Szczepionki Johnson&Johnson mogą prowadzić do groźnej choroby - nowe ustalenia

Według CDC szczepionki J&J mogą powodować nowe skutki uboczne, w postaci groźnego zespołu Guillaina-Barrego. Firma Johnson&Johnson wydała oficjalne oświadczenia, a stosowne kroki zamierza podjąć także FDA. Sprawdź, szczegóły.

Spis treści

Od miesięcy szczepienia przeciwko COVID-19 idą pełną parą i tak naprawdę dopiero teraz można realnie ocenić ich działanie. Dotyczy to zarówno efektywności poszczególnych preparatów oraz ich długofalowego działania, jak i ewentualnych powikłań poszczepiennych. Największym echem na świecie odbiły się dotychczas problemy z krzepliwością krwi, które mogą być powodowane przez substancje firm AstraZeneca oraz Johnson&Johnson, a w ostatnim czasie okazało się z kolei, że szczepionki Pfizera i Moderny mogą powodować zapalenie mięśnia sercowego (szczegóły znajdziecie tutaj). O ile wszystkie te przypadki określono jako rzadkie, to sama wiedza o nich jest niezwykle istotna, choćby pod względem kwalifikacji poszczególnych osób na szczepienie preparatem danego producenta. Okazało się jednak, iż to nie koniec rewelacji, przynajmniej w przypadku szczepionek J&J.

Jak donosi CDC (Centers for Disease Control and Prevention), zajmujące się w Stanach Zjednoczonych w szczególności chorobami zakaźnymi, wykryto przypadki rzadkiej przypadłości związanej ze szczepionkami Johnson&Johnson. Źródło: Karolina Grabowska/Pexels

Zespół Guillaina-Barrego

Sprawa dotyczy zespołu Guillaina-Barrego (GBS), czyli poważnej i rzadkiej choroby autoimmunologicznej, polegającej na zapaleniu układu nerwowego w wyniku nieprawidłowych działań układu odpornościowego. Choroba ta występuje zazwyczaj w konsekwencji infekcji wirusowych i w częstotliwości 1-2 zachorowań na około 100 tysięcy osób. Około 5% przypadków kończy się niestety śmiercią, a około 20% pacjentów ma po przebyciu tej choroby problemy z poruszaniem się. Zespół objawia się głównie słabością mięśni, a także bólem kończyn oraz pleców.

GBS i Johnson&Johnson

Według informacji zaprezentowanych przez CDC, w przypadku szczepień przeciw COVID-19 preparatem J&J odnotowano 100 przypadków wystąpienia zespołu Guillaina-Barrego na 12,8 miliona zaszczepionych osób. Choć zaprezentowana częstotliwość nie jest zatrważająca, to i tak jest od 3-5 razy wyższa, niż normalnie. Dodatkowo ustalono, iż po iniekcji preparatem J&J, GBS dotyka głównie mężczyzn powyżej 50 roku życia, a objawy występują około 2 tygodni od szczepienia.

Według doniesień Washington Post, FDA planuje umieszczenie stosownego ostrzeżenia na informacji dołączonej do szczepionek koncernu Janssen oraz przestrzega o zwracaniu szczególnej uwagi na pojawienie się wyżej wymienionych objawów chorobowych w kontekście szczepień substancją Johnson&Johnson. Również koncern Janssen odniósł się do sprawy w oficjalnym oświadczeniu.

Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie ludzi, którzy korzystają z naszej szczepionki, są dla nas najważniejsze. Prowadziliśmy dyskusje z FDA i innymi instytucjami na temat zespołu Guilliaina-Barrego. Nadal popieramy uświadamianie o występowaniu rzadkich skutków ubocznych, aby zapewnić, że jesteśmy w stanie je szybko rozpoznać i skutecznie wyleczyć. - Johnson&Johnson

Zespół Guillaina-Barrego i szczepionki

Interesujące są też dane przedstawiające występowanie zespołu Guillaina-Barrego w kontekście szczepionek w ogóle. Jakiś czas temu badano bowiem związek tej samej przypadłości w kontekście szczepionek Vaxzevria firmy AstraZeneca i choć nie wykryto wtedy powodów do niepokoju, to po doniesieniach na temat korelacji z J&J sprawa może zostać ponownie zbadana Źródło: hakan german/Pixabay Co więcej, GBS było już w przeszłości powiązane ze szczepionkami i miało to miejsce w 1976 roku podczas szczepień przeciwko świńskiej grypie. CDC zaznaczyło przy okazji najnowszych rewelacji, iż nie wykryto podobnych przypadków występowania zespołu Guillaina-Barrego w kontekście szczepionek Pfizera czy Moderny.