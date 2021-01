Szczepionka od firmy Moderna – skutki uboczne, skład i inne [Aktualizacja 07.01.2021r.]

W najbliższym czasie rozpocznie się w USA dystrybucja kolejnej szczepionki na COVID-19 – od firmy Moderna. Będzie to drugi, zatwierdzony tam specyfik do walki z wirusem SARS-CoV-2, zaraz po substancji od Pfizera. Podpowiadamy, co należy o nim wiedzieć.

Dotychczasowe szczepienia objęły już 1,8 mln ludzi na całym świecie, z czego znaczna ilość przeprowadzana jest przy pomocy szczepionki od koncernu Pfizer oraz BioNTech (więcej na temat substancji, jej efektów ubocznych i zaleceń znajdziecie tutaj). Wyjątek stanowią jedynie Chiny i Rosja, które używają w tym celu własnych preparatów. Liczba osób zaszczepionych jednak wkrótce wzrośnie i to nie tylko za sprawą kontynuacji procesu szczepień, ale również dzięki zatwierdzeniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej kolejnego specyfiku walczącego z SARS-CoV-2, tym razem od firmy Moderna. Mowa tu o preparacie o oficjalnej nazwie - mRNA-1273.

Firma Moderna i wyniki badań nad szczepionką na SARS-CoV-2

Moderna jest działającym od ponad dekady, amerykańskim przedsiębiorstwem biotechnologicznym. Od początku powstania, działalność firmy koncentruje się na opracowywaniu oraz testowaniu szczepionek, opartych wyłącznie na nowoczesnej metodzie wykorzystywania informacyjnego RNA wirusów. Tak więc, stworzony przez koncern specyfik do walki z koronawirusem działa na tej samej zasadzie, co wprowadzona już do obiegu szczepionka od Pfizer/BioNTech.

Szczepionka została opracowana we współpracy firmy Moderna z amerykańskim Narodowym Instytutem Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID). Klinicznie przeprowadzone badania wykazały skuteczność specyfiku na poziomie 94,1%. Dodatkowo, wszystkie zachorowania mające miejsce po jej podaniu miały przebieg łagodny. Niestety, nie wiadomo jak długo utrzymuje się stan odporności po podaniu mRNA-1273 i czy szczepionka ta zapobiega transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Braki w tej wiedzy są spowodowane przyspieszonymi badaniami nad nią i brakiem możliwości obserwacji odporności pacjentów w dłuższej perspektywie.

Skład szczepionki

Jak już wspomniałam, specyfik na COVID-19 od firmy Moderna zawiera w sobie mRNA wirusa SARS-CoV-2. Oznacza to, że w jej składzie nie znajduje się cała, nieaktywna jego forma, jak w dotychczasowych szczepionkach, a jedynie jego fragment (więc nie ma ryzyka zarażenia się chorobą podczas procesu szczepienia). Wycinek ten zawiera informacje na temat białka wchodzącego w skład wirusa i odpowiadającego za jego namnażanie. Tym sposobem, ludzki układ odpornościowy wraz z szczepionką otrzymuje dane o tym, co konkretnie musi zneutralizować, aby zwalczyć zagrożenie (ponieważ wirus pozbawiony możliwości namnażania ma minimalne szanse na wywołanie choroby). W efekcie, w momencie przedostania się koronawirusa do organizmu, nasz układ immunologiczny wyprodukuje odpowiednie przeciwciała, zwalczy określone białko i zablokuje rozprzestrzenianie się wirusa, chroniąc na tym samym przed zachorowaniem na COVID-19.

Poza mRNA wirusa, szczepionka zawiera także:

Lipidy:

SM-102

glikol polietylenowy

2000dimirystoiloglicerol

cholesterol

1,2-distearoilo-sn- glicero-3-fosfocholina

Dodatkowo:

trometamina

chlorowodorek trometaminy

kwas octowy

octanu sodu

sacharoza

Jak wygląda proces szczepienia specyfikiem

Szczepionka na koronawirusa podawana jest domięśniowo w formie zastrzyku (każda dawka zawiera około 5ml preparatu). W celu osiągnięcia pełnych korzyści, należy przyjąć dwie dawki specyfiku, w odstępie dwudziestu ośmiu dni.

