Szczepionka na Covid-19 działa na małpy, może zadziała także na ludzi?

Badania makaków pokazują, że zainfekowanie koronawirusem daje pewną odporność na ponowne zarażenie się Covid-19. A szczepionki mogą ją znacznie zwiększyć.

W trakcie pandemii Covid-19 pojawiają się liczne, związane z nim pytania. Czy zachorowanie na koronawirusa sprawia, że człowiek staje się na niego odporny? Czy szczepionki dają organizmowi odporność? Dzisiaj w prestiżowym serwisie Science pojawiły się dwa artykuły opisujące wyniki badań naukowców z Beth Israel Deaconess Medical Center . Wzięły w ich udział makaki, czyli z rodziny koczkodanowatych, występujące na świecie od Afryki Północnej po Japonię. Badanie polegało na zainfekowaniu dziewięciu osobników koronawirusem. Natychmiast pojawiło się u nich zapalenie płuc, jednak u żadnego nie doprowadziło do śmierci. Po pięciu tygodniach od zainfekowania spróbowano tego ponownie - jednak tym razem Covid-19 nie zadziałał. Oznacza to, że pierwsza infekcja spowodowała znaczny wzrost odporności na wirusa, jednak jak długo się on utrzyma - to kwestia cały czas otwarta.

Badacze przetestowali cztery różne szczepionki (bazujące na DNA) na małpach. Są to łatwe w stworzeniu szczepionki, wymagające wstrzyknięcia w mięsień, a zawierają tzw. białko S, które jest używane m.in. do identyfikacji ludzkich komórek (niejako "przylepia" się do nich). Szczepionki zostały podane 35 małpom, które zyskały pewną odporność na Covid-19. Poprzednio podawano innym osobnikom szczepionki chińskiego SinoVac oraz wynalezioną na Oxfordzie - one również spowodowały pewien wzrost odporności. Wszystko to świadczy o tym, że mają szanse działać również w ludzkim organizmie.

Podsumowując - w chwili obecnej badacze oraz koncerny farmaceutyczne pracują pełną parą nad znalezieniem skutecznej szczepionki na Covid-19. Najnowsze wyniki badań na makakach sugerują, że zrobiono dobry krok do przodu w tym kierunku. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że doczekamy się jej już niedługo.

Źródło: Technology Review

Zdjęcie główne: Jonathan Forage / Unsplash

Zdjęcie w tekście: Fidel Fernando/ Unsplash