Szef Xboxa - Phil Spencer, chwalony przez reżysera Final Fantasy XIV

Phil Spencer - lider gamingowego oddziału Microsoftu, został doceniony przez wybitnego japońskiego reżysera gier - Naokiego Yoshidę.

Można śmiało założyć, że gdyby Phil Spencer odpowiadał za markę Xbox przed premierą Xboxa One, to gamingowy oddział Microsoftu byłby obecnie w zupełnie innym miejscu. Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, to wystarczył jeden człowiek, aby całkowicie zmienić postrzeganie konsol amerykańskiego producenta u przeciętnego odbiorcy.

Wystarczy tylko przypomnieć, że "gigant z Redmond" wszedł w ósmą generację w najgorszy możliwy sposób: oferując odbiorcom sprzęt gorszej klasy niż konkurencja, zmuszając ich do stałego połączenia z siecią i posiadania kamerki Kinect. Nie wspominając już o tym, że na Xboxie po prostu nie było w co grać. Sony nie musiało się zbytnio starać, aby obecną generację konsol wygrać. Możliwe jednak, że dysproporcje w sprzedaży PlayStation 4 i Xbox One byłby jeszcze większe, gdyby nie pomysłowy Phil Spencer, który raz za razem pokazywał, że naprawdę wie czego oczekują gracze. Co więcej, poprzez swoje swoje wypowiedzi dał się poznać jako człowiek kulturalny i sympatyczny. Warto przypomnieć, że to właśnie Spencer jako jeden z pierwszych gratulował Sony sukcesu takich gier jak Bloodborne, God of War czy Spider-Man, nie ukrywając przy tym, że sam ma je zamiar ograć.

Lider Xboxa jest świadom, że w nadchodzącej, dziewiątej generacji, jego oddział musi poradzić sobie znacznie lepiej. Pewne działania już zostały wprawione w ruch - znaczne poszerzenie wewnętrznych zespołów ma sprawić, że tym razem tytułów na wyłączność sprzętu Microsoftu nie zabraknie, do tego abonament Xbox Game Pass ma zapewnić użytkownikom konsol stały dostęp do szerokiej gamy nieco starszych tytułów.

Phil Spencer dostrzegł również potencjał w, dotychczas zaniedbywanym przez Microsoft, japońskim rynku gier. To za jego sprawą, na konsoli Xbox One zadebiutowały niedostępne wcześniej gry z serii Final Fantasy i Yakuza. Pod koniec ubiegłego roku, szef Xboxa pochwalił się również, że jedna z najpopularniejszych gier MMORPG na rynku - Final Fantasy XIV, zadebiutuje wreszcie na konsoli amerykańskiego producenta.

Wkład ten postanowił docenić reżyser gry Final Fantasy XIV i jeden z najważniejszych ludzi w Square-Enix - Naoki Yoshida. Podkreślił on, że bez inicjatywy ze strony Phila Spencera, niemożliwe byłoby zrealizowanie wielu projektów.

Kiedy Xbox One pojawił się w Japonii nie było żadnych reklam ani kampanii promocyjnych, więc pomyślałem, że tym razem z nas rezygnują. Pod kierownictwem Phila Spencera stosunek Xboxa do japońskich gier zmienił się radykalnie, czemu wyraz dają nadchodzące premiery nie tylko Final Fantasy XIV, ale także Phantasy Star Online 2. Phil Spencer dołożył wszelkich starań, aby było to możliwe, a teraz fajnie jest widzieć, jak staje się to rzeczywistością. - Naoki Yoshida, Square Enix

Przypomnijmy, że Phil Spencer jest obecnie właśnie w Japonii, gdzie rozmawia z japońskimi przedstawicielami rynku gier o przyszłości branży.

źródło: wccftech.com