Szczęście opuściło The Last of Us. Recenzja 2. odcinka serialu

Odcinek 2. The Last of Us – obdarzony złowieszczym tytułem Zarażeni – to właściwy start historii Joela i Ellie. Akcja rozkręca się jednak bardzo powoli – serial to tzw. slow burner, czyli produkcja, która stopniowo nabiera rozpędu i dopiero po pewnym czasie ukazuje swoje możliwości.

Odcinek upływa więc bohaterom głównie na rozmowach i wędrówkach przez zrujnowane miasto – jeśli komuś przypomina to konwencję The Walking Dead, spieszę uspokoić. Twórcy The Last of Us ani razu nie osuwają się w nudę i banał, a odcinek, choć powolny, przykuwa do ekranu.

Piękna katastrofa

Przypomnijmy, w pierwszym odcinku Joel i Tess podejmują się zadania przeszmuglowania nastoletniej Ellie poza bezpieczną strefę kwarantanny. Dziewczynka ma trafić do oddziału Świetlików oczekującego w dawnym ratuszu miejskim, a następnie wraz z rebeliantami pojechać do odległego laboratorium. Przypadek Ellie – jedynej znanej osoby odpornej na zarażenie Cordycepsem – ma pomóc w stworzeniu szczepionki mogącej opanować epidemię, która strawiła świat ludzi.

W najnowszym odcinku serialu Craiga Mazina i Neila Druckmanna najbardziej zaskoczyło mnie niemal poetyckie piękno apokalipsy. Od pierwszych minut odcinka mamy bowiem okazję "zwiedzić" wyludniony Boston, świadectwo upadku cywilizacji. Zablokowane drogi, rozpadające się budynki, sieci złośliwego grzyba i hordy krwiożerczych zarażonych zmieniają krótką wyprawę w stąpanie po kruchym lodzie. Ellie, która nie zna świata sprzed wybuchu epidemii i która nigdy nie opuszczała strefy kwarantanny, pozwala jednak oszołomić się postapokaliptycznym widokom. Doświadczenie nastolatki i widza jest więc bardzo podobne – oczami dziewczynki oglądamy opustoszałe arterie i zawalone wrakami samochodów autostrady, przyglądamy się wieżowcom spowitym kurtynami bluszczu i przemierzamy porośnięte mchem wnętrza luksusowych hoteli.

fot. HBO Max

Efekty specjalne zachwycają od czysto technicznej strony –zrujnowany świat wykreowano z rozmachem i jakością rodem z największej superprodukcji. Z drugiej strony nie ma tu pretensjonalnego efekciarstwa i pustego szpanowania budżetem. Pejzaże służą opowieści, a wiele kadrów posiada w sobie melancholijne piękno – zwłaszcza spowite złotym blaskiem ujęcia przedstawiające bujną roślinność nieubłaganie wdzierającą się do wnętrz budynków.

Sprawdzony przepis

Gra The Last of Us przedstawia w gruncie rzeczy prostą opowieść i serial na razie podąża podobną drogą. Drugi odcinek, podobnie jak pierwszy, bazuje na kliszach, które znają wszyscy widzowie postapokaliptycznych filmów, zwłaszcza tych o zombie. Nikt tu nie wymyśla koła na nowo – serial jak na razie nie stara się przełamać żadnych gatunkowych schematów, a fabuła toczy się dość przewidywalnym torem. Twórcy zresztą zdają sobie z tego sprawę, a w jednej z początkowych scen odcinka Joel mówi coś, co można uznać za metakomentarz do całego serialu. Na wyznanie Ellie na temat prac nad szczepionką, mężczyzna stwierdza – Słyszałem to już. Słyszeliśmy to milion razy. Szczepionki, lekarstwa... Nic nie działa.

