności.

Dawkowanie, aplikacja i przechowywanie preparatu

Podobnie, jak w przypadku innych, dostępnych na rynku preparatów zapobiegających chorobie Covid-9, szczepionka J&J jest podawana domięśniowo w formie zastrzyku. Iniekcja odbywa się preparatem składającym się z substancji Johnson&Johnson, rozcieńczonej za pomocą soli fizjologicznej (jak niemal wszystkie szczepionki). Główną różnicą w stosunku do konkurencji oraz niewątpliwą zaletą tego preparatu jest jednak to, że wystarczy jeden zastrzyk. Już po przyjęciu pojedynczej dawki szczepionki Johnson & Johnson wytwarzany jest maksymalny, oferowany przez substancję poziom ochrony. Nie trzeba więc ponownie przyjmować zastrzyku i tracić na to czasu, a oszczędności finansowe oraz ułatwienie procesu przeprowadzania szczepień są w takim wypadku wręcz bezcenne.

Plusem tej szczepionki jest także jej przechowywanie. Jak podaje producent, preparat może być przechowywany nawet dwa lata w temperaturze około – 20 stopni Celsjusza, a także trzy miesiące w temperaturze os 2 do 8 stopni Celsjusza.

Szczepionka Johnson&Johnson – działanie i skuteczność

Szczepionka została przebadana na terenie ośmiu krajów w trzech obszarach świata, aby sprawdzić jej działanie również w stosunku do nowych wariantów koronawirusa, jak np. jego brytyjska mutacja, która niestety odnotowano już również w Polsce.

Istotne jest to, że testy przeprowadzono na przedstawicielach różnych ras, narodowości, płci oraz grup wiekowych, w tym powyżej sześćdziesiątego roku życia.

Według oficjalnych wyników, początek wywołanej preparatem ochrony obserwowany jest około 14 dni od przyjęcia zastrzyku. Po 28 dniach uzyskiwana była maksymalna ochrona preparatu przed zapobieganiem od umiarkowanego do ciężkiego przebiegu choroby. Okazało jednak, że skuteczność ta znacząco różni się w stosunku od obszaru, na jakim jest podawana. Jej średnia skuteczność działania wynosi około 66%, w tym:

72% w Stanach Zjednoczonych

w Stanach Zjednoczonych 66% w Ameryce Łacińskiej

w Ameryce Łacińskiej 57% w Południowej Afryce

Trzeba przyznać, że wyniki te nie są imponujące, jednak całkiem dobre, jak na pojedynczą dawkę preparatu. Znacznie lepiej prezentuje się skuteczność substancji w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby Covid-19, bowiem po 28 dniach wynosiła ona około 85% i z czasem nadal rosła. Z kolei, po upływie 49 dni nie odnotowano żadnego przypadku ciężkiego przebiegu choroby.

Natomiast po 28 dniach, wśród zaszczepionych substancją Johnson&Johnson nie odnotowano ani jednego przypadku hospitalizacji czy zgonu z powodu Covid-19.

Po co tyle szczepionek i dlaczego J&J

Specyfik od Johnson&Johnson jest kolejnym preparatem, stworzonym do walki z pandemią. W związku z tym, często pojawia się pytanie o konieczność wprowadzania na rynek tak dużej ilości szczepionek. Sprawa jest jednak banalnie prosta. W wypadku kryzysu związanego z koronawirusem niezwykle istotna jest szybkość, a każdy producent ma określone możliwości produkcyjne, czego przykładem jest m.in. Pfizer, który czasowo musiał zmniejszyć produkcję swojego preparatu w celu ulepszenia procesu wytwarzania lub AstraZeneca, która oznajmiła niedawno, że nie będzie w stanie dostarczyć do Unii Europejskiej początkowo deklarowanej ilości swojego produktu (więcej na ten temat znajdziecie tutaj).

Osobiście zastanawia mnie jednak to, jakie zwroty są stosowane w temacie szczepionek Johnson & Johnson. Bowiem, o ile w przypadku wcześniej zatwierdzonych preparatów, najczęstszym określeniem jest „ochrona przed koronawirusem” bądź „ochrona przed zarażeniem czy zachorowaniem na Covid-19”, to w w stosunku do skuteczności substancji J&J najczęściej pada „ochrona przed umiarkowanym lub ciężkim przebiegiem choroby Covid-19”.

Aktualizacja [26.02.2021r]

Firma Johnson&Johnson złożyła już do Unii Europejskiej dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia procesu zatwierdzenia ich szczepionki na terenie państw członkowskich. Decyzja powinna zapaść w ciągu najbliższych tygodni, jednak informacje na ten temat różnią się w zależności od źródła. UE podaje, iż będzie to miało miejsce w marcu, natomiast Franz-Werner Haas, będący szefem CureVac czyli koncernu stojącego za marką J&J, mówił oprzełomie maja i czerwca. Jedno jest pewne, w związku z problematyczną sytuacją dotyczącą dostaw szczepionek innych producentów (a szczególnie Pfizera, którego szczepionki będą produkowane też przez innych producentów, czy AstraZeneca i zawirowań w ilości dostaw do UE), szybka procedura w przypadku skutecznych produktów byłaby tu zdecydowanie na miejscu.

