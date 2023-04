Szczoteczka soniczna - jaką wybrać i na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Czym są szczoteczki soniczne i jak wybrać odpowiedni model? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym zestawieniu.

Spis treści

Higiena jamy ustnej jest niezwykle istotna w życiu każdego człowieka i nie chodzi jedynie o to, aby zachowywać świeży oddech oraz olśniewać piękną bielą zębów (choć to również niezwykle ważne). Przede wszystkim jednak, należy dbać o zdrowie, zarówno zębów, jak i całej jamy ustnej. Wszak stare porzekadło mówi lepiej zapobiegać, niż leczyć i ma to także zastosowanie w tym konkretnym przypadku, ponieważ mało kto uznaje wizytę u stomatologa jako przyjemność. Aby móc cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem, należy odpowiednio i konsekwentnie dbać o pielęgnację jamy ustnej.

Szczoteczki soniczne to obecnie najskuteczniejsze, ogólnodostępne narzędzie do dbania o higienę ustną, co potwierdza nawet Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Nie wszyscy jednak są jeszcze przekonani do tej metody, a jeśli nawet, to wybór odpowiedniego modelu nie jest wcale prosty. Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat szczoteczek sonicznych, w tym jak one działają oraz na co zwracać uwagę podczas dobierania urządzenia do indywidualnych potrzeb i stworzyliśmy listę najciekawszy modeli w 2023 roku.

Zobacz również:

Oclean X Pro

Szczoteczka soniczna Oclean X Pro to niedrogie urządzenie wyposażone w szereg innowacyjnych rozwiązań. Na wyróżnienie zasługuje kolorowy, dotykowy ekran, na którym znajdziemy raporty dotyczące szczotkowania zębów oraz dobierzemy konkretne ustawienia. Poza tym, szczoteczka łączy się poprzez Bluetooth z aplikacją mobilną Oclean - tam znajdziemy jeszcze dokładniejsze dane na temat mycia zębów. Urządzenie jest w stanie czyścić zęby z prędkością 84000 ruchów sonicznych na minutę. Użytkownik ma do wyboru trzy tryby pracy: codzienne czyszczenie, masowanie oraz wybielanie, a do tego możliwość zmiany intensywności mocy - dostępne są aż 32 poziomy. Szczoteczka posiada wbudowany timer, który można ustawiać wg własnych preferencji, a także czujnik siły nacisku. Jak deklaruje producent, czas działania na jednym ładowaniu wynosi 30 dni, a ponowne uzupełnienie baterii zajmuje 2 godziny. W zestawie otrzymujemy ładowarkę magnetyczną, którą możemy zamontować na ścianie lub lustrze.

Philips DiamondClean 9000 (HX9911/09)

Stylowa, nowoczesna i wyposażona w innowacyjne rozwiązania. Szczoteczka Philips DiamondClean 9000 wykonuje 62 000 ruchów na minutę podczas mycia zębów i dysponuje 4 trybami pracy: Clean (codzienne czyszczenie), White+ (usuwanie przebarwień), Gum Health (zdrowsze dziąsła), Deep Clean+ (głębokie czyszczenie). Poza tym, użytkownik może dostosować intensywność czyszczenia w zależności od indywidualnych potrzeb - do wyboru są 3 poziomy. Co ciekawe, szczoteczka samodzielnie i automatycznie dopasuje program czyszczenia i jego intensywność w zależności od rodzaju używanej końcówki. Nie zabrakło czujnika siły nacisku oraz sygnalizatora czasu mycia (szczoteczka wibruje co 20 sekund, informując nas o zmianie obszaru mycia). Ikona na szczoteczce oraz zmiana koloru na niebieski, to sygnał informujący o wymianie końcówki. Model ten został wyposażony również w technologię Bluetooth, a to oznacza, że możemy korzystać z aplikacji mobilnej, w której znajdziemy szczegółowe dane na temat szczotkowania i ustawień szczoteczki. Czas działania na jednym naładowaniu, to około dwa tygodnie. W zestawie otrzymujemy szklaną szklankę, która służy jako ładowarka oraz etui z możliwością ładowania przez USB.

