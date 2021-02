Szczepionka na Covid-19 – Węgry i Narodowa Fabryka Szczepionek

Minister Węgier ogłosił powstanie Narodowej Fabryki Szczepionek przeciw Koronawirusowi. Kraj chce produkować własne szczepionki na Covid-19 od końca przyszłego roku.

Spis treści

Na ostatniej konferencji, węgierski minister do spraw innowacji i technologii - Laszlo Palkovics, poinformował o nowej polityce Węgier względem produkcji szczepionek. Jak się okazuje, kraj chce produkować własne preparaty przeciw Covid-19, w związku z czym powstaną specjalnie do tego predysponowane jednostki, a mianowicie Narodowa Fabryka Szczepionek oraz Narodowa Fabryka Szczepionek przeciw Koronawirusowi. Mają być to odrębne, ale współpracujące podmioty, a drugi z nich wybudowany będzie w Debreczynie na wschodzie Węgier. Łączna wartość inwestycji robi spore wrażenie, szacuje się bowiem, że wyniesie około 55 miliardów forintów (~ 152 mln euro / 688 mln złotych).

Polityka szczepionkowa Węgier

Prawdopodobnie jest to pokłosie złej sytuacji pandemicznej na Węgrzech, gdzie w związku z rosnącą dobową liczbą zachorowań mówi się (podobnie jak w Polsce) o tzw. trzeciej fali. Węgry próbują już od jakiegoś czasu na własną rękę dodatkowo się zaopatrzyć w szczepionki na SARS-CoV-2, w związku z czym kraj zawarł odrębne umowy na dostawy preparatów. W ich ramach zamówiono:

19,5 mln z krajów zachodnich

2 mln szczepionki Sputnik V z Rosji

5 mln preparatu Sinopharm z Chin

Warto dodać, że Węgry są pierwszym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które zamówiło substancje z Rosji i Chin.

Węgierska szczepionka

Puki co, niewiele wiadomo na temat samej szczepionki, która ma być produkowana na Węgrzech od końca przyszłego roku. Jak podano, preparat został opracowany we współpracy węgierskiego Narodowego Centrum Zdrowia i Uniwersytetu w Debreczynie.