Aktualizacja [15.03.2021r]

Europejska Agencja Leków, a tym samym Unia Europejska wydała pozytywną opinie na temat szczepionki koncernu Johnson&Johnson. Oznacza to, że specyfik został zatwierdzony na terenie UE i będzie czwartym preparatem przeciwko koronawirusowi dostępnym na rynkach Państw członkowskich. Również WHO wydała pozytywną rekomendację w tej kwestii, nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby rozpocząć dystrybucję szczepionki.

Jak poinformował Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds, szczepień, do Polski trafi około 16 milionów dawek preparatu. Oznacza to taka samą liczbę osób potencjalnie zaszczepionych, gdyż jak wiadomo, jest to pierwszy tego typu preparat, który będzie aplikowany w tylko jednej dawce.

Natomiast zgodnie z deklaracjami producenta do końca drugiego kwartału do Polski może dotrzeć około 2,5 mln tych szczepionek. - Michał Dworczyk.

Nie wiadomo jednak dokładnie, jak specyfik zostanie rozdysponowany w ramach polskiego harmonogramu szczepień.

Aktualizacja [30.03.2021r]

Ogłoszono oficjalnie, że dostawy preparatu Johnson&Johnson na terenie Europy rozpoczną się 19 kwietnia bieżącego roku. Wstępnie, Unia Europejska zawarła umowę na 200 milionów dawek preparatu, jednak z klauzulą możliwości zwiększenia tej ilości o kolejne 200 mln.

Badanie przeprowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych, RPA oraz w krajach Ameryki Południowej potwierdzają skuteczność preparatu J&J na poziomie około 67%.

Aktualizacja [09.04.2021r]

Podczas właśnie zakończonej konferencji prasowej z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Michała Dworczyka, poinformowano o bieżących sprawach oraz zaleceniach związanych z procesem szczepień w Polsce. Jednym z tematów były dostawy szczepionek Johnson&Johnson do naszego kraju, tym bardziej, że minister zdrowia poinformował o wolniejszym niż przewidywano tempie szczepień, spowodowanym niedoborami preparatów przeciwko Covid-19.

Na pytanie jednego z dziennikarzy o substancję J&J, szef KPRM odpowiedział:

W najbliższą środę ok. 120 tys. sztuk powinno przyjechać do Polski, a do końca miesiąca dotrze do Polski ponad 300 tys. sztuk tej szczepionki. - Michał Dworczyk

Jak już wiadomo, szczepionka ta wymaga podania zaledwie jednej dawki, co w kontekście bieżących problemów, a także niechęci ludzi w stosunku do szczepionek AstraZeneca, może znacznie przyspieszyć proces szczepień w Polsce.

Aktualizacja [14.04.2021r]

Zakrzepy krwi, śledztwo i opóźnienie dostaw

Nad szczepionkę szwedzkiej firmy Jenssen nadciągnęły czarne chmury. Okazało się bowiem, iż w ostatnim czasie zgłoszono kilka przypadków wystąpienia zakrzepów krwi wśród osób zaszczepionych preparatem Johnson&Johnson.

Do tej pory, w samych tylko Stanach Zjednoczonych, gdzie już od jakiegoś czasu prowadzone są iniekcje z wykorzystaniem tego specyfiku (zaszczepiono tam już około 7 mln ludzi), odnotowano 6 przypadków problemów z krzepliwością krwi, z czego jeden zakończył się zgonem, a druga osoba znajduje się w stanie ciężkim. Co ciekawe, podobnie jak w przypadku szczepionki AstraZeneca, wszystkie przypadki dotyczą kobiet w przedziale wiekowym 18-48 lat i miały miejsce wciągu 6-13 dni od otrzymania zastrzyku.

W związku z zaistniałą sytuacją i by uniknąć komplikacji, jakie miały miejsce przy Oxfordzkiej substancji, Europejska Agencja Leków rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Władze USA natomiast, w oparciu o opinię CDC, agencji zajmującej się kontrolą i prewencją w związku chorobami (szczególnie zakaźnymi) oraz FDA - Agencji Kontroli Żywności i Leków, podjęły decyzje o wstrzymaniu szczepień preparatem J&J, do czasu wyjaśnienia sprawy.

Również producent szczepionki, koncern Jenssen odniósł się do najnowszych doniesień. W oficjalnym oświadczeniu ze strony firmy zawarto, iż w centrum ich zainteresowania jest dobro pacjentów i choć odnotowane przypadki stanowią zaledwie niewielki odsetek wszystkich osób poddanych iniekcji, to w oparciu o konsultacje m.in. z EMA podjęto decyzje o prewencyjnym opóźnieniu dostaw szwedzkiej substancji do państw członkowskich Unii Europejskiej. Zapewniono także, że przeprowadzone zostaną szczegółowe analizy dotyczące zgłoszonych powikłań oraz dodatkowe testy szczepionki Johnson&Johnson w kontekście jej wpływu na krzepnięcie krwi.