SEYSSO Carbon Professional

Elegancka i nowoczesna szczoteczka, która może wykonywać do 96 000 drgań sonicznych na minutę. Do dyspozycji użytkownika są trzy programy, które różnią się czasem trwania, prędkością oraz częstotliwością drgań - Clean (do codziennego czyszczenia), Soft (dla osób z nadwrażliwością zębów i chorobami dziąseł), Whitening (wybielający zęby). Szczoteczka została wyposażona w timer, który poinformuje o zmianie obszaru czyszczenia, ale za to zabrakło czujnika siły nacisku, a także aplikacji mobilnej. Dużą zaletą jest czas działania, bo jak wskazuje producent, możemy korzystać SEYSSO Carbon Professional nawet przez ok. 40 dni bez konieczności ładowania. A co w zestawie? Oprócz ładowarki, otrzymujemy 2 końcówki oraz etui ochronne.

Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4500

To model, który zapewnia szczotkowanie z prędkością 62 000 ruchów na minutę. Do wyboru mamy 3 tryby pracy: codzienne czyszczenie, polerowanie oraz delikatne czyszczenie. Zabrakło niestety funkcji umożliwiającej zmianę intensywności pracy. Mamy za to timer, dzięki któremu będziemy wiedzieć, kiedy zmienić obszar szczotkowania. Wszystkie ustawienia oraz wskaźnik stanu naładowania rozmieszczono na rączce urządzenia. Jeśli chodzi o czas działania, producent deklaruje, że jest to ok. 14 dni. Szczoteczka nie posiada łączności Bluetooth, a więc nie połączymy jej z aplikacją mobilną na telefonie. Zaletą jest to, że w zestawie otrzymujemy etui ochronne, które ułatwia przechowywanie podczas podróży oraz dodatkową końcówkę.

Panasonic EW-DC12

Szczoteczka soniczna Panasonic EW-DC12 została wyposażona w silnik liniowy, który umożliwia wykonywanie 31 000 ruchów na minutę. Poza tym, podczas szczotkowania wytwarzane są delikatne wibracje o amplitudzie 1 mm, co pozwala skuteczną i precyzyjną pielęgnację jamy ustnej. Do dyspozycji mamy tryby: codzienny, delikatny oraz głębokie czyszczenie. Szczoteczka posiada funkcję łagodnego startu, która pozwala na stopniowy wzrost siły szczotkowania. Nie zabrakło też sygnalizatora czasu mycia czy wskaźnika stanu baterii. Jak zostało zaznaczone na stronie producenta, ze szczoteczki możemy korzystać regularnie do 21 dni na jednym naładowaniu. Urządzenie nie zostało wyposażone w Bluetooth, a więc nie połączyły szczoteczki z aplikacją mobilną. W zestawie otrzymujemy ładowarkę oraz 1 końcówkę.

Czym właściwie jest szczoteczka soniczna i jak ona działa?

Szczoteczka soniczna to nowoczesny sprzęt do dbania o higienę ustną. Urządzenie jest zasilane elektrycznie przy użyciu baterii akumulatorowych, wymagających sporadycznego ładowania za pomocą dołączonej do zestawów, dedykowanej ładowarki. Posiada ono niewielką główkę, która podczas szczotkowania wykonuje ruchy wymiatająco-pulsacyjnie i pracuje z częstotliwością minimum 260 Hz. Jak sama nazwa wskazuje, działają one w oparciu o wytwarzanie fal dźwiękowych, w których wyniku wprawiane są w ruch cząsteczki śliny połączone z pastą do zębów, co z kolei powoduje tworzenie się mikrobąbelków, docierających nawet do trudno dostępnych miejsc. Uderzając o ściany zębów i jamy ustnej, skutecznie usuwają one bakterie oraz płytkę nazębną, nie powodując przy tym żadnych podrażnień.

