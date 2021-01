Szczepionka na koronawirusa od AstraZeneca zostanie „uaktualniona”

Firma AstraZeneca i Uniwersytet Oxfordzki potwierdzili, że opracowali ulepszenie swojej szczepionki. Dlaczego było to konieczne i jaka wersja trafi do Polski?

Przy współpracy koncernu farmaceutycznego AstraZeneca oraz renomowanego Uniwersytetu Oxfordzkiego opracowano szczepionkę o nazwie kodowej AZD1222 (dokładne informacje na jej temat znajdziecie tutaj). Obecnie specyfik czeka na zatwierdzenie przez Unię Europejską i bardzo prawdopodobne jest, że już wkrótce dołączy do szczepionek firm Pfizer i Moderna, które są aplikowane na jej terenie. Tym samym, będzie to trzeci preparat przeciwdziałający Covid-19, dopuszczony do użytku na terenie Polski. Jak się jednak okazuje, naukowcy odpowiadający za substancję postanowili go ulepszyć. Dlaczego, i w której formie szczepionka trafi do naszego kraju?

Zabieg ten jest odpowiedzią na rozprzestrzeniającą się w zastraszającym tempie – brytyjską mutację koronawirusa. Jej główną cechą jest znacznie większa zaraźliwość, a tym samym szybkość rozprzestrzeniania się. Biorąc pod uwagę obecne obłożenie placówek medycznych, a także niedobory sprzętu i personelu spowodowane pandemią, szczep brytyjski stanowi więc realne zagrożenie niewydolnością sektora medycznego. Eksperci potwierdzili już, że szczepionka Pfizera jest skuteczna również w przypadku wariantu wirusa pochodzącego z wysp. Preparat Moderny z dużym prawdopodobieństwem także, choć producent postanowił potwierdzić to jeszcze dodatkowymi, przeprowadzanymi właśnie testami. Inaczej jest jednak w przypadku AstraZeneca/Oxford.

Okazuje się bowiem, że w celu osiągnięcia optymalnej skuteczności szczepionki AstraZeneca przeciwko nowej mutacji koronawirusa, konieczne jest wprowadzenie pewnych modyfikacji. Jak ogłosił już koncern i współpracujący z nim uniwersytet, odpowiednie zmiany zostały już opracowane i wkrótce rozpocznie się przyspieszona produkcja „uaktualnionej” wersji szczepionki. Oznacza to, że w przypadku zatwierdzenia specyfiku AstraZeneca na terenie Polski i całej Unii Europejskiej, dystrybuowane będą ampułki z już ulepszoną pod kontem nowego, brytyjskiego szczepu, wersją szczepionki.