Rzeczywiście, słyszeliśmy już tę opowieść. Twórcy The Last of Us ogrywają klisze – ale ogrywają je bardzo dobrze. Poza solidnym budżetem gwarantującym wizualną jakość, urok serialu leży również w bohaterach i aktorach. Ci pierwsi wydają się solidnie napisani – relacje między nimi kiełkują powoli, a w ruch wprawiają je zarówno dramatyczne doświadczenia, jak i sarkastyczne dialogi. Życie postaciom nadają jednak aktorzy i trzeba przyznać, że casting do serialu nie mógł być lepiej przeprowadzony.

fot. HBO Max

W 2. odcinku szczególnie urzekła mnie Bella Ramsey, która w rolę nastoletniej bohaterki wciela się z naturalnością i intuicją zaskakującą u tak młodej aktorki – wspaniale jest patrzeć, jak buduje postać z małych gestów i spojrzeń. Relacja Ellie z Joelem dopiero się nawiązuje, ale już teraz widać aktorską chemię między Ramsey a Pedro Pascalem – chemię, która może nieść cały serial.

O ludziach i potworach

Zgodnie ze swoim tytułem, 2. odcinek wprowadza widza w świat monstrów – zarażonych zmutowanym grzybem. 20 lat od wybuchu epidemii zainfekowani Cordycepsem w niewielkim stopniu przypominają ludzi. Ich ciała, będące hybrydami człowieka i grzyba, wzbudzają prawdziwe dreszcze wstrętu – w pomieszaniu tkanek dwóch organizmów jest coś niewyobrażalnie odrażającego. W 2. odcinku bohaterowie mieli okazję spotkać się z jednym z najbardziej ikonicznych potworów serii, czyli klikaczem – zarażonym, którego głowę niemal całkowicie obrósł grzyb. Z racji braku oczu stwór do poruszania się i komunikacji z innymi zarażonymi używa echolokacji i wydaje z siebie charakterystyczne klikanie.

Twórcy The Last of Us odrobili lekcje z kina grozy. Niczym słynny rekin ze Szczęk czy ksenomorf z Obcego klikacze ukazują się powoli i we fragmentach. Najpierw słyszymy dziwaczny dźwięk odbijający się echem od ścian pustego muzeum. Następnie w mroku zaczynają majaczyć zdeformowana sylwetki. Gdzieś między szklanymi regałami pojawia się niewyraźna część ciała. Upiorna głowa wyskakuje w smudze światła dopiero wtedy, gdy napięcie sięga zenitu.

fot. HBO Max

Jeśli to właśnie mieli na myśli twórcy serialu, mówiąc o ograniczeniu gore – jestem na tak. Nie od dzisiaj wiadomo, że największe przerażenie wywołuje to, czego nie widać – jak dla mnie w The Last of Us krwawa rzeź może grać drugie skrzypce.

Zarodniki vs. macki

Jeśli chodzi o wady odcinka, szczerze mówiąc, nie jestem wielką fanką sposobu zarażania Cordycepsem. W serialu grzyb przenosi się bowiem nie przez ugryzienie i fruwające zarodniki, ale przez ugryzienie i wyrastające z ust zarażonych macki. Twórcy serialu nie chcieli bowiem zmuszać aktorów do zasłaniania twarzy maskami gazowymi, jak miało to miejsce w grze (być może Pedro Pascal ma traumę po Mandalorianinie). Nowa metoda infekowania sprawia jednak wrażenie kłopotliwej – wymaga bowiem specyficznego "pocałunku". Unoszące się w powietrzu zarodniki wydają się o wiele bardziej efektywne. Poza tym wijące się grzybowe macki wyglądają dość groteskowo i dla mnie są nieco przeszarżowanym pomysłem.

W zakończeniu odcinka mogliśmy dobitnie przekonać się, że szczęście, które pozwoliło Joelowi, Tess i Ellie przeniknąć do otwartego miasta, wyczerpało się. Bohaterowie są zdani na siebie i osamotnieni w zrujnowanej metropolii – w kolejnym odcinku prawdopodobnie możemy więc spodziewać się więcej akcji, więcej grozy i więcej spektakularnej apokalipsy.