W związku z tym, że główka urządzenia rusza się samoistnie, to podobnie jak w przypadku szczoteczek elektrycznych, nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych, manualnych ruchów, a jedynie odpowiednie umiejscowienie końcówki sprzętu w poszczególnych obszarach uzębienia.

Źródło: AdobeStock/autor: Goffkein

Czym różni się szczoteczka soniczna od elektrycznej?

Główna różnica, pomiędzy szczoteczkami elektrycznymi i sonicznymi, polega na kształcie główki czyszczącej oraz zakresie i częstotliwości jej ruchów. W stosunku do sonicznej wersji, szczoteczka elektryczna posiada większą główkę, będącą w stanie objąć powierzchnię całego zęba i dzięki ruchowi w aż trzech zakresach (oscylacyjnym, pulsacyjnym i obrotowym) dociera ona fizycznie do większego obszaru szczęki. W połączeniu z wykonywaniem 58 000 obrotów na minutę, jest ona niezwykle skuteczna w czyszczeniu, a pod względem usuwania płytki nazębnej, jest ona także skuteczniejsza od sonicznego odpowiednika.

Czy zatem szczoteczka elektryczna jest lepsza od sonicznej? Otóż niekoniecznie i jak mówi ulubione powiedzenie psychologów oraz terapeutów – „to zależy”. Szczoteczka elektryczna jest dość inwazyjna w trakcie szczotkowania i wraz z płytką nazębną może również nadmiernie ścierać powierzchnię szkliwa, powodując tym samym jej osłabienie. Ze względu na specyfikę wykonywanych ruchów, szczoteczki soniczne są znacznie subtelniejsze w działaniu, nie ścierają szkliwa oraz są delikatne i nieinwazyjne dla dziąseł. Z tych właśnie powodów są one lepszym wyborem dla osób z wrażliwymi zębami, delikatnymi dziąsłami oraz po zabiegach dentystycznych.

Dodatkowo, powstające mikrobąbelki skuteczniej usuwają nagromadzone bakterie i docierają tam, gdzie nie są w stanie docierać włókna nawet najskuteczniejszych szczoteczek. Dlatego też, są one często polecane osobom noszącym aparaty ortodontyczne, implanty czy protezy, a także tym, którzy niedokładnie myją zęby, np. z powozu złych nawyków wyniesionych z dzieciństwa.

Źródło: AdobeStock/autor: Sappheiros

Na co zwracać uwagę podczas wyboru odpowiedniego modelu?

Jest kilka podstawowych parametrów i cech szczoteczek sonicznych, na które powinnyśmy zwrócić uwagę podczas poszukiwania modelu odpowiedniego dla naszych potrzeb. Praktycznie każda z nich jest wyposażona w pewnego rodzaju czasomierz, dostosowany do panującej opinii, że na umycie za jej pomocą każdej z czterech podstawowych stref uzębienia konieczne jest 30 sekund. Dlatego też, po rozpoczęciu szczotkowania urządzenie chwilowo zatrzymuje się co 30 sekund, aby myjący mógł wygodniej zmienić strefę mycia, a po upływie łącznych dwóch minut – automatycznie się wyłącza.

Na co jeszcze zwracać uwagę?

Ilość obrotów na minutę . Szczoteczki soniczne wykonują w standardowo od 31 000 do 62 000 obrotów na minutę . Oczywiste jest, że im więcej obrotów, tym szybsze i skuteczniejsze czyszczenie, a także większa ilość wytworzonych mikrobąbelków. Warto jednak pamiętać, że każdy musi dobrać odpowiednią częstotliwość drgań do swoich indywidualnych preferencji.

