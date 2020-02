Szef Nubia potwierdza - Red Magic 5G z pamięcią LPDDR5 RAM

Chińczycy szybko wprowadzą do swoich smartfonów nowy typ pamięci operacyjnej.

Nubia to jeden z wielu chińskich producentów smartfonów. Przedsiębiorstwo to nie jest tak tak duże, jak Xiaomi czy Huawei, ale posiada w swoim portfolio ciekawe urządzenia.

Źródło: techadvisor.co.uk

Chińczycy przygotowują się do premiery nowego smartfona dla graczy Red Magic 5G, a atmosferę w sieci podkręca sam prezes Ni Fei.

Według informacji, które posiadamy na dziś dzień Red Magic 5G będzie prawdziwym potworem. Urządzenie to z pewnością będzie konkurować z nadchodzącymi Xiaomi Mi 10 oraz Xiaomi Mi 10 Pro. Do tej pory sam prezes potwierdził, że Nubia Red Magic 5G zostanie wyposażona w najwydajniejszy obecnie dostępny na rynku procesor Qualcomm Snapdragon 865, który zostanie połączony w parę z wyświetlaczem o 144 Hz częstotliwości odświeżania, co w połączeniu z aktywnym chłodzeniem za pomocą cieczy spowoduje, że urządzenie to będzie jednym z najlepszych wyborów dla fanów mobilnych gier.

Aby dodatkowo wzmocnić wydajność Red Magic 5G Nubia podobnie, jak Xiaomi zdecyduje się na implementacje najnowszej pamięci LPDDR5 RAM produkcji Samsunga.

Na początku lutego informowaliśmy już, że Red Magic 5G zaoferuje nawet 16 GB pamięci operacyjnej. Informację tą przekazał oczywiście sam prezes Nubii, który jak widać uwielbia komunikować się ze swoimi fanami.

Poza 16 GB pamięci operacyjnej Red Magic 5G zaoferuje 64 MP aparat główny oraz system chłodzenia, który według plotek obok chłodzenia cieczą może pojawić się niewielki fizyczny wentylator, który zapobiegnie ograniczaniu wydajności procesora przy długotrwałym obciążeniu. Wentylator przyda się także podczas szybkiego ładowania. W tym przypadku dbał będzie o nieprzegrzewanie się ogniwa.

Pamięć Samsunga w standardzie LPDDR5 ma być o ponad 50 procent szybszy od obecnie stosowanego LPDDR4X. Szybkość transferu ma wynosić do 6400 Mbps. Pamięć typu LPDDR5 została po raz pierwszy zaprezentowana w już w lipcu 2018 roku. Pierwsze kości LPDDR5 zjechały z taśm producyjnych w wakacje 2019 roku. Obecnie trwa już bieżąca, masowa produkcja pamięci tego typu.

Źródło: gsmarena.com