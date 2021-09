Szef Nvidii na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata

Jensen Huang pojawił się na prestiżowej liście magazynu Times. Które miejsce zajmuje i jakie jest uzasadnienie jego wpływu na świat?

Jensen Huang to Amerykanin, który urodził się 17 lutego 1963 w Tainan (Tajwan). Jest współzałożycielem firmy Nvidia (w 1993 roku) oraz jej szefem. Przed założeniem firmy Nvidia Jen-Hsun Huang (gdyż tak się oryginalnie nazywa) był szefem jednego z działów w firmie LSI Logic oraz projektantem mikroprocesorów w firmie Advanced Micro Devices (AMD). Jen-Hsun Huang uzyskał tytuł B.S.E.E (Bachelor of Science in Electrical Engineering) Uniwersytetu Stanowego Oregon oraz M.S.E.E. (Master of Science in Electrical Engineering) Uniwersytetu Stanforda. Wyróżnienie związane jest ściśle z rozwojem procesorów graficznych oraz sztucznej inteligencji.

Chociaż Nvidia kojarzy się powszechnie z kartami graficznymi dla graczy (a w ostatnim okresie również z ich wielkim niedoborem), nie można zapominać, że GPU są wykorzystywane również w celach naukowych oraz edukacyjnych, pozwalając na nowe odkrycia i zmieniające świat eksperymenty. Lista magazynu Times podzielona jest na sześć działów: Ikony, Pionierzy, Tytani, Artyści, Liderzy, Innowatorzy. Jensen pojawił się na pierwszy pozycji w tej właśnie ostatniej kategorii, wyprzedzając nie byle kogo, bo samego Elona Muska.

Źródło: VideoCardz, Times