. Szczoteczki soniczne wykonują w standardowo . Oczywiste jest, że im więcej obrotów, tym szybsze i skuteczniejsze czyszczenie, a także większa ilość wytworzonych mikrobąbelków. Warto jednak pamiętać, że każdy musi dobrać odpowiednią częstotliwość drgań do swoich indywidualnych preferencji. Kto będzie używał sprzętu . Istotną kwestią jest, w jakim wieku są docelowi użytkownicy szczoteczki. Jeśli bowiem wszyscy członkowie rodziny mają powyżej dziesięciu lat, to swobodnie mogą użytkować tego samego sprzętu, wymieniając jedynie jego końcówki. Jeżeli natomiast w naszym gronie jest dziecko poniżej dziesięciu lat, to zdecydowanie lepiej zainwestować w dodatkową szczoteczkę przeznaczoną dla dzieci.

. Istotną kwestią jest, w jakim wieku są docelowi użytkownicy szczoteczki. Jeśli bowiem wszyscy członkowie rodziny mają powyżej dziesięciu lat, to swobodnie mogą użytkować tego samego sprzętu, wymieniając jedynie jego końcówki. Jeżeli natomiast w naszym gronie jest dziecko poniżej dziesięciu lat, to zdecydowanie lepiej zainwestować w dodatkową szczoteczkę przeznaczoną dla dzieci. Tryby czyszczenia . Bardzo często poszczególne modele szczoteczek sonicznych wyposażone są w kilka trybów czyszczenia. Najczęściej jest to tryb tzw. codzienny (standardowy), delikatny (dla osób ze szczególnie wrażliwymi dziąsłami i zębami) czy wybielający.

. Bardzo często poszczególne modele szczoteczek sonicznych wyposażone są w kilka trybów czyszczenia. Najczęściej jest to tryb tzw. codzienny (standardowy), delikatny (dla osób ze szczególnie wrażliwymi dziąsłami i zębami) czy wybielający. Czujnik siły nacisku . Niektóre dostępne na rynku modele posiadają wbudowany czujnik siły nacisku , który kontroluje jego optymalny poziom podczas szczotkowania i w momencie wykrycia zbyt dużej siły naciskania – najczęściej otrzymujemy sygnał w formie czerwonej, świecącej kontrolki.

. Niektóre dostępne na rynku modele posiadają wbudowany , który kontroluje jego optymalny poziom podczas szczotkowania i w momencie wykrycia zbyt dużej siły naciskania – najczęściej otrzymujemy sygnał w formie czerwonej, świecącej kontrolki. Bluetooth, aplikacja mobilna . Droższe i nowocześniejsze modele posiadają także Bluetooth, który umożliwia łączenie się ze specjalną, dedykowaną aplikacją mobilną. Aplikacje takie dają wiele korzyści, np. mogą oferować optymalizację i indywidualne dostosowanie trybów oraz techniki mycia zębów, korekcję negatywnych nawyków, określanie obszarów pomijanych podczas szczotkowania, a w niektórych przypadkach nawet analizę stanu uzębienia.

. Droższe i nowocześniejsze modele posiadają także Bluetooth, który umożliwia łączenie się ze specjalną, dedykowaną Aplikacje takie dają wiele korzyści, np. mogą oferować optymalizację i indywidualne dostosowanie trybów oraz techniki mycia zębów, korekcję negatywnych nawyków, określanie obszarów pomijanych podczas szczotkowania, a w niektórych przypadkach nawet analizę stanu uzębienia. Ilość końcówek. Warto zwrócić uwagę na ilość dołączonych do zestawu końcówek, gdyż w tym wypadku sprawdza się dewiza „im więcej, tym lepiej”. Ma to szczególne znaczenie, gdy z urządzenia będzie korzystać więcej osób. Końcówki należy także systematycznie wymieniać na nowe (zazwyczaj po upływie około trzech miesięcy), jeśli więc w zestawie otrzymamy cztery wymienne końcówki, to oznacza tym samym ich roczny zapas. Dodatkowo, w niektórych przypadkach dołączone są dodatkowe końcówki o innej specyfice, np. z miększym włosiem, co pozwoli nam na dodatkowe ich dostosowanie do indywidualnych wymagań.

Jak więc widać, wybór szczoteczek sonicznych może być dość łatwy, gdy wiemy, na co zwracać uwagę. Do tego, na rynku znajdziemy naprawdę wiele ciekawych pozycji.