Dużym plusem, w stosunku do preparatu Pfizera, jest znacznie łatwiejszy transport i przechowywanie szczepionki. Bowiem, preparat można przechowywać w temperaturze 2–8°C, zachowuje swoje właściwości do 30 dni w lodówce i do 12 godzin w temperaturze pokojowej. Natomiast szczepionka Pfizera wymaga przechowywania w temperaturze ok. -75ºC i to nie dłużej niż przez pięć dni, co nastręcza oczywistych trudności.

Przeciwwskazania do przyjęcia szczepionki Moderna

Szczepionkę na COVID-19 od Moderny mogą przyjmować jedynie osoby powyżej osiemnastego roku życia i starsze.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, mRNA-1273 nie powinni przyjmować pacjenci z obniżoną odpornością, w tym osoby otrzymujące terapię immunosupresyjną.

Specyfiku nie należy przyjmować w przypadku udokumentowanych, ciężkich reakcji alergicznych, na którykolwiek z jej składników.

Puki co, nie ogłoszono przeciwwskazań dotyczących kobiet w ciąży, jak w przypadku preparatu od Pfizera.

Skutki uboczne mRNA-1273

Niepożądane efekty, które miały miejsce po szczepionce firmy Moderna, występowały raczej po podaniu drugiej dawki specyfiku i ustępowały w przeciągu kilku dni. Co ciekawe, obserwowane były najczęściej u osób w podeszłym wieku.

ból w miejscu wstrzyknięcia

zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

zmęczenie

ból głowy

ból mięśni

dreszcze

ból stawów

powiększenie węzłów chłonnych

tkliwość pach

nudności i wymioty

gorączka

Podczas badań przeprowadzanych po szczepieniu, odnotowano także trzy przypadki porażenia typu Bella (samoistne, nagłe osłabienie lub paraliż mięśni twarzy po jednej stronie ), jednak jeden taki incydent wystąpił także w grupie kontrolnej, otrzymującej placebo. W związku z tym, stwierdzono brak dowodów na związek przyczynowo-skutkowy wystąpienia tego stanu z podaniem specyfiku. Pomimo tego, zjawisko to będzie nadal obserwowane i badane.

Warto zaznaczyć, że w trakcie prac nad substancją, nie odnotowano żadnej reakcji alergicznej na mRNA-1273.

[Aktualizacja 07.01.2021r.]

Zgodnie z przewidywaniami, szczepionka na COVID-19 od firmy Moderna została drugim specyfikiem, który będzie aplikowany na terenie naszego kraju. Stało się tak za sprawą decyzji Europejskiej Agencji Leków (EMA), która zatwierdziła preparat. Choć rozporządzenie to nie jest wiążące, to oficjalne zatwierdzenie go przez Komisję Europejską jest właściwie już tylko formalnością. W związku z przyjęciem szczepionki, pierwszy transport substancji o nazwie kodowej mRNA-1273, dotrze do Polski już w przyszłym tygodniu. Będzie on obejmował około 29 tysięcy dawek, natomiast w całym pierwszym kwartale 2021 roku powinniśmy otrzymać ich łącznie 840 tyś.

Specjaliści z całego kraju nie ukrywają, że będzie to ogromna pomoc, gdyż jak już wiadomo, specyfik ten ma podobną skuteczność do szczepionki od firmy Pfizer/BioNTech, ale zdecydowanie łatwiej go transportować, przechowywać i dłużej zachowuje ona przydatność do użytku. Jak oświadczył prezes Agencji Rezerw Materiałowych - Michał Kuczmierowski, ze względu na te udogodnienia "będziemy chcieli tę szczepionkę szeroko wykorzystywać w szczepieniach powszechnych, także od przyszłego tygodnia trafi ona już do naszego systemu (...)", jak jednak dodał, "jeszcze decyzje nie zapadły, do których szpitali, do których punktów szczepień, trafi na samym początku".

Dokładna mapa punktów szczepień została już opublikowana na stronie rządowej, będzie ona jednak rozszerzana w przypadku powstania dodatkowych jednostek mobilnych lub stacjonarnych.

