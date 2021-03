Szczepionki na koronawirusa w tabletkach - co warto wiedzieć?

Szykuje się rewolucja na rynku szczepionek na Covid-19. Liczne firmy pracują właśnie nad szczepionkami w formie tabletek doustnych, a jedną z nich jest Oravax.

Konkurencja na światowym rynku szczepionek jest coraz większa. Obecnie na terenie samej tylko Unii Europejskiej zatwierdzono cztery rodzaje preparatów, od firm: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson&Johnson, a kolejne, jak choćby CureVac czy Novavax (której składniki produkowane będą także w Polsce) są na etapach weryfikacji.

To jednak zaledwie wierzchołek tej góry lodowej, bowiem prace nad własnymi preparatami przeciwko SARS-CoV-2 deklaruje obecnie około 70 różnych firm, a pomimo ogromnego zapotrzebowania, nie wszystkim uda się w tym dostatku znaleźć miejsce na dla siebie. Dlatego też, istotne teraz nie tylko opracowanie skutecznej szczepionki, ale też wyróżnienie jej na tle pozostałych ofert. Na dobrej drodze do tego jest firma Oravax.

Oravax i doustna szczepionka

Choć Oravax to nie jedyna firma, która ogłosiła prace nad stworzeniem szczepionki na Covid-19 w formie tabletki (zadania podjął się m.in. Vaxart, jednak rezultaty ich testów były rozczarowujące), to znalazła się ona właśnie w czele peletonu. Przedstawiciele konsorcjum ogłosili bowiem, że do czerwca planują rozpoczęcie testów klinicznych swojej substancji. Oczywiście nie daje to gwarancjo powodzenia i tego, iż substancja będzie skuteczna, jednak naukowcy z Oravax są dobrej myśli. Choć wyniki dotychczasowych badań nie zostały opublikowane, to mówi się o „pozytywnych dotychczasowych osiągnięciach”.

Szczepionki doustne – wady i zalety

Szczepionki w tabletkach są przez naukowców zaliczane do tzw. szczepionek drugiej generacji, do których wlicza się też m.in. preparaty w areozolu, jak SaNOtize na koronawirusa. Choć środki tego typu są teoretycznie mniej skuteczne niż zastrzyki, to posiadają wiele zalet:

Mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej i podawane w „zaciszu domowym” bez konieczności specjalistycznej asysty, co znacznie ułatwia ich dystrybucję, aplikacje i sam proces szczepień .

i podawane w „zaciszu domowym” bez konieczności specjalistycznej asysty, co znacznie ułatwia ich . Są mniej inwazyjne – niektóre negatywne skutki przyjęcia szczepionek nie wiążą się bezpośrednio z samymi substancjami, a sposobem ich aplikacji , np. ból i podrażnienie w miejscu iniekcji.

– niektóre negatywne skutki przyjęcia szczepionek nie wiążą się bezpośrednio z samymi substancjami, a , np. ból i podrażnienie w miejscu iniekcji. Są alternatywą dla ludzi z fobiami związanymi np. z igłami.

związanymi np. z igłami. W przeciwieństwie do substancji podawanych w ramię, mogą być stosowane również w momencie zakażenia koronawirusem i podawane w przypadku wystąpienia pierwszych objawów Covid-19.

Co więcej, wielu naukowców twierdzi, że choć skuteczność przeciwdziałania ciężkiemu przebiegowi choroby Covid-19 jest wyższa przy szczepionkach w zastrzykach, to preparaty doustne mogą ze względu na specyfikę skuteczniej zapobiegać samemu rozwojowi infekcji w początkowej jej fazie, tym samym zapobiegając zachorowaniu.

Choć dotychczasowe badania doustnych szczepionek przeciw koronawirusowi na ludziach nie przyniosły satysfakcjonujących wyników, to przy obecnej intensyfikacji działań w tym kierunku (m.in. w przypadku firmy Oravax) wydaje się to być jedynie kwestią czasu.