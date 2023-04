Szczoteczka soniczna SEYSSO Silver Professional. Jakie korzyści zapewnia ten innowacyjny sprzęt?

Szczoteczki soniczne SEYSSO to urządzenia, które charakteryzują się nie tylko innowacyjną technologią, ale także oryginalnym designem. Sprawdzamy, co oferuje najnowszy model.

Jak prawidłowo zadbać o higienę jamy ustnej i zdrowy uśmiech? Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniej szczoteczki do mycia zębów. Wybór jest ogromny, ale nie wszystkie rozwiązania mogą okazać się korzystne. W dzisiejszych czasach odchodzi się od używania szczoteczek manualnych i coraz więcej osób przekonuje się do zakupu modeli elektrycznych, w tym sonicznych. Nie ma wątpliwości, że ten rodzaj sprzętu pozwala na bardziej skuteczną i precyzyjną pielęgnacje jamy ustnej. Niemniej, należy pamiętać, że zakup powinien być dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb i zgodny z naszymi oczekiwaniami. Poza tym, decydując się na zakup warto wybierać sprawdzone i polecane produkty.

Jedną z marek, która w ostatnim czasie bardzo prężnie się rozwija, jest SEYSSO. To polska firma oferująca produkty do higieny jamy ustnej, w tym - przede wszystkim - szczoteczki soniczne. Urządzenia tej marki charakteryzują się nie tylko wysoką jakością wykonania czy innowacyjnymi rozwiązaniami, ale także oryginalnym designem, czego przykładem może być najnowszy model szczoteczki sonicznej - SEYSSO Silver Professional. Jakie funkcje i możliwości posiada?

SEYSSO Professional Silver - funkcje i możliwości

Professional Silver to szczoteczka soniczna wyposażona w innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na efektywne i dokładne czyszczenie zębów oraz przestrzeni międzyzębowych. Zastosowana technologia DCT (czyli Technologia Dynamicznego Oczyszczania) gwarantuje skuteczną ochronę przed gromadzeniem się płytki nazębnej oraz pojawianiem się przebarwień. Urządzenie generuje od 63 do 96 tysięcy ruchów sonicznych na minutę, w zależności od wybranego trybu. Użytkownik może wybrać 1 z 3 programów (Whitening, Soft, Clean), dostosowując moc działania do indywidualnych potrzeb. Jak deklaruje producent, urządzenie może być regularnie wykorzystywane nawet przez 42 dni bez konieczności ładowania.

Kolejną korzyścią jest to, że z SEYSSO Professional Carbon otrzymujemy dwie końcówki szczoteczki z jonami srebra, które hamują rozwój bakterii na włóknach. Dodatkowo, w zestawie znajdziemy etui podróżne z magnetycznym zamknięciem oraz funkcją ładowania. Ale to nie wszystko - akcesorium to służy również do dezynfekcji końcówek szczoteczki za pomocą światła UV-C.

A wszystko to otrzymujemy w naprawdę przystępnej i niewygórowanej cenie. Szczoteczka SEYSSO Professional Silver kosztuje obecnie 449